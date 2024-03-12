ما هو بروتوكول نظام أسماء النطاقات؟

بروتوكول نظام أسماء النطاقات هو عملية تتيح لمستخدمي الإنترنت التنقل عبر الإنترنت باستخدام أسماء المضيفين بدلاً من العنوان الرقمي. ويشبه نظام أسماء النطاقات دليل الهاتف الخاص بالإنترنت؛ فهو يبسط عملية البحث عن مواقع ويب محددة من خلال متصفحات الويب.
عندما يقدم عميل نظام أسماء النطاقات طلب خاص بنظام أسماء النطاقات لاستخدام اسم مضيف، مثل www.example.com, وتوصل سلسلة من الوظائف هذا الطلب بعنوان بروتوكول الإنترنت المقابل.كما تتيح هذه الوظائف المصادقة على عناوين بروتوكول الإنترنت (كل من IPv4 و IPv6) وتسهم في تسهيل استخدام الإنترنت من خلال ترجمة أسماء النطاقات القابلة للتخصيص إلى عناوين رقمية معقدة.
لإنجاز هذه الوظائف، يعتمد بروتوكول نظام أسماء النطاقات على أربعة أنواع من خوادم نظام أسماء النطاقات التي، تُسهم عند عملها بشكل صحيح، في جعل العملية سريعة وآمنة.وتستخدم خوادم نظام أسماء النطاقات سجلات نظام أسماء النطاقات- وسجلات مثل سجلات العنوان وسجلات CNAME التي تحتوي على معلومات توجه عملية الحل - لتوجيه طلبات نظام أسماء النطاقات بشكل صحيح.هذه السجلات عبارة عن ملفات نصية تُعرف باسم "ملفات نظام اسم المجال"، وهي مكتوبة بصيغة نظام أسماء النطاقات.
تُخزن الموارد على نظام أسماء نطاقات معتمد معروفة أيضًا باسم خوادم الأسماء الموثوقة. وهي تحتوي على معلومات تتعلق بالنطاق، بما في ذلك المدة التي سيحتفظ فيها الخادم بسجلات نظام أسماء النطاقات في ذاكرة التخزين المؤقت، وهي فترة تُعرف باسم مدة البقاء. كما تتيح هذه السجلات ربط النطاق والنطاقات الفرعية والتوجيه الصحيح لرسائل البريد الإلكتروني، والمساعدة في أمان نظام أسماء النطاقات والمزيد.
ومن خلال العملية التالية، يتم حل استعلامات نظام أسماء النطاقات، ويتم توصيل المستخدمين بعنوان برتوكول الإنترنت لخادم الويب الذي يستضيف الموقع:
عندما يتعذر على خادم نظام أسماء النطاقات استرداد إجابة كاملة، فإنه يقوم بتشغيل استعلام نظام أسماء النطاقات التكراري. وستستمر الخوادم في ارتداد الطلب من خلال خوادم مختلفة حتى يتم العثور على عنوان برتوكول الإنترنت أو انتهاء المهلة أو الوصول إلى خطأ.
تتحكم مساحة اسم نظام أسماء النطاقات في أسماء مضيفي نظام أسماء النطاقات العامة على الإنترنت. وتُنشئ مساحة الاسم تسلسلاً هرميًا منظمًا مثل شجرة، وتحتوي كل عقدة في الشجرة على تسمية نصية وسجلات موارد نظام أسماء النطاقات التي تصف المجال. كما يتكون اسم النطاق من التسمية جنبا إلى جنب مع ملصق الملاحظات الأصلية (يتم فصل هذه الأقسام بنقطة ، كما في "example.com") ، ويتم فصلها إلى مجالات. ويتم تفويض كل منطقة إلى كيان قانوني محدد للإدارة العليا والإدارة الأدنى. حيث تسمح هذه البنية للمواقع أن تُعطى أسماء فريدة من نوعها.
ينشئ اسم النطاق بنية هرمية بمستويات مختلفة. وتتكون أسماء النطاقات من جزء واحد أو أكثر يسمى التسميات ويتم فصل كل جزء بنقطة. كما يمكن أن تحتوي التسمية على ما يصل إلى 63 حرفا.
مثال: forum.support.example.com
في المثال أعلاه، ".com" يمثل نطاق المستوى الأعلى، و"مثال" يمثل اسم النطاق، و"دعم" هو نطاق فرعي تحت "مثال" و"منتدى" هو نطاق فرعي تحت "دعم".
يتصل خادم نظام أسماء النطاقات المتكرر، والمعروف أيضًا باسم مكرر نظام أسماء النطاقات أو محلل نظام أسماء النطاقات المتكرر، بخوادم نظام أسماء النطاقات الأخرى لتحديد موقع عنوان برتوكول الإنترنت وإرجاعه. ويتلقى هذا الخادم استعلام نظام أسماء النطاقات ويمكنه توصيل مستخدم بالموقع المطلوب باستخدام البيانات المخزنة مؤقتا. فإذا لم تُخزن بيانات الموقع مؤقتا، فإنه يرسل طلب متابعة إلى خوادم الأسماء الموثوقة.
عادة ما يكون خادم الأسماء الموثوق هو المحطة الأخيرة في عملية حل استعلام نظام أسماء النطاقات. ويحتوي هذا الخادم على سجلات الموارد لجميع النطاقات في تلك المجال. ففي بعض الأحيان، يجب أن ترسل خوادم الأسماء الموثوقة طلبا إلى خادم أسماء آخر للعثور على معلومات حول نطاقات فرعية معينة.
تتكون رسائل نظام أسماء النطاقات من استعلامات وردود وتحتوي على الحقول التالية:
يستخدم نظام أسماء النطاقات بروتوكول مخطط بيانات المستخدم للإجابة على استعلامات نظام أسماء النطاقات نظرا لسرعته ونفقاته المنخفضة. أما بالنسبة لاستجابات نظام أسماء النطاقات التي يزيد حجمها عن 512 بايت، أو إذا كان الخادم يدير عمليات نقل المجال (نقل سجلات نظام أسماء النطاقات من خوادم نظام أسماء النطاقات الأساسية إلى الثانوية) أو مهام مماثلة، فإنه يستخدم بروتوكول التحكم في الإرسال. يتيح بروتوكول التحكم في الإرسال عمليات التحقق من سلامة البيانات ويقسم الرسالة إلى حزم أصغر للمساعدة في ضمان وصولها إلى وجهتها في أسرع وقت ممكن.
تخزن ملفات نظام أسماء النطاقات الرئيسية على خوادم نظام أسماء النطاقات. وهي ملفات نصية تحدد معلومات نظام أسماء النطاقات لمنطقة نظام أسماء النطاقات واحدة مثل:
على نطاق صغير، يجب ألا يلاحظ المستخدم حدوث هذه العملية إطلاقًا. على نطاق المؤسسة، يُعد فهم آلية عمل نظام أسماء النطاقات أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على خدمات الويب الداخلية والخارجية واختيار حل نظام أسماء النطاقات المدار.
تتضمن حالات الاستخدام لحلول نظام أسماء النطاقات المُدارة ما يلي:
شبكة توصيل المحتوى وهي شبكة عالمية من الخوادم التي تساعد على تحسين الأداء وتقليل زمن الانتقال. يتيح نظام شبكة توصيل المحتوى المتعدد بالاستخدام الديناميكي للعديد من شبكات توصيل المحتوى لتقديم أفضل خدمة.
عندما تكون الخوادم محملة بشكل زائد، يمكن أن تفشل أو تبطئ الأداء. موازنة التحميل هي عملية توزيع حركة مرور الشبكة عبر خوادم مختلفة، وتقوم عملية توزيع حركة مرور الشبكة العالمية بتوزيع أحمال التشغيل بكفاءة عبر مراكز البيانات حول العالم.
تعمل حلول نظام أسماء النطاقات المُدارة على تسهيل التوجيه التلقائي بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدمين النهائيين، مما يسرّع أداء الشبكة والتطبيقات.
يوفر توجيه حركة المرور مجموعة القدرة على تحسين الاتصالات بالتطبيقات والخدمات والمحتوى بناءً على بيانات مراقبة المستخدم الحقيقي والحمل وظروف الشبكة.
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