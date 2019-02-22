يوجد على الأقل خمس طرق محددة يمكن لسلسلة الكتل مساعدة علماء البيانات من خلالها بشكل عام.

ضمان الثقة (سلامة البيانات)

تُعد البيانات المسجلة على سلسلة الكتل موثوقة لأنها يجب أن تكون قد مرت بعملية التحقق التي تضمن جودتها. كما أنها توفر الشفافية، حيث يمكن تتبع الأنشطة والمعاملات التي تُجرى على شبكة سلسلة الكتل.

في العام الماضي، استعرضت Lenovo حالة استخدام تقنية سلسلة الكتل هذه لاكتشاف المستندات والنماذج الاحتيالية. استخدمت شركة أجهزة الكمبيوتر العملاقة هذه تقنية سلسلة الكتل للتحقق من صحة المستندات المادية التي كانت مشفرة بتوقيعات رقمية. تعالج أجهزة الكمبيوتر التواقيع الرقمية ويتحقق سجل سلسلة الكتل من صحة المستندات.

غالبًا تكون سلامة البيانات مضمونة عند تخزين تفاصيل مصدر كتلة البيانات والتفاعلات المتعلقة بها على سلسلة الكتل، ويمكن التحقق منها تلقائيًا (أو التحقق من صحتها) قبل اتخاذ إجراء بشأنها.

منع الأنشطة الخبيثة

نظرًا إلى أن سلسلة الكتل تستخدم خوارزمية التوافق للتحقق من المعاملات، فمن المستحيل أن تشكل وحدة واحدة تهديدًا لشبكة البيانات. يمكن بسهولة التعرف على العقدة (أو الوحدة) التي تبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي وإزالتها من الشبكة.

ونظرًا إلى أن الشبكة موزعة بشكل كبير، يُعد من المستحيل تقريبًا على طرف واحد توليد قوة حسابية كافية لتغيير معايير التحقق من الصحة والسماح بإدخال بيانات غير مرغوب فيها إلى النظام. ولتغيير قواعد سلسلة الكتل، يجب جمع غالبية العُقد معًا لتحقيق توافق. وهذا سيكون مستحيلاً على جهة خبيثة واحدة تحقيقه.

إجراء تنبؤات (التحليل التنبئي)

يمكن تحليل بيانات سلسلة الكتل، مثلها مثل أنواع البيانات الأخرى، للكشف عن معارف قيمة حول السلوكيات والاتجاهات، ومن ثَم يمكن استخدامها للتنبؤ بالنتائج المستقبلية. علاوة على ذلك، توفر سلسلة الكتل بيانات منظمة مجمعة من الأفراد أو الأجهزة الفردية.

في التحليل التنبئي، يعتمد علماء البيانات على مجموعات كبيرة من البيانات لتحديد نتائج الأحداث الاجتماعية بدقة جيدة مثل تفضيلات العملاء، والقيمة الدائمة للعميل، والأسعار المتغيرة، ومعدلات فقدان العملاء فيما يتعلق بالأعمال. ومع ذلك، لا يقتصر هذا الأمر على معارف الأعمال حيث يمكن التنبؤ بأي حدث تقريبًا من خلال تحليل البيانات المناسب سواء كان ذلك في المشاعر الاجتماعية أو مؤشرات الاستثمار.

ونظرًا إلى الطبيعة الموزعة لسلسلة الكتل والقوة الحاسوبية الهائلة المتاحة من خلالها، يمكن لعلماء البيانات حتى في المؤسسات الصغيرة تنفيذ مهام تحليل تنبئي واسعة. يمكن لعلماء البيانات استخدام القوة الحاسوبية لعدة آلاف من أجهزة الكمبيوتر المتصلة على شبكة سلسلة الكتل كخدمة قائمة على السحابة لتحليل النتائج الاجتماعية على نطاق لم يكن ممكنًا لولا ذلك.

تحليل البيانات في الوقت الفعلي

كما ظهر في الأنظمة المالية وأنظمة المدفوعات، تتيح سلسلة الكتل إمكانية إجراء معاملات دولية في الوقت الفعلي. تستكشف العديد من البنوك وشركات الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية الآن سلسلة الكتل لأنها توفر تسوية سريعة — في الوقت الفعلي — لمبالغ ضخمة بغض النظر عن الحواجز الجغرافية.

وبالطريقة نفسها، يمكن للمؤسسات التي تحتاج إلى تحليل البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع أن تستعين بنظام يدعم سلسلة الكتل لتحقيق ذلك. وبفضل سلسلة الكتل، يمكن للبنوك والمؤسسات الأخرى مراقبة التغييرات في البيانات في الوقت الفعلي، ما يتيح اتخاذ قرارات سريعة — سواء كان ذلك لحظر معاملة مشبوهة أو تتبع الأنشطة غير الطبيعية.

إدارة مشاركة البيانات

في هذا الصدد، يمكن تخزين البيانات المستخلصة من دراسات البيانات في شبكة سلسلة الكتل. وبهذه الطريقة، لا تكرر فرق المشاريع تحليل البيانات الذي أجرته فرق أخرى بالفعل ولا تعيد استخدام البيانات التي جرى استخدامها بالفعل. كما يمكن لمنصة سلسلة الكتل مساعدة علماء البيانات على تحقيق الدخل من عملهم، ربما من خلال تداول نتائج تحليلاتهم المخزنة على المنصة.