ما المقصود بالتدوير؟

في حين أن التدوير والاستدامة مصطلحان مترابطان، إلا أنهما غير قابلين للتبادل. فالاستدامة هي الأهداف طويلة الأمد لتعايش البشر على الأرض من دون استنزاف مواردها الطبيعية. والهدف الأكبر منها هو بناء مستقبل أكثر استدامة للبشر والكوكب على حد سواء، وتنطوي على ثلاث ركائز: بيئية واجتماعية واقتصادية.

وعلى الجانب الآخر، فالتدوير هو ممارسة مستدامة ومجرد خطوة واحدة نحو تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وتقليل النفايات. على سبيل المثال، على الرغم من أن سلسلة التوريد الدائرية من المرجح أن تكون أكثر استدامة من سلاسل التوريد في الاقتصاد الخطي، إلا أن هناك طرقًا أخرى لتحقيق استدامة سلسلة التوريد.

ومع ذلك، تدرك الحكومات وصانعو السياسات الدور الذي يمكن أن يلعبه التدوير في الحد من الانبعاثات ويدرجونه في سياسة الاستدامة. على سبيل المثال، سن الاتحاد الأوروبي خطة عمل الاقتصاد الدائري كجزء من الصفقة الخضراء الجديدة للمفوضية الأوروبية.1 تتضمن خطة العمل مبادرات على طول دورة حياة المنتجات بأكملها وتشجع الاستهلاك المستدام للحفاظ على الموارد في الاقتصاد الأوروبي لأطول فترة ممكنة.

في عام 2024 ، نشرت حكومة تشيلي خطة لاقتصاد دائري تسمى "خارطة طريق لتشيلي الدائرية بحلول عام 2040".2 وضع البرنامج التفصيلي رؤية طويلة المدى للاقتصاد الدائري الجيد الذي يوفر فرص العمل، ويحد من النفايات، ويعمل على زيادة إعادة التدوير، ويجدد النظم البنائية، ويستعيد مواقع النفايات غير القانونية.