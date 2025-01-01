OpenJDK وIBM Runtimes for Business

لمساعدة المؤسسات التي تبحث عن الطريقة الأكثر موثوقية وفاعلية من حيث التكلفة لدعم تطبيقات Java الحيوية، تقدِّم IBM دعمًا لـ OpenJDK، وهي نسخة مفتوحة المصدر مدعومة من قِبَل الصناعة ومجتمع المطورين.

يوفر IBM® Runtimes for Business دعمًا تجاريًا لبيئات تشغيل Java مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى قدرات المراقبة والإدارة لتطبيقات Java.