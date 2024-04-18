العلامات
التحليلات الذكاء الاصطناعي

مقارنة بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي: أوجه التشابه والاختلاف وكيفية الاختيار

رجلا أعمال يناقشان الأفكار في مكتب شركة ناشئة في مجال الطاقة الخضراء

ماذا تعرف عن عمليات البيانات؟

DataOps، وهو اختصار لعمليات البيانات، هو تخصص ناشئ يركز على تحسين تعاون عمليات إدارة البيانات وتكاملها وأتمتتها. يهدف إلى تبسيط دورة حياة البيانات بأكملها - من الاستيعاب والإعداد إلى التحليلات وإعداد التقارير. من خلال تبني مجموعة من أفضل الممارسات المستوحاة من منهجيات الأسلوب الرشيق ومبادئ عمليات التطوير وتقنيات التحكم في العمليات الإحصائية، تساعد DataOps المؤسسات على تقديم رؤى بيانات عالية الجودة بكفاءة أكبر.

تشمل الأهداف الرئيسية لعمليات البيانات ما يلي:

  • التعاون: تسهيل التواصل بشكل أفضل بين الفرق المختلفة المشاركة في مسار البيانات مثل المهندسين والمحللين والعلماء وأصحاب المصلحة في الأعمال.
  • التكامل: ربط الأدوات المختلفة المستخدمة عبر المسار بسلاسة مثل منصات الاستخراج والتحميل والتحويل (ETL) أو حلول ذكاء الأعمال (BI).
  • الأتمتة: تنفيذ إجراءات الاختبار الآلي لضمان نتائج دقيقة مع تقليل التدخل اليدوي خلال كل مرحلة من مراحل العملية.

يتطلب تحقيق هذه الأهداف بفعالية ضمن البنية التحتية الحالية للمؤسسة مزيجًا من التقنيات، بما في ذلك أنظمة التحكم في الإصدارات (Git) لتتبع التغييرات في ملفات الشفرة أو التهيئة؛ ومسارات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)؛ والنقل بالحاويات باستخدام أدوات مثل Docker؛ وأطر عمل تنسيقية مثل Kubernetes؛ وحلول المراقبة؛ وخدمات التنبيه؛ وغيرها.

 

ما هي عمليات التعلم الآلي (MLOps)؟

تُعد عمليات التعلم الآلي -وهي ممارسة مستمدة من مبادئ عمليات التطوير وهندسة البيانات- نهجًا لضمان نشر نماذج التعلم الآلي بنجاح في بيئات الإنتاج، مع ضمان دقتها وأدائها.

تتضمن العناصر الرئيسية لعمليات التعلم الآلي ما يلي:

  • إدارة البيانات: ضمان جودة البيانات وتوافقها طوال دورة حياة التعلم الآلي (ML) بأكملها.
  • تدريب النماذج: تطوير مسارات تدريب قوية تتمتع بأنظمة تحكم في الإصدار من أجل قابلية التكرار.
  • نشر النماذج: أتمتة عمليات النشر باستخدام تقنيات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD).
  • المراقبة والصيانة: مراقبة أداء النموذج بشكل مستمر في الوقت الفعلي للكشف عن الانحرافات أو حالات الشذوذ، ثم إجراء التحديثات اللازمة أو إعادة التدريب.

تساعد عمليات التعلم الآلي المؤسسات على تحقيق وقت أسرع لوصول منتجاتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى السوق من خلال تقليل الاحتكاك بين فرق التطوير التي تعمل على جوانب مختلفة من مشروع التعلم الآلي (ML). ويؤدي هذا إلى تحسين التعاون بين أعضاء الفريق الذين يتمكنون من التركيز على تقديم نماذج عالية الجودة بدلاً من التعامل مع التحديات التشغيلية. 

علاوة على ذلك، فهي تُمكِّن الشركات من الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال ضمان الحفاظ على دقة حلول التعلم الآلي الخاصة بها مع توفر بيانات جديدة أو تغير الظروف الأساسية بمرور الوقت.

في هذه المقالة:

  • مقارنة بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي: أوجه التشابه والاختلاف الرئيسية
    • أوجه التشابه بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي
    • أوجه الاختلاف بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي
  • الاختيار من بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي
    • تقييم احتياجات مؤسستك
    • دمج كلا النهجين: حل هجين؟

مقارنة بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي: أوجه التشابه والاختلاف الرئيسية

أوجه التشابه بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي

  • التركيز على التعاون: تؤكد كلتا المنهجيتين على أهمية الفرق متعددة الوظائف التي تعمل معًا لتحسين عمليات البيانات، ويشمل ذلك علماء البيانات والمهندسين والمحللين والأطراف المعنية في الأعمال.
  • استهداف أتمتة العمليات: تُعد الأتمتة جانبًا أساسيًا في كل من عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي، حيث تساعد على تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة وضمان الاتساق بين المشاريع.
  • تعزيز التحسين المستمر: يدعو كلا النهجين إلى دورات التطوير التكرارية التي تنطوي على مراقبة مقاييس الأداء لتحديد مجالات التحسين أو التطوير بمرور الوقت.

أوجه الاختلاف بين عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي

  • التركيز على التعاون: تؤكد كلتا المنهجيتين على أهمية الفرق متعددة الوظائف التي تعمل معًا لتحسين عمليات البيانات، ويشمل ذلك علماء البيانات والمهندسين والمحللين والأطراف المعنية في الأعمال.
  • استهداف أتمتة العمليات: تُعد الأتمتة جانبًا أساسيًا في كل من عمليات البيانات وعمليات التعلم الآلي، حيث تساعد على تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة وضمان الاتساق بين المشاريع.
  • تعزيز التحسين المستمر: يدعو كلا النهجين إلى دورات التطوير التكرارية التي تنطوي على مراقبة مقاييس الأداء لتحديد مجالات التحسين أو التطوير بمرور الوقت.

مؤلف

Joseph Arnold

الموارد

مفاضل البيانات

استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
مقدمة عن IBM DataOps

استكشف كيفية تقديم بيانات جاهزة للأعمال بسرعة باستخدام DataOps من خلال منهجية وممارسات IBM DataOps.
DataOps: دليل تفاعلي

استكشف كيفية مساهمة IBM DataOps في بناء ثقافة قائمة على البيانات قابلة للتوسع ومرنة من خلال الأتمتة وجودة البيانات والحوكمة.
مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
مقدمة إلى نظام DataOps

تعرَّف على فوائد DataOps عند تنفيذه عبر ثلاثة أبعاد: الأشخاص، والعمليات، والتكنولوجيا.
زيادة تبني الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
اتخِذ الخطوة التالية

تمكَّن من تنظيم بياناتك باستخدام حلول منصة IBM DataOps لتصبح موثوقًا بها وجاهزة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال.

 استكشف حلول DataOps استكشف خدمات التحليلات