تواجه صناعة الطيران ضغوطًا لتحسين استدامة السفر الجوي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية في سوق تزداد تعقيدًا ولا تزال تتعافى من تأثير جائحة كوفيد-19. في صناعة تُعَد فيها السلامة أمرًا بالغ الأهمية، وتستلزم التقنيات الجديدة تدقيقًا شديدًا، يَعِد الذكاء الاصطناعي التوليدي بتعزيز أعمال شركات الطيران وشركائها في القطاع.

هناك عدد لا يحصى من حالات الاستخدام المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي. تتطلب بعض حالات الاستخدام وقتًا للتكامل مع أنظمة وعمليات الأعمال الحالية، ولكن يجب على قادة الصناعة التقدم نحو المجالات التي تتناسب أكثر مع نقاط قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويشمل ذلك تحسين تجارب العملاء من خلال تقديم توصيات وعروض سفر أكثر تخصيصًا وجودة، بالإضافة إلى تعزيز خدمة العملاء عبر إنشاء مساعدين افتراضيين أكثر كفاءة. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا مساعدة فنيي الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) من خلال تمكينهم من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بشكل أكثر فاعلية لإجراء الإصلاحات، أو عبر أتمتة إنشاء طلبات قطع الغيار والمعدات بحيث يمكن بدء الصيانة فور هبوط الطائرة.

تستخدم بعض شركات الطيران بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الاتصالات وخدمة العملاء، بما في ذلك أتمتة ترجمة النصوص وإنتاج المواد التسويقية وكتابة النسخ. تدرس شركة AAR Corp، وهي مزوِّد خاص لخدمات الطيران، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين إدارة المخزون وتوفير الصيانة التنبؤية وتحسين عمليات المستودعات وأتمتة طلب قطع الغيار.