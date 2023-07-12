الكفاءة العامة للمعدات (OEE) في مقابل الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP): ما الفرق؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذين المقياسين في أنه بينما نجد الكفاءة العامة للمعدات تقيس النسبة المئوية لوقت الإنتاج المخطط له الإنتاجي، فإن الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات تقيس النسبة المئوية لكافة الأوقات التي تُعدُّ أوقاتًا مُنتجة.

من المهم عند حساب هذه العمليات الحسابية الزمنية استخدام المصطلحات الصحيحة. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لقياس الوقت في سياق الإنتاج:

الوقت غير المجدوَل : هو الوقت الذي لا تتم فيه جدولة الإنتاج لإنتاج أي شيء (على عكس "الوقت المجدوَل").

وقت التقويم : هو مقدار الوقت الذي يستغرقه أمر العمل حتى يكتمل.

إجمالي وقت عمليات التشغيل : هو إجمالي مقدار الوقت الذي تتوفر فيه الماكينة لتصنيع المنتجات.

وقت الدورة المثالي : هو أسرع وقت نظري ممكن لتصنيع وحدة إنتاج واحدة.

وقت التشغيل: هو الوقت الذي تتم فيه جدولة عملية التصنيع للإنتاج والتشغيل.

تركز الكفاءة العامة للمعدات في المقام الأول على الاستفادة من الوقت المتاح ويحدد الخسائر الناجمة عن مشكلات التوافر والأداء والجودة. وهذا يساعد على تحديد مجالات التحسين الممكنة علاوةً على تحسين الكفاءة.

من ناحية أخرى، يوفر مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) منظورًا أوسع من خلال النظر في جميع أوقات الإنتاج المحتملة، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها وذلك لترتيب الصيانة الوقائية اللازمة أو عمليات تغيير خطوط الإنتاج من إنتاج منتج معين إلى آخر. فهو يهدف إلى قياس الإمكانات القصوى للمعدات أو لخط الإنتاج.

يتم استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات عادةً لقياس أداء قطعة معينة من المعدات أو الآلة. إذ يساعدك على فهم مدى فاعلية استخدام المعدات خلال وقت الإنتاج الفعلي. ويشيع استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات كأداة قياس لتتبع أداء المعدات وتحسينها مع مرور الزمن. إذ يساعد على تحديد العوائق (الاختناقات) ومناطق التحسين ومبادرات التطوير.

يتم استخدام مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) لقياس الأداء الكلي لخط إنتاج كامل أو قطع متعددة من المعدات التي تعمل معًا. حيث يوفر رؤية شاملة لكفاءة وفاعلية النظام بأكمله. فإذا ما كنت مهتمًا بفهم أقصى أداء لخط الإنتاج لديك، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها لترتيب أوقات الصيانة أو تغييرات الخطوط أو غيرها من الأحداث المجدولة، فإن مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) هو المقياس الذي ينبغي استخدامه. وسيكون مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مفيدًا في تخطيط القدرة الإنتاجية وتحديد قدرات معداتك أو خط الإنتاج.