تواجه صناعة الطيران ضغوطًا لتحسين استدامة السفر الجوي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية في سوق تزداد تعقيدًا ولا تزال تتعافى من تأثير جائحة كوفيد-19. في صناعة تُعَد فيها السلامة أمرًا بالغ الأهمية، وتستلزم التقنيات الجديدة تدقيقًا شديدًا، يَعِد الذكاء الاصطناعي التوليدي بتعزيز أعمال شركات الطيران وشركائها في القطاع.
هناك عدد لا يحصى من حالات الاستخدام المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي. تتطلب بعض حالات الاستخدام وقتًا للتكامل مع أنظمة وعمليات الأعمال الحالية، ولكن يجب على قادة الصناعة التقدم نحو المجالات التي تتناسب أكثر مع نقاط قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويشمل ذلك تحسين تجارب العملاء من خلال تقديم توصيات وعروض سفر أكثر تخصيصًا وجودة، بالإضافة إلى تعزيز خدمة العملاء عبر إنشاء مساعدين افتراضيين أكثر كفاءة. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا مساعدة فنيي الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) من خلال تمكينهم من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بشكل أكثر فاعلية لإجراء الإصلاحات، أو عبر أتمتة إنشاء طلبات قطع الغيار والمعدات بحيث يمكن بدء الصيانة فور هبوط الطائرة.
تستخدم بعض شركات الطيران بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الاتصالات وخدمة العملاء، بما في ذلك أتمتة ترجمة النصوص وإنتاج المواد التسويقية وكتابة النسخ. تدرس شركة AAR Corp، وهي مزوِّد خاص لخدمات الطيران، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين إدارة المخزون وتوفير الصيانة التنبؤية وتحسين عمليات المستودعات وأتمتة طلب قطع الغيار.
يتخذ قطاع الطيران بحكمة نهجًا حذرًا لطرح الذكاء الاصطناعي. في شهر مايو، أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) النسخة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بها، والتي تقدِّم خطة شاملة للتكامل في مجال الطيران، مع التركيز على السلامة والأمن وضمان الذكاء الاصطناعي والعوامل البشرية والاعتبارات الأخلاقية.
تُشير هذه الإجراءات إلى أن القطاع مدرك لمخاطر الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل التحيز في البيانات المستخدمة بواسطة أنظمة التعلم الآلي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثِّر في التوصيات أو التحليلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أحيانًا التعرُّف على أنماط أو عناصر في البيانات غير موجودة فعليًا، ما يؤدي إلى نتائج غير منطقية أو غير دقيقة تمامًا - وهي ظاهرة تُعرَف باسم "الهلاوس".
نظرًا لإمكانية حدوث أخطاء في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ينبغي لشركات الطيران أن تبدأ باستكشاف حالات استخدام يمكن التسامح فيها مع بعض التباين، مثل روبوتات خدمة العملاء. يجب عليها أيضًا التأكد من أن بيانات العميل آمنة وأن استخدامها متوافق مع لوائح خصوصية البيانات.
مع التركيز على السلامة وسلامة البيانات والأمن، يمكن للقطاع المضي قدمًا في اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا. ومع قيام شركات الطيران بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الملكية الفكرية والأنظمة الحالية لديها، فإنها ستطلق العنان لقيمة التكنولوجيا بعدة طرق.
هذه الأمثلة هي مجرد غيض من فيض الإمكانيات، حيث قد تستخدم الجهات الفاعلة المتنوعة في قطاع الطيران الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة على تصميم النماذج الأولية للطائرات وتحسين سلاسل التوريد والتخطيط المتقدم للرحلات وغير ذلك.
في نهاية المطاف، يجب على شركات الطيران أن تجد الحل الوسط بين الابتكار والحذر في طريقها لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. مع وجود العديد من حالات الاستخدام، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي جاهز لتحويل كل جانب من جوانب القطاع.
