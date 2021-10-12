ما المقصود ببيئة Java Runtime Environment (JRE)؟

تُعد Java Runtime Environment، أو JRE، طبقة برمجية تعمل فوق نظام تشغيل الحاسوب، وتوفر مكتبات الفئات والموارد الأخرى التي يحتاجها برنامج Java معين لتشغيلها.
تُعد JRE واحدًا من ثلاثة عناصر مترابطة لتطوير وتشغيل برامج Java. والعنصران الآخران هما كما يلي:
تدمج JRE رمز Java الذي تم إنشاؤه باستخدام مجموعة JDK مع المكتبات الضرورية المطلوبة لتشغيلها على JVM، ثم يُنشئ مثيلاً من JVM يقوم بتشغيل البرنامج الناتج. تتوفر نماذج JVM لأنظمة تشغيل متعددة، وتعمل البرامج التي تم إنشاؤها باستخدام JRE على كل منها. وبهذه الطريقة، فإن بيئة وJava Runtime Environment هي ما يمكّن برنامج Java من العمل في أي نظام تشغيل دون تعديل.
يتفاعل كل من JDK وJRE مع بعضهما لإنشاء بيئة وقت تشغيل مستدامة تتيح التنفيذ السلس للتطبيقات المعتمدة على Java في أي نظام تشغيل تقريبًا. وتشكل هذه السمات بنية وقت تشغيل JRE:
من خلال Java ClassLoader، يتم تحميل جميع الفئات اللازمة لتشغيل برنامج Java بشكل ديناميكي. ونظرًا لأن فئات Java يتم تحميلها في الذاكرة فقط عند الحاجة إليها، فإن بيئة JRE تستخدم ClassLoaders لأتمتة هذه العملية عند الطلب.
يضمن محقق البايت كود تنسيق كود Java وصحته قبل أن يتم تمريره إلى المُفسِّر. إذا انتهك الكود سلامة النظام أو حقوق الوصول، ستُعتبر الفئة تالفة ولن يتم تحميلها.
بعد تحميل البايت كود بنجاح، يُنشئ مُفسِّر Java نسخة من الآلة الافتراضية لجافا (JVM) والتي تتيح إمكانية تشغيل برنامج Java بصورة محلية على الجهاز الأساسي.
إلى جانب آلة جافا الافتراضية، تتكون بيئة تشغيل جافا من العديد من أدوات ومزايا البرامج الداعمة الأخرى لتحقيق أقصى استفادة من تطبيقات جافا لديك.
يتضمن تثبيت JRE تقنيات النشر مثل Java Web Start وJava Plug-in، التي تُسهل تنشيط التطبيقات وتوفر دعمًا متقدمًا للتحديثات المستقبلية لـ Java.
تحتوي JRE أيضًا على مجموعات أدوات مصممة لمساعدة المطورين على تحسين واجهة المستخدم الخاصة بهم. تتضمن بعض مجموعات الأدوات هذه ما يلي:
توفر بيئة Java Runtime Environment عدة مكتبات تكامل لمساعدة المطورين في إنشاء روابط بيانات سلسة بين تطبيقاتهم وخدماتهم. تتضمن بعض هذه المكتبات ما يلي:
متضمن مع حزم JRE are java.lang. وjava.util. الأساسية لتصميم تطبيقات جافا، وإصدار الحزم، وإدارتها، ومراقبتها. وتتضمن بعض هذه الحزم:
