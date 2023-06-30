CMMS مقابل EAM: أداتان لإدارة الأصول تعملان معًا بشكل رائع

تتشابه برامج CMMS وبرنامج إدارة أصول المؤسسة في الغرض —وهو إطالة أمد أداء الأصل وتحسينه، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، وتقليل التكاليف من خلال زيادة مدة التشغيل وتقليل فترة التعطل وإطالة عمر الأصل. وعلى الرغم من وجود بعض التداخل، إلا أنها ليست متشابهة، ولديها اختلافات رئيسية في الوظائف والنهج وسياق العمل، حيث تقدم أدوات وموارد إدارية مختلفة. بشكل عام، في حين أن معظم أنظمة EAM لديها قدرات CMMS، فإن حلول CMMS الأكثر تقدمًا فقط لديها بعض وظائف EAM. بعض الاختلافات الرئيسية موضحة أدناه ولكن مدى هذه الاختلافات يتباين حسب المورد.

نظام CMMS مخصص لـ MRO (للصيانة والإصلاح والعمليات) للأصول المادية والمعدات، وتتبع أنشطة الصيانة للأصل في الشركة والجدولة والتكاليف بمجرد تثبيت الأصل. من ناحية أخرى، توفر EAM فهمًا أكبر لتكلفة دورة حياة الأصل وقيمته من خلال إدارة دورة حياة الأصل بأكملها من البداية إلى النهاية. إن القدرة على تتبع الأصول وتقييمها ومراقبتها وإدارتها وتحسين جودتها وموثوقيتها وقياس أوجه القصور، تعني أن الشركة يمكنها تحقيق أقصى استفادة من أصولها وتجنب الاضطرابات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر في التشغيل السلس لعملياتها.

توفر EAM أيضًا بيانات عن تكاليف العمر الافتراضي—مثل الشراء والصيانة والإصلاح والخدمة—ما يساعد الشركات على فهم التكلفة الإجمالية لملكية الأصول الفردية. وعلى الرغم من أن حلول CMMS أصبحت أكثر تطورًا، إلا أنها لا تتضمن عادةً ميزات إضافية مثل المحاسبة المالية عالية المستوى أو التكاليف المرتبطة بالمشتريات أو إيقاف التشغيل.

تختلف EAM أيضا عن CMMS من حيث أن EAM توفر دعمًا متعدد المواقع عبر مواقع عمل ومناطق جغرافية متعددة. ولا توفر معظم حلول CMMS سوى دعم لموقع واحد أو دعمًا محدودًا للمواقع المتعددة. ويمكن أن يكون ذلك ميزة كبيرة للصناعات مثل الطاقة أو النقل الجماعي التي تدير محفظة الأصول الموزعة على نطاق واسع.

تغطي EAM مجموعة متنوعة من وظائف الأعمال أكثر من أنظمة CMMS؛ حيث لا يتم عادةً تغطية ميزات مثل إدارة العقود وإدارة الأسطول والمخططات وتتبع الضمان ومراقبة الطاقة والتطبيقات الخاصة بالصناعة في أنظمة CMMS. كما يمكن أن تعمل EAM مع مجموعة واسعة من برامج المؤسسات الأخرى، مثل التحليل المالي وإدارة سلسلة التوريد والمشتريات والمخاطر والامتثال والاستدامة. ويميل CMMS فقط إلى التكامل مع الأنظمة الأخرى لأتمتة المهام المتكررة، على الرغم من أن القليل منها يتضمن قدرات الشراء.

ومع ذلك، يمكن أن تكون تكلفة تنفيذ EAM أكثر تكلفة من نظام CMMS في المقام الأول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعقيده الأكبر وتكاليف الإعداد الإضافية الناجمة عن التكامل مع وظائف الأعمال الأخرى. وتعمل نماذج البرمجيات كخدمة (SaaS) على تغيير هذا الوضع، ما يجعل تكاليف CMMS وEAM أقرب إلى بعضها البعض، وهو ما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة بشكل متزايد مع الفوائد الإضافية لبرنامج EAM.

على الرغم من أن أنظمة CMMS الحديثة يمكن أن تقدم أكثر من مجرد الصيانة وأن الخط الفاصل بين نظام CMMS وEAM غير واضح، إلا أنهما يظلان حلين متميزين. يمكن النظر إلى نظام CMMS على أنه مجموعة فرعية من إدارة الأصول المؤسسية EAM، ومن المحتمل أن يكون مسارًا نحو إدارة الأصول المؤسسية على نطاق واسع وأكثر قوة. وغالبًا ما يتم استخدام الاثنين معًا أو قد يكون نظام CMMS كافيًا للشركات ذات محافظ الأصول الصغيرة وفرق الصيانة. ومع ذلك، عندما تتطلع الشركات إلى توسيع نطاق الأنظمة وتوحيدها عبر أقسام متعددة، يمكن أن تؤثر قيود نظام CMMS في القيمة الإجمالية.

في نهاية المطاف، يعتمد اختيار البرنامج على العديد من العوامل، ولكن بشكل عام، إذا كنت تتطلع إلى فهم أعداد كبيرة من الأصول وإدارتها في مواقع متعددة عبر دورة حياتها بالكامل ودمج وظائف الأعمال الأخرى مثل الموارد البشرية والمالية، فمن المرجح أن تكون إدارة الأصول المؤسسية EAM هي الطريقة المثلى.