الكفاءة العامة للمعدات (OEE) في مقابل الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP): ما الفرق؟

مهندس يعمل على معدات في مختبر Spin

قد تؤدي الأعطال وفشل المعدات وحالات توقف وانقطاع العمل داخل أرضية المصنع وغيرها من الاضطرابات إلى خسائر كبيرة للمؤسسة. ويقع على عاتق مديري الإنتاج مهمة التأكد من أن المصانع وسائر خطوط الإنتاج تحقق أقصى قيمة من المعدات والأنظمة.

تعتبر الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مؤشرين رئيسيين للأداء مرتبطين، ويتم استخدامهما في بيئات التصنيع والإنتاج لمنع الخسائر من خلال قياس وتحسين أداء المعدات وخطوط الإنتاج.

ما المقصود بالكفاءة العامة للمعدات (OEE)؟

يعد مؤشر الكفاءة العامة للمعدات (OEE) مقياسًا يُستخدم لقياس مدى كفاءة عمليات التصنيع وأي قطعة فردية من المعدات، وقياس جودة الأداء. حيث توفر رؤًى حول مدى جودة استخدام المعدات ومدى كفاءة عملها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.

تقيس الكفاءة العامة للمعدات مدى كفاءة المعدات وفاعليتها بناءً على ثلاثة عوامل. حساب الكفاءة العامة للمعدات الأمر بسيط: التوفر × الأداء × الجودة.

ما المقصود بالإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP)؟

يعد مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مقياسًا يُستخدم في بيئات التصنيع والإنتاج لقياس الكفاءة والفاعلية الشاملة للمعدات أو لخط الإنتاج. ويشمل جميع أوقات الإنتاج المحتملة، بما فيها فترات التعطل المخطط لها وغير المخطط لها.

يتم حساب مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات عن طريق ضرب أربعة عوامل: التوفر × الأداء × الجودة × الاستخدام.

ما الفرق بين الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP)؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذين المقياسين في أنه بينما نجد الكفاءة العامة للمعدات تقيس النسبة المئوية لوقت الإنتاج المخطط له الإنتاجي، فإن الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات تقيس النسبة المئوية لكافة الأوقات التي تُعدُّ أوقاتًا مُنتجة. 

من المهم عند حساب هذه العمليات الحسابية الزمنية استخدام المصطلحات الصحيحة. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لقياس الوقت في سياق الإنتاج:

  • الوقت غير المجدوَل: هو الوقت الذي لا تتم فيه جدولة الإنتاج لإنتاج أي شيء (على عكس "الوقت المجدوَل").
  • وقت التقويم: هو مقدار الوقت الذي يستغرقه أمر العمل حتى يكتمل.
  • إجمالي وقت عمليات التشغيل: هو إجمالي مقدار الوقت الذي تتوفر فيه الماكينة لتصنيع المنتجات.
  • وقت الدورة المثالي: هو أسرع وقت نظري ممكن لتصنيع وحدة إنتاج واحدة.
  • وقت التشغيل: هو الوقت الذي تتم فيه جدولة عملية التصنيع للإنتاج والتشغيل.

تركز الكفاءة العامة للمعدات في المقام الأول على الاستفادة من الوقت المتاح ويحدد الخسائر الناجمة عن مشكلات التوافر والأداء والجودة. وهذا يساعد على تحديد مجالات التحسين الممكنة علاوةً على تحسين الكفاءة.

من ناحية أخرى، يوفر مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) منظورًا أوسع من خلال النظر في جميع أوقات الإنتاج المحتملة، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها وذلك لترتيب الصيانة الوقائية اللازمة أو عمليات تغيير خطوط الإنتاج من إنتاج منتج معين إلى آخر. فهو يهدف إلى قياس الإمكانات القصوى للمعدات أو لخط الإنتاج. 

يتم استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات عادةً لقياس أداء قطعة معينة من المعدات أو الآلة. إذ يساعدك على فهم مدى فاعلية استخدام المعدات خلال وقت الإنتاج الفعلي. ويشيع استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات كأداة قياس لتتبع أداء المعدات وتحسينها مع مرور الزمن. إذ يساعد على تحديد العوائق (الاختناقات) ومناطق التحسين ومبادرات التطوير.

يتم استخدام مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) لقياس الأداء الكلي لخط إنتاج كامل أو قطع متعددة من المعدات التي تعمل معًا. حيث يوفر رؤية شاملة لكفاءة وفاعلية النظام بأكمله. فإذا ما كنت مهتمًا بفهم أقصى أداء لخط الإنتاج لديك، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها لترتيب أوقات الصيانة أو تغييرات الخطوط أو غيرها من الأحداث المجدولة، فإن مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) هو المقياس الذي ينبغي استخدامه. وسيكون مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مفيدًا في تخطيط القدرة الإنتاجية وتحديد قدرات معداتك أو خط الإنتاج.

كيف يمكن استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات (OEE) ومؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) معًا؟

  1. ابدأ بتحليل الكفاءة العامة للمعدات (OEE): ابدأ بحساب الكفاءة العامة للمعدات (OEE) للماكينات أو المعدات الفردية داخل خط الإنتاج. إذ يساعد تحليل الكفاءة العامة للمعدات (OEE) في تحديد أسباب الخسائر وعدم الكفاءة على مستوى المعدات. وتوفر منصة إدارة الأصول الرقمية البيانات في الوقت الفعلي للمساعدة على هذا الحساب.
  2. تحديد العوائق (الاختناقات): استخدم بيانات الكفاءة العامة للمعدات (OEE) لتحديد الاختناقات أو المناطق التي يكون فيها أداء المعدات دون المستوى الأمثل. ابحث عن الماكينات ذات درجات الكفاءة العامة للمعدات (OEE) المنخفضة كي تتحقق من المشكلات الأساسية. يساعدك ذلك على تحديد أولويات جهود التحسين واستهداف آلات أو عمليات محددة لها التأثير الأكبر على الأداء العام.
  3. تقييم الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) لخط الإنتاج بأكمله: بمجرد أن تنتهي من تقييم الكفاءة العامة للمعدات (OEE) للماكينات الفردية، يجب حساب الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) لخط الإنتاج بأكمله. عند حساب الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP)، يؤخذ في الاعتبار جميع أوقات التشغيل المحتملة - بما فيها أوقات التعطل المخطط لها وغير المخطط لها - مما يوفر منظورًا أكبر للأداء العام لخط الإنتاج.
  4. مقارنة بين الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP): قارن بين بيانات الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) لاكتساب رؤًى حول الفجوة بين الأداء الفعلي وأقصى أداء لخط الإنتاج. حدد العوامل التي تسهم في التفريق بين المقاييس، مثل الصيانة المجدولة أو تبديل المنتجات أو أي وقت توقف آخر مخطط له. إذ تساعدك هذه المقارنة على فهم الكفاءة والفاعلية الإجمالية لخط الإنتاج.
  5. عالج المشكلات الشائعة: حلل المشكلات الشائعة التي يتم تحديدها من خلال تحليل الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP)، وابتكر استراتيجيات لمعالجتها. وقد يشمل ذلك تحسين موثوقية الآلات، أو شراء معدات جديدة، أو دمج منهجيات التحسين المستمر، أو تقليل أوقات الإعداد أو تبديل المنتجات وتغيير الخطوط، أو تعزيز جودة المنتج، أو تحسين إدارة الصيانة. كما يساعد تنفيذ مبادرات التحسين المستهدفة على سد الفجوة بين الأداء وزيادة أداء المعدات بشكل عام.
  6. تتبع التقدم المحرز بمرور الوقت: راقب وتتبع باستمرار كلًا من مقاييس الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مع مرور الوقت لتقييم مدى فاعلية جهود التحسين التي تبذلها. حيث إن تقييم هذه المقاييس بانتظام يتيح لك قياس تأثير التغييرات المنفذة وتحديد مجالات جديدة للتحسين.

من خلال الجمع بين الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP)، يمكنك إجراء تحليل شامل لأداء المعدات الحالي على مستوى الآلات الفردية وعلى مستوى خط الإنتاج. وهذا نهج متكامل يوفر فهمًا أعمق لعوامل الأداء، ويساعد على تحديد أولويات جهود التحسين، ويزيد من الفاعلية والكفاءة الإجمالية للعمليات، ما يسمح لمديري الإنتاج بتحقيق أعلى إنتاجية وأقصى مدة تشغيل.

مؤلف

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
