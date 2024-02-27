ما المقصود بالحياد الكربوني؟

يقول مؤيدو الجهود الرامية إلى الحياد الكربوني إنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من تغير المناخ والاحتباس الحراري، اللذين ينتجان عن تراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.د وبالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، تشمل غازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ غازات الميثان وأكسيد النيتروز والهيدروفلوروكربونات.

وتنتج هذه الانبعاثات إلى حد كبير عن الأنشطة البشرية، وخاصة حرق الوقود الأحفوري، وقد أدت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة العالمية. أفاد تقرير برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ أن عام 2023 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، بزيادة قدرها 1.48 درجة مئوية (26 درجة فهرنهايت) تقريبًا عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

يمكن لمبادرات الحياد الكربوني أن تساعد في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، أي تقليل جميع انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما يقرب من الصفر، مع إزالة أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي. ومع ذلك، تركز مبادرات صافي الانبعاثات الصفري على تقليل الانبعاثات بدلاً من إزالتها. مبادرة الأهداف العلمية (SBTi)، وهي شراكة بين عدة منظمات عالمية غير ربحية، تروج لمعيار الصافي الصفري للشركات الذي يدعو الشركات إلى تقليل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة في سلسلة القيمة بأكثر من 90٪.1 عندما تتخذ شركة أو دولة إجراءات مناخية تؤدي بنجاح إلى صافي انبعاثات صفري، يعتبر ذلك حيادًا مناخيًا.