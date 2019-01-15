أهم 5 عوامل لنجاح الترحيل إلى التقنيات السحابية في قطاع الخدمات المالية

بعد ترحيل التطبيقات إلى السحابة، يجب أن تكون لدى المؤسسة طريقة لإدارة منظومتها الجديدة، وتوحيدها من منظور الدعم والتكلفة، والتحكم في المخاطر والأمن. فمن الضروري وجود حل شامل يشمل دورة حياة كاملة لاعتماد وتنفيذ التقنية السحابية، بدءًا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، ويوفر رؤية حل متكاملة رأسيًا للتطبيقات والبنية التحتية والعمليات. وإدراكًا للحاجة إلى خدمات سحابية مخصصة، وقّعت مجموعة Lloyds Banking Group المصرفية اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة IBM. بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة IBM عروض خدمات سحابية مخصصة تتم استضافتها بشكل آمن في مراكز بيانات Lloyds وIBM في المملكة المتحدة، وستتولى إدارة خدمات ترحيل التطبيقات إلى السحابة الجديدة.

تعتمد منهجية تقديم حلول IBM السحابية على منصة تحليلات شاملة تم من خلالها تحويل الخبرات المستفادة إلى أنماط وقواعد وتحليلات مخصصة أخرى. حيث يوفر هذا الحل نهجًا منتظمًا للترحيل إلى السحابة في جميع مراحله، بدءًا من جمع البيانات إلى تنفيذ الانتقال وصولًا إلى أنشطة ما بعد الترحيل.

