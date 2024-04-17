إعادة تصميم عمليات الأعمال هو نهج إداري إستراتيجي يركز على إعادة النظر بشكل أساسي في عمليات الأعمال الأساسية وإعادة تصميمها لتحقيق تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة.

تركز إعادة تصميم عمليات الأعمال على تحسين العمليات من بدايتها حتى نهايتها وإزالة التكرارات. من خلال الفحص النقدي لعمليات الأعمال وإعادة تصميمها، تعمل إعادة تصميم عمليات الأعمال على تحسين الكفاءة والفعالية والأداء. يمكن أن تؤثر عمليات التحسين هذه في جوانب العمل المختلفة بما في ذلك التكلفة والإنتاج والخدمة والسرعة والجودة. لا تُعد إعادة تصميم عمليات الأعمال مشروعًا لمرة واحدة فقط، ولكنه رحلة مستمرة من الابتكار والتحسين. يجب على المؤسسات تقييم عملياتها وتحسينها باستمرار للتكيف مع بيئات العمل المتغيرة والحفاظ على الميزة التنافسية.

يشمل تنفيذ إعادة تصميم عمليات الأعمال المؤسسات على مختلف أحجامها ومجالاتها. ويتمثل الغرض من ذلك في تبسيط مهام سير العمل وإلغاء الخطوات غير الضرورية وتحسين استخدام الموارد من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية. تتضمن إعادة تصميم عمليات الأعمال تغييرات جذرية تتحدى المعايير والأساليب الحالية في المؤسسات. ولا ينبغي الخلط بينها وبين إدارة عمليات الأعمال (BPM) أو تحسين عمليات الأعمال (BPI)، والتي تبدأ بتغيير أكثر تدرجًا.

لتنفيذ إعادة تصميم عمليات الأعمال، تحلل الشركات أولاً العمليات لتحديد الثغرات وفرص التحسين. تعمل تقنيات مثل عملية التعدينالمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحليل أنظمة المعلومات لاكتساب معارف. يساعد هذا التقييم على توجيه صناعة القرار المتعلق بكيفية تنفيذ العمل، بما في ذلك النظر في تعهيد عمليات الأعمال (BPO) وإعادة تحديد أدوار الأطراف الخارجية. تهدف إعادة تصميم عمليات الأعمال إلى إعادة تشكيل كيفية إدارة العمل بشكل أساسي. استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل الأتمتة والتكامل لتحسين مهام سير العمل، والتخلص من المهام التي لا تضيف قيمة، وإعادة هيكلة العمليات الحالية أو استبدالها.

يتطلب التنفيذ الناجح لإعادة تصميم عمليات الأعمال قيادة قوية وإدارة تغيير فعالة والتزامًا بالتحسين المستمر. يجب على القادة دعم مبادرة إعادة تصميم عمليات الأعمال وتوفير الموارد والدعم والتوجيه اللازمين لتحقيق التغيير الهادف. كما يجب على المؤسسات أن تستثمر في إستراتيجيات إدارة التغيير للتخفيف من حدة المقاومة وضمان مشاركة الموظفين ودعمهم طوال العملية.