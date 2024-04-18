تُعد عمليات التعلم الآلي -وهي ممارسة مستمدة من مبادئ عمليات التطوير وهندسة البيانات- نهجًا لضمان نشر نماذج التعلم الآلي بنجاح في بيئات الإنتاج، مع ضمان دقتها وأدائها.

تتضمن العناصر الرئيسية لعمليات التعلم الآلي ما يلي:

إدارة البيانات: ضمان جودة البيانات وتوافقها طوال دورة حياة التعلم الآلي (ML) بأكملها.

تدريب النماذج: تطوير مسارات تدريب قوية تتمتع بأنظمة تحكم في الإصدار من أجل قابلية التكرار.

نشر النماذج: أتمتة عمليات النشر باستخدام تقنيات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD).

المراقبة والصيانة: مراقبة أداء النموذج بشكل مستمر في الوقت الفعلي للكشف عن الانحرافات أو حالات الشذوذ، ثم إجراء التحديثات اللازمة أو إعادة التدريب.

تساعد عمليات التعلم الآلي المؤسسات على تحقيق وقت أسرع لوصول منتجاتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى السوق من خلال تقليل الاحتكاك بين فرق التطوير التي تعمل على جوانب مختلفة من مشروع التعلم الآلي (ML). ويؤدي هذا إلى تحسين التعاون بين أعضاء الفريق الذين يتمكنون من التركيز على تقديم نماذج عالية الجودة بدلاً من التعامل مع التحديات التشغيلية.

علاوة على ذلك، فهي تُمكِّن الشركات من الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال ضمان الحفاظ على دقة حلول التعلم الآلي الخاصة بها مع توفر بيانات جديدة أو تغير الظروف الأساسية بمرور الوقت.

