ما هي منصة التكامل الهجينة (HIP)؟

يبحث قادة الأعمال باستمرار عن طرق جديدة لتحويل مؤسساتهم من خلال استخدام التكنولوجيا والبيانات لدفع الابتكار ونتائج الأعمال. ولكن قبل أن تتمكن من التفكير في استخلاص الرؤى أو بناء تجربة العملاء، تحتاج أولاً إلى ربط جميع البيانات وتوحيدها عبر مشهدي التطبيق بالكامل.
من الأنظمة المحلية القائمة إلى تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) المعتمدة حديثًا، يُعد التكامل خطوة حساسة نحو تحول الأعمال.
على مدى السنوات العديدة الماضية، تجاوز الطلب على عمليات التكامل الجديدة بكثير القدرة التي يمكن لمعظم الشركات التعامل معها. لا تستطيع أساليب التكامل التقليدية ببساطة مواكبة الطلبات. خفض تكلفة التكامل وهو أمر ضروري لإنشاء نموذج مرن وقابل للتوسع للتكامل.
لا أحد يستطيع تحمل تكلفة إيقاف أعماله مؤقتاً أو تمزيق واستبدال بنيته التحتية بالكامل. وبدلاً من ذلك، تبحث الشركات عن طرق لتبسيط العمليات، وتوزيع مجموعات المهارات على نطاق أوسع من الأشخاص، وإعادة هيكلة بنية التكامل، واستخدام تقنيات جديدة لجعل التكامل أكثر بساطة وكفاءة. يساعد اعتماد الاستراتيجية الرشيقة للتكامل في إدارة هذه التغييرات عبر الأشخاص والعمليات والهياكل. و بينما تتطلع الشركات إلى خيارات التقنية لتبسيط التكامل، أصبحت منصات التكامل الهجينة (HIP) أكثر انتشارًا.
وفقًا لـ Ovum ، فإن منصة التكامل الهجينة هي "مجموعة متماسكة من منتجات برامج التكامل (الوسيطة) التي تمكن المستخدمين من تطوير وتأمين وإدارة تدفقات التكامل التي تربط بين التطبيقات والأنظمة والخدمات ومخازن البيانات المتنوعة، بالإضافة إلى تمكين الإنشاء/التكوين السريع لواجهة برمجة التطبيقات وإدارة دورة الحياة لتلبية متطلبات مجموعة من حالات استخدام التكامل الهجين".
وبعبارة أخرى، يجب أن توفر منصة التكامل الهجينة للمؤسسات جميع الأدوات التي تحتاجها لجعل دمج البيانات والتطبيقات عبر أي بيئة محلية وسحابة متعددة أكثر بساطة وسهولة. مع تفكيك صوامع البيانات، أصبح لدى الشركات فرصة مذهلة لتحويل بياناتها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يسمح لها باتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع.
تحتاج فرق التكامل اليوم إلى الوصول إلى مزيج من الأدوات التي تسمح لها بتحقيق التوازن بين أساليب التكامل التقليدية والحديثة. عند تقييم منصات التكامل الهجينة، إليك أهم القدرات التي يجب أن تتطلع إلى تقييمها.
تُعد القدرة على إرسال الملفات الكبيرة ومشاركتها وبثها ومزامنتها بشكل موثوق وبسرعات عالية أمرًا حساسًا لتوفير أنواع الاستجابات الفورية للبيانات التي تبحث عنها المؤسسات الحديثة.
حتى وقت قريب، كان يُعتقد في الغالب أن منصات التكامل الهجينة هي شيء تحتاج المؤسسة إلى بنائه من خلال تجميع القدرات الرئيسية من الأدوات الموجودة (مثل إدارة واجهة برمجة التطبيقات وحلول iPaaS وESB) من مجموعة متنوعة من البائعين في نظام متماسك.
ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه العملية مكلفة ومرهقة، وغالباً ما تؤدي إلى النتائج التي لا تفي بجميع المتطلبات. سيتم تكرار بعض الميزات أو القدرات عبر العروض المقدمة من بائعين متعددين، في حين سيتم استبعاد بعض قدرات التكامل الأخرى، مثل بث الأحداث أو نقل البيانات عالية السرعة.
بدلاً من ذلك، ينبغي على الشركات أن تفكر في حلول متكاملة، مثل IBM Cloud Pak for Integration، والتي تجمع كل القدرات المطلوبة لأنماط التكامل التقليدية والحديثة في منصة نقل بالحاويات. تساعد ميزات مثل تسجيل الدخول الموحد، والتسجيل المشترك، والتتبع، ومستودع الأصول، ولوحة المعلومات الموحدة في الجمع بين جميع القدرات معاً وجعل مهام سير العمل أكثر كفاءة.
من خلال الاستفادة من نهج التكامل الرشيق جنبًا إلى جنب مع منصة تكامل هجينة قوية، يمكن للمؤسسات تعزيز قدرات فرقها بكل ما تحتاجه لتسريع عمليات التكامل الجديدة مع خفض التكلفة. عند القيام بذلك بشكل صحيح، ستتمكن المؤسسات من الاستمرار في استخدام بنيتها التحتية الحالية وأساليب التكامل مع تقديم مهارات ونقاط النهاية وحالات الاستخدام ونماذج نشر جديدة بالسرعة التي تناسبها.
يجب أن تسمح منصة التكامل الهجينة بمزيد من التعاون والتوافر على نطاق واسع وإعادة استخدام الأصول من خلال ميزات مثل مستودعات الأصول، مما يساعد فرق التكامل على بناء ودعم حجم عمليات التكامل التي تتطلبها مبادرات التحول الرقمي.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن منصات التكامل الهجينة والقدرات والميزات والمتطلبات التي يجب أن تبحث عنها عند تقييمها؟
سجل لقراءة التقرير التحليلي من شركة Ovum: منصات التكامل الهجينة: تتطلب الأعمال الرقمية تحديث التكامل ومرونة أكبر.
تعرف على المزيد حول IBM Cloud Pak for Integration
جرِّب الإصدار التجريبي المجاني من IBM API Connect أو تواصَل مع خبرائنا لمناقشة احتياجاتك. سواء أكنت جاهزًا لتحسين إدارة واجهات برمجة التطبيقات لديك أو تريد معرفة المزيد، نحن هنا لدعم التحول الرقمي لمؤسستك.
اكتشف الإمكانات الكاملة لعمليات التكامل مع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حدِّد موعدًا لاجتماع مع خبرائنا أو استكشف وثائق منتجاتنا للبدء.
عزِّز أعمالك باستخدام حلول المراسلة الآمنة وعالية الأداء من IBM MQ. ابدأ تجربتك المجانية أو تواصَل مع خبيرنا لاستكشاف كيفية تحويل العمليات باستخدام IBM MQ.
جرِّب نقل الملفات بشكل أسرع وأكثر أمانًا—بأي حجم وأي مسافة. جرِّب IBM Aspera اليوم وتمكَّن من تبسيط سير عمل البيانات بكفاءة عالية السرعة.
تمكَّن من تحويل عملك من خلال توصيل التطبيقات والبيانات دون عناء. ابدأ تجربتك المجانية اليوم وتعرَّف على كيفية تبسيط رحلة التكامل لديك باستخدام IBM App Connect.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، والعمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
أطلِق العنان لإمكانات الأعمال مع حلول التكامل من IBM، والتي تربط التطبيقات والأنظمة للوصول إلى البيانات الحساسة بسرعة وأمان.
اكتشِف قدرات جديدة وعزِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات IBM الاستشارية للسحابة. اكتشِف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال استراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.