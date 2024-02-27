ما المقصود بالحياد الكربوني؟

يصف الحياد الكربوني الحالة التي تتحقق عندما يزيل الكيان الذي ينتج انبعاثات الكربون نفس الحجم من انبعاثات الكربون من الغلاف الجوي للأرض. يمكن أن يتضمن الوصول إلى الحياد الكربوني تدابير مختلفة، بما في ذلك مبادرات كفاءة الطاقة، والتحولات في مجال الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون، ومشاريع تعويض الكربون.
يقول مؤيدو الجهود الرامية إلى الحياد الكربوني إنها يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من تغير المناخ والاحتباس الحراري، اللذين ينتجان عن تراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.د وبالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، تشمل غازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ غازات الميثان وأكسيد النيتروز والهيدروفلوروكربونات.
وتنتج هذه الانبعاثات إلى حد كبير عن الأنشطة البشرية، وخاصة حرق الوقود الأحفوري، وقد أدت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة العالمية. أفاد تقرير برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ أن عام 2023 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، بزيادة قدرها 1.48 درجة مئوية (26 درجة فهرنهايت) تقريبًا عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
يمكن لمبادرات الحياد الكربوني أن تساعد في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، أي تقليل جميع انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما يقرب من الصفر، مع إزالة أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي. ومع ذلك، تركز مبادرات صافي الانبعاثات الصفري على تقليل الانبعاثات بدلاً من إزالتها. مبادرة الأهداف العلمية (SBTi)، وهي شراكة بين عدة منظمات عالمية غير ربحية، تروج لمعيار الصافي الصفري للشركات الذي يدعو الشركات إلى تقليل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة في سلسلة القيمة بأكثر من 90٪.1 عندما تتخذ شركة أو دولة إجراءات مناخية تؤدي بنجاح إلى صافي انبعاثات صفري، يعتبر ذلك حيادًا مناخيًا.
تتبع عادةً المؤسسات التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها وسلاسل توريدها أسلوبًا أو أكثر من الأساليب التالية:
كفاءة الطاقة هي مفهوم أداء مهمة تستخدم طاقة أقل مما قد يكون مطلوبًا بخلاف ذلك. تشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى كفاءة الطاقة باعتبارها "عنصرًا بالغ الأهمية لتحقيق صافي صفري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".2
يمكن أن تكون التحسينات في كفاءة الطاقة بسيطة، مثل استبدال المصابيح الكهربائية القديمة بمصابيح جديدة موفرة للطاقة. لكن التحسينات يمكن أن تتخذ أيضًا شكل مشاريع واسعة النطاق. على سبيل المثال، قد يؤدي تركيب سقف عاكس للضوء وإضافة العزل في جميع أنحاء المبنى إلى خفض درجات الحرارة الداخلية في الطقس الحار، وهذا من شأنه أن يقلل من الاستهلاك الإجمالي للطاقة عن طريق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). بالإضافة إلى الحد من البصمة الكربونية للكيان، يمكن أن تؤدي كفاءة الطاقة إلى خفض فواتير الطاقة، ما يساعد الشركات على خفض أسعار السلع والخدمات.
الطاقة المتجددة هي الطاقة المولدة من المصادر الطبيعية التي يمكن تجديدها بشكل أسرع من الطاقة المستهلكة. يطلق عليها غالبًا الطاقة النظيفة لأن معظم أنواع الطاقة المتجددة، بمجرد تشغيلها، لا تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. (تصنيع وتركيب تقنيات الطاقة المتجددة ينتج بصمة كربونية صغيرة نسبيًا.)3
تشمل صور الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الحيوية. كما هو الحال مع كفاءة الطاقة، يمكن أن تتبع المؤسسات مجموعة من الاستراتيجيات أثناء الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتشمل الخيارات المتوفرة في الموقع تركيب الألواح الشمسية، وإقامة توربينات الرياح، واستخدام أنظمة التدفئة والتبريد الحرارية الجوفية.
وعند توفر ذلك، يمكن أن تشتري المؤسسات الطاقة مباشرة من مزودي الطاقة المتجددة المحليين. في الولايات المتحدة وأوروبا، يتوفر للمؤسسات أيضًا خيار شراء شهادات تمثل استثمارها في الطاقة الخضراء. (يقول مؤيدو هذه الشهادات إنها تساعد في دعم التحول في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الوعي بها. غير أن الأبحاث تشير إلى أن الشهادات لا تشجع دائمًا على تطوير المزيد من البنى التحتية للطاقة المتجددة، ما يثير مخاوف بشأن التمويه الأخضر، وتسويق معلومات مضللة عن الاستدامة.)4
تُزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي من الغلاف الجوي من خلال مصارف الكربون. وتشمل المصارف الطبيعية للكربون الغابات والمحيطات والأراضي الرطبة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وهي عملية تُعرف باسم عزل الكربون. يمكن للبشر دعم مثل هذا العزل البيولوجي للكربون من خلال إعادة التشجير، والحفاظ على الأراضي الرطبة أو استعادتها. (يمكن أن يؤدي مثل هذا الترميم للمواطن الطبيعية أيضًا إلى فائدة إضافية تتمثل في حماية التنوع البيولوجي.)
وتتطلب أنواع أخرى من عزل الكربون جهودًا بشرية أيضًا. وتشمل هذه الجهود الممارسات الزراعية التي تزيد من كمية الكربون المخزنة في التربة (المعروفة باسم عزل الكربون في التربة) والاحتجاز المباشر للهواء (DAC). تزيل تقنية DAC ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي من خلال أنظمة احتجاز الهواء التي تستخدم تفاعلات كيميائية لتصفية جزيئات ثاني أكسيد الكربون. على الرغم من أن تقنية DAC تعد طريقة مكلفة لإزالة الكربون، فإنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، جرى تشغيل 27 محطة لإزالة الكربون حول العالم حتى يوليو 2023.5 تستمر البرامج الحكومية في دعم الابتكار في إزالة الكربون ، ومن ضمنها مبادرة الكربون السلبي6 ومنصة الإطلاق لإزالة ثاني أكسيد الكربون.7
بعض التقنيات المستخدمة في إزالة الكربون تشبه تلك المستخدمة في مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). ومع ذلك فإن مشاريع CCUS متميزة؛ لأنها تحتجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصدر، مثل المصانع أو محطة الطاقة. ويمكن بعد ذلك ضغط ثاني أكسيد الكربون المحتجز ونقله للاستخدامات الصناعية أو تخزينه تحت الأرض. اعتبارًا من يوليو 2023، أكثر من 500 مشروع من مشاريع CCUS قيد التطوير، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة. 8
ولدعم جهود المؤسسات في مجال الاستدامة وتلبية توقعات الأطراف المعنية الواعين بتغير المناخ، تستثمر المؤسسات في مشاريع تعويض الكربون وأرصدة الكربون. يمكن أن تأخذ هذه المشاريع شكل العديد من الجهود المذكورة حتى الآن، مثل إعادة التشجير وتوليد الطاقة المتجددة. وتعمل الشركات على "تعويض" انبعاثاتها من خلال الاستثمار في إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تجنبها.
في عام 1997، أصبح بروتوكول "كيوتو" أول معاهدة دولية تحدد أهدافًا ملزمة قانونًا للدول المتقدمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ووسعت اتفاقية باريس لعام 2015 نطاق أهداف خفض الانبعاثات لتشمل الدول النامية، وحظيت في النهاية بتوقيع ما يقرب من 200 دولة حول العالم. في عام 2015، اعتمدت الأمم المتحدة أيضًا 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تضمنت التركيز على خفض الانبعاثات.
وقد ازداد التركيز على الحياد الكربوني، وعلى وجه التحديد، مع تكوين تحالف عالمي من أجل الحياد المناخي. بحلول عام 2020، التزمت أكثر من 110 دولة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك ، تعهدت الصين بالوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2060.9
جرى تشكيل التزام عالمي آخر في عام 2023 في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC COP 28). وفي هذا المؤتمر، وقّعت أكثر من 120 دولة تعهدًا بالعمل معًا لمضاعفة القدرة المستخدمة في إنتاج الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة المتوسط العالمي للمعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة من حوالي 2٪ إلى أكثر من 4٪ سنويًا حتى عام 2030.10
الابتكار التكنولوجي هو محور مسارات العديد من المؤسسات والدول نحو الحياد الكربوني. وتشمل التطورات الجديدة نظام إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم أشعة الشمس ومياه البحر،11 وظهور مولدات صغيرة لتوليد الطاقة من الرياح وخطط لتحديث القنوات بألواح شمسية.12
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرامج إدارة الكربون أن تساعد المؤسسات على تسريع جهودها في إزالة الكربون. يمكن لمثل هذه البرامج بناء قاعدة بيانات بمعلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة، وتبسيط عمليات إعداد التقارير، وتوفير أدوات تحليلية تحدد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف خفض الكربون وتتبع الأداء مقارنة بالالتزامات.
