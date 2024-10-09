في بعض النواحي، من الصعب إرجاع أصل الهندسة المعمارية المتجانسة إلى تاريخ واحد؛ فكلما كانت التقنية أكثر تعقيدًا، كان من الصعب تحديد تاريخ تسليم تلك التكنولوجيا بدقة. وهكذا هو الحال مع الهندسة المعمارية المتجانسة، التي بدأ تطويرها في منتصف القرن العشرين.

لطالما كانت شركة International Business Machines (IBM®) لاعبًا رئيسيًا في هذا التطور المبكر. وفقًا للمساهم في DZone Pier-Jean Malandrino، "... أدت شركات مثل IBM دورًا أساسيًا في تحديد بنية البرمجيات المبكرة من خلال تطويرها لأجهزة الكمبيوتر المركزي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين".1

لم تكن البنيات المتجانسة مثالية—فغالبًا ما كانت تُكتب بلغات فائقة الدقة وكان الهدف منها أن تقرأها آلة واحدة. نظرًا إلى أن آلة واحدة فقط تحتوي على النظام بأكمله، فقد تم ربط جميع عناصر الكمبيوتر بشكل وثيق. كان التوسع إما غير موجود أو بالكاد ممكنًا، وعادة ما يتطلب إعادة بناء النظام بالكامل.

بدلاً من ذلك، إذا بدت البنية الأحادية بدائية بعد فوات الأوان، فهذا يرجع جزئيًا إلى أنها كانت موجودة أولاً، قبل أي نظام آخر لهندسة البرمجيات. وقد ثبت أنه مفيد باستمرار، وحتى مرن، بمرور الوقت. إن حقيقة أن البنى الأحادية لا تزال تُستخدم بعد سبعة عقود من طرحها تتحدث كثيرًا عن صناعات لا يبقى فيها عادةً سوى التغيير المستمر.