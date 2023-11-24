تتغير أنشطة مرحلة التصميم/المخطط بناءً على استراتيجية التحديث (من تفكيك التطبيق والاستفادة من التصميم المدفوع بالمجال أو إنشاء بنية مستهدفة بناءً على التقنية الجديدة لبناء تصاميم قابلة للتنفيذ). أما المراحل اللاحقة فهي البناء والاختبار والنشر في بيئة الإنتاج. دعونا نستكشف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مجالات دورة الحياة هذه.



الاكتشاف والتصميم

تُعد القدرة على فهم التطبيقات القديمة مع مشاركة صغيرة لخبير موضوعي في المجال (SME) نقطة تسارع حساسة. ويرجع ذلك إلى انشغال الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام بمبادرات تشغيل الأنظمة، في حين أن معرفتها يمكن أن تكون محدودة بناءً على المدة التي قضاها في دعم الأنظمة. في المجمل، يستغرق الفريق وقتاً طويلاً في مرحلتي الاكتشاف والتصميم خلال عملية التحديث، بينما يصبح مسار التطوير أكثر سلاسة وسهولة بمجرد أن يتمكن الفريق من تحليل وفهم وظائف التطبيق القديم ونواحي التكامل والمنطق ومدى تعقيد البيانات.

تقوم فرق التحديث بتحليل الرمز الخاص بها وتتصفح العديد من المستندات (معظمها مؤرخة)؛ هذا هو المكان الذي يصبح فيه اعتمادهم على أدوات تحليل الرمز أمرًا مهمًا. علاوةً على ذلك، في مبادرات إعادة الكتابة، يجب ربط القدرات الوظيفية بسياق التطبيق القديم حتى يتمكن من أداء تمارين تصميم/تحليل فعالة موجهة بالمجال. يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي مفيدًا جدًا هنا من خلال قدرته على ربط قدرات المجال/الوظائف بالرمز والبيانات وإنشاء قدرات الأعمال وعرض التطبيقات ورمز التطبيقات المتصلة، وبالطبع يجب ضبط النماذج ووضعها في سياق لنموذج مجال مؤسسي معين أو خريطة قدرات وظيفية. يُعد رسم خرائط واجهات برمجة التطبيقات بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي المذكور في هذه الورقة مثالاً صغيرًا على ذلك. بينما ما سبق مخصص لتفكيك/تصميم التطبيق، يتطلب عاصفة الأحداث خرائط للعمليات، وهنا يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في وضع سياقات ورسم خريطة المستخلصات من أدوات عملية التعدين. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا في إنشاء حالات استخدام تعتمد على رؤى الشيفرة والرسم الوظيفي. بشكل عام، يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقليل برامج التحديث من خلال ضمان رؤية كافية للتطبيقات القديمة وكذلك التبعيات.

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا في توليد تصميم مستهدف لإطار عمل مزود خدمات سحابية محدد من خلال ضبط النماذج بناءً على مجموعة من الأنماط المعيارية (الدخول/الخروج، خدمات التطبيقات، خدمات البيانات، الأنماط المركبة، إلخ). وبالمثل، هناك عدة حالات استخدام أخرى للذكاء الاصطناعي التوليدي التي تشمل إنشاء أنماط رمز خاصة بإطار عمل التقنية لضوابط الأمان. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء مواصفات تصميم التفاصيل، مثل قصص المستخدم، وإطارات تجربة المستخدم، ومواصفات واجهة برمجة التطبيقات (مثل ملفات Swagger)، ومخطط علاقات المكونات ومخططات تفاعل المكونات.

التخطيط

واحدة من أصعب المهام في برنامج التحديث هي القدرة على وضع خارطة طريق شاملة مع الموازنة بين الجهود الموازية والتبعيات المتتابعة وتحديد سيناريوهات التعايش التي يجب معالجتها. على الرغم من أن عملية المواءمة المستمرة عبر زيادات البرنامج (PIs) تُنفذ عادة كمهمة لمرة واحدة، إلا أن دمج مدخلات مستوى التنفيذ في تمارين التخطيط يمثل تحديًا أكبر بكثير. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مفيدًا ليتمكن من إنشاء خارطة الطريق بناءً على البيانات التاريخية (التطبيقات على خرائط مناطق المجال، عوامل الجهد والتعقيد، وأنماط التبعية والمزيد)، وتطبيق ذلك على التطبيقات ضمن برنامج تحديث، لصناعة أو مجال معين.

الطريقة الوحيدة لمعالجة ذلك هي جعلها قابلة للاستهلاك عبر مجموعة من الأصول والمسرعات التي يمكنها معالجة تعقيد المؤسسات. هنا يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا مهمًا في ربط تفاصيل محفظة التطبيقات بالتبعيات المكتشفة.

البناء والاختبار

يُعد إنشاء رمز أحد أوسع حالات الاستخدام المعروفة للذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن من المهم أن تكون قادرًا على إنشاء مجموعة من الموارد ذات الصلة التي تتراوح من IAC (Terraform أو قالب Cloud Formation)، ورمز/تكوينات المسار، ونقاط تصميم الأمان المدمجة (التشفير، إدارة الهوية والوصول (IAM)، إلخ)، وإنشاء رمز التطبيق من Swaggers أو رؤى رمز أخرى (من القديمة) وتكوينات جدار الحماية (كملفات موارد تستند إلى خدمات تم إنشاؤها، على سبيل المثال). يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء كل ما سبق من خلال نهج منسق يعتمد على بنى مرجعية محددة مسبقًا للّتطبيق مبنية من أنماط، مع دمج مخرجات أدوات التصميم.

الاختبار هو مجال رئيسي آخر: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مجموعة مناسبة من حالات الاختبار ورمز الاختبار مع بيانات الاختبار لتحسين حالات الاختبار التي يتم تنفيذها.

النشر

تستغرق العديد من الأنشطة الحساسة "المرحلة النهائية" في برامج التحديث أيامًا إلى أسابيع، تعتمد على تعقيد المنظمة. إن حالة استخدام أساسية في الذكاء الاصطناعي التوليدي هي القدرة على استخلاص رؤى للتحقق الأمني من خلال تحليل سجلات التطبيقات والمنصات، ونقاط التصميم، والبنية التحتية كرمز، والمزيد. وتعمل هذه القدرة على تسريع عمليات المراجعة الأمنية والموافقة بشكل كبير. علاوة على ذلك، يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة لإنشاء الإدخلات لإدارة التكوين وإدارة التغيير، مستفيدًا من ملاحظات الإصدار التي يتم إنشاؤها عبر عناصر أدوات Agility التي تنجز في كل إصدار.

بينما تحمل حالات الاستخدام المذكورة وعودًا كبيرة طوال رحلة التحديث، من الضروري الاعتراف بأن تعقيدات المؤسسات تتطلب نهجا منسقا سياقيا للاستفادة من العديد من مسرعات الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية. يُعد تطوير الأنماط السياقية الخاصة بالمؤسسة جهدًا مستمرًا لتسريع برامج التحديث. لقد لاحظنا فوائد كبيرة من استثمار الوقت والجهد المبدئي وتخصيص مسرعات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه باستمرار لتتوافق مع أنماط محددة تظهر قابلية التكرار داخل المؤسسة.

دعونا الآن نتفحص مثالاً محتملاً مثبتًا:

المثال 1: إعادة تصور اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات باستخدام BIAN والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية تعيين المجالات وتحديد خدمات واجهة برمجة التطبيقات المكررة

المشكلة: لدى البنك العالمي الكبير أكثر من 30000 واجهة برمجة تطبيقات (داخلية وخارجية) تم تطويرها على مر الزمن عبر مجالات مختلفة (مثل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والخدمات المصرفية للشركات). هناك إمكانات هائلة لواجهات برمجة التطبيقات المكررة الموجودة عبر المجالات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للملكية للحفاظ على محفظة واجهة برمجة التطبيقات الكبيرة والتحديات التشغيلية للتعامل مع تكرار واجهة برمجة التطبيقات وتداخلها. يؤدي الافتقار إلى الرؤية واكتشاف واجهات برمجة التطبيقات إلى قيام فرق تطوير واجهة برمجة التطبيقات بتطوير واجهات برمجة التطبيقات نفسها أو واجهات برمجة التطبيقات المشابهة بدلاً من العثور على واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة لإعادة استخدامها. إن عدم القدرة على تصور محفظة واجهة برمجة التطبيقات (API) من منظور النموذج الصناعي المصرفي يعيق فرق الأعمال والمعلومات التكنولوجية من فهم المنافذ المتوفرة بالفعل وماهية المنافذ الجديدة المطلوبة للبنك.

نهج الحل المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي: يستفيد الحل من النموذج اللغوي الكبير BERT، وSentence Transformer، ودالة الخسارة Multiple Negatives Ranking، وقواعد المجال، مع الضبط الدقيق بمعرفة BIAN Service Landscape لتعلم محفظة واجهات برمجة التطبيقات للبنك وتوفير القدرة على اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات من خلال التعيين التلقائي إلى BIAN. ويقوم بتعيين طريقة نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات إلى BIAN Service Landscape Hierarchy بالمستوى 4، أي BIAN Service Operations.

تتمثل الوظائف الأساسية للحل في القدرة على:

استيعاب مواصفات Swagger وغيرها من وثائق واجهة برمجة التطبيقات وفهم واجهة برمجة التطبيقات، ونقاط النهاية، والعمليات، والوصف المرتبط بها.

استيعاب تفاصيل BIAN وفهم مشهد خدمة BIAN Service Landscape.

ضبط دقيق بالمطابقة وغير المطابقة بين طريقة نقطة النهاية لواجهة برمجة التطبيقات وBIAN Service Landscape.

تقديم تمثيل بصري لدرجة التعيين والمطابقة مع تنقل BIAN Hierarchical وتصفيات مستويات BIAN، وفئة واجهة برمجة التطبيقات، ودرجة المطابقة.

واجهة المستخدم لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات مع نموذج الصناعة: