ما المقصود بمحاكاة مونت كارلو؟

على عكس نموذج التنبؤ العادي، تتنبأ محاكاة مونت كارلو بمجموعة من النتائج بناء على نطاق تقديري من القيم مقابل مجموعة من قيم الإدخالات الثابتة. وبعبارة أخرى، تبني محاكاة مونت كارلو نموذجًا للنتائج المحتملة من خلال الاستفادة من توزيع احتمالي مثل التوزيع المنتظم أو التوزيع الطبيعي لأي متغير ينطوي على عدم يقين متأصل. بعد ذلك، يعيد حساب النتائج مرارًا وتكرارًا، في كل مرة باستخدام مجموعة مختلفة من الأرقام العشوائية بين القيم الدنيا والقيم القصوى. في تجربة مونت كارلو النموذجية، يمكن تكرار هذا التمرين آلاف المرات لتحقيق عدد كبير من النتائج المحتملة.

تُستخدم محاكاة مونت كارلو أيضًا للتنبؤات طويلة المدى بسبب دقتها. عندما يتزايد عدد الإدخالات، يتزايد عدد التوقعات أيضاً، مما يسمح لك بمعرفة النتائج في المستقبل وبدقة أكبر. عند اكتمال محاكاة مونت كارلو، ينتج عنها مجموعة من النتائج المحتملة مع احتمال حدوث كل نتيجة.

أحد الأمثلة البسيطة على محاكاة مونت كارلو هو التفكير في حساب احتمالات رمي حجري نرد قياسيين. هناك 36 مجموعة من لفات النرد. بناءً على ذلك، يمكنك حساب احتمال نتيجة معينة يدويًا. باستخدام محاكاة مونت كارلو ، يمكنك محاكاة دحرجة حجر النرد 10000 مرة (أو أكثر) لتحقيق تنبؤات أكثر دقة.