إنه السؤال الأكثر إلحاحًا أمام الرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات اليوم: ما المجالات التي ينبغي تخصيص ميزانية تكنولوجيا المعلومات لها؟
كانت تكاليف السحابة تمثِّل تحديًا بالفعل - ففي استطلاع حديث، قدَّر 24% من المشاركين أنهم أهدَروا نفقات البرمجيات. مع الانفجار الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الضروري للمؤسسات النظر في أطر عمل مثل العمليات المالية (FinOps) وإدارة أعمال التكنولوجيا (TBM)؛ لتحقيق الرؤية والمساءلة بشأن جميع نفقات التكنولوجيا.
لكن ماذا يعني كل ذلك عند تطبيقه عمليًا؟ وكيف يمكن للمؤسسات التحوّل إلى نهج أكثر انضباطًا ويركّز على القيمة في إنفاق تكنولوجيا المعلومات؟ وما تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في هذا الجانب؟
للمساعدة على الإجابة عن هذه الأسئلة، توجَّهنا إلى Declan Coombs، الشريك في ممارسة الاستشارات السحابية والتكنولوجية لدى IBM. يتمتع Declan بخبرة تزيد على 20 عامًا في مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتها في التكنولوجيا ومبادرات التحوُّل السحابي.
فالرؤساء التنفيذيون لشؤون تكنولوجيا المعلومات (CIOs) يسعون دائمًا إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على سير العمل وتشغيل الأعمال من جهة، ودفع عجلة التغيير والتطوير من جهة أخرى. لأن هذا هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار التحول في الأعمال وتحسين النتائج النهائية.
فبدلًا من الاكتفاء بإبقاء الأعمال في وضع التشغيل الأساسي، يسعى القادة إلى بناء قدرات جديدة.
لا تزال العديد من المؤسسات تُجري عملية إعداد الميزانيات على أساس سنوي. وغالبًا ما تكون العملية مجرد تكرار لميزانية العام السابق مع بعض الزيادات الشكلية في الأرقام.
ولكن مع وتيرة التغيير السريعة في التكنولوجيا والأعمال، لم تعد دورة الميزانية التقليدية كافية. فهذا الأسلوب لا يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات تقييم ما إذا كانت النفقات تُوجَّه إلى الأماكن الصحيحة—تقييمًا نقديًا وديناميكيًا.
تمثّل FinOps في جوهرها تحولًا ثقافيًا وتغييرًا في نموذج التشغيل. فهي لا تقتصر على الوظيفة المالية فحسب، بل تشمل استراتيجية العمل ووظائف التخطيط أيضًا. ولتحقيق ذلك التحوّل، يجب التفكير في الموظفين والعمليات والتقنيات لضمان دمج هذا النهج داخل المؤسسة، وتحويل ملكية التكاليف والمسؤولية عنها نحو مستويات التشغيل المختلفة.
ويتعلق جزء كبير من ذا التحوّل بتوفير رؤية واضحة للموظفين حول كيفية إنفاق الميزانيات، بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
كان التركيز في السابق مُنصبًّا على السحابة العامة، لكنه اليوم يشمل جميع نفقات السحابة والتكنولوجيا.
وعند دمج FinOps مع TBM، تتسع زاوية الرؤية لتشمل البنية التكنولوجية بالكامل—من الأجهزة والبرمجيات إلى العنصر البشري—مما يتيح فهمًا أوضح وأكثر شمولًا لاستهلاك التكنولوجيا وكيفية ارتباطه بنتائج الأعمال. ويساعد هذا النهج المؤسسات على تحديد أين يجب الاستثمار، وكيفية نشر التكنولوجيا بأسلوب يحقق أفضل قيمة ممكنة للأعمال.
يؤدي ذلك دورًا محوريًا، وخاصةً عند النظر إلى العدد المتزايد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والكميات الهائلة من وحدات معالجة الرسومات المطلوبة لتشغيلها، وما يترتب على ذلك من تكاليف مرتفعة للغاية. ستواجه المؤسسات تحديات في إثبات القيمة. يمكن للعمليات المالية (FinOps) مساعدة الفِرق على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيعه بطرق تراعي التكاليف، إلى جانب تتبُّع العائد على الاستثمار وقياسه.
سيسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع وتيرة FinOps. فهو يساعد المؤسسات على الاستفادة من البيانات بفعالية أكبر، وتحسين اكتشاف الأنماط، ووضعها في سياقها الصحيح. ويمكنه توفير رؤى وتوصيات تمكّن من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، وتبسيط العمليات، وأتمتة الإجراءات.
إلا أن التحوّل الفعلي يحدث عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع تحديث التطبيقات وتحديث التعليمات البرمجية. ويساعد ذلك في الوصول إلى مستوى متقدّم من تحسين التكلفة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز قيمة الأعمال.
إقناع المهندسين بالتحرك وفقًا لتوصيات تحسين التكلفة يُعد أحد أبرز التحديات. فهذه المبادرات الخاصة بخفض التكاليف قد تعطي انطباعًا بأنها عملية أحادية الاتجاه، حيث يُطلب من الجميع تقديم التنازلات دون مقابل. ومن المهم إظهار الفوائد، ومكافأة من يتبنى السلوكيات الصحيحة.
وعند تطبيق FinOps بالشكل الصحيح، يصبح الموظفون قادرين على إحداث فرق حقيقي. فحين يحصلون على الأدوات المناسبة، والرؤية الواضحة، والحوافز الملائمة، يصبح لديهم الدافع للقيام بالتصرف الصحيح.
