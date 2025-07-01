يتركز معظم الاهتمام في الذكاء الاصطناعي اليوم على النتائج—ما يولده النموذج، مدى دقته أو إقناعه، ومدى أدائه مقارنة بالمعايير القياسية. لكن بالنسبة لى Hagerty، يبدأ التوتر الأخلاقي الحقيقي في وقت مبكر عن ذلك، على مستوى نموذج الأساس. هذه هي البنية التحتية الخام للذكاء الاصطناعي، الطبقة الأساسية للتعلم الآلي المدربة على مجموعات البيانات الضخمة التي تم جمعها من الويب. وهو ما يغذي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT وClaude.

قال لي Hagerty: "المؤسسة هي المكان الذي يحدث فيه ذلك". "فإن هذا هو أول شيء يتعلمه النظام، وإذا كان مليئًا بالقمامة، فلن يختفي هذا الأمر."

تم تصميم هذه النماذج الأساسية لتكون ذات أغراض عامة. وقال Hagerty إن هذا ما يجعلها قوية وخطيرة في آن واحد. فبما أنها لا تُبنى لتنفيذ مهام محددة أو ضمن قيود واضحة، فإنها تميل إلى استيعاب كل شيء، بدءًا من البُنى الدلالية القيّمة إلى النفايات السامة المنتشرة على الإنترنت وبمجرد تدريب النماذج، فإنه يصعب تدقيقها. وحتى مُنشئوها غالبًا لا يمكنهم الجزم بما يعرفه النموذج أو بكيف سيستجيب لموجِّه معين.

وشبه Hagerty ذلك بصب قاعدة خرسانية معيبة لبناء ناطحة سحاب. فإذا كان الخليط الخرساني خاطئًا منذ البداية، فقد لا ترى تشققات على الفور. ولكن بمرور الوقت، يصبح البناء غير مستقر. وفي الذكاء الاصطناعي، المعادل هو السلوك الهش أو التحيز غير المقصود أو سوء الاستخدام الكارثي بمجرد نشر النظام. وبدون تشكيل دقيق في المراحل المبكرة، يحمل النموذج معه المخاطر التي قام باستيعابها أثناء التدريب إلى كل تطبيق لاحق يُبنى عليه.

فإنه ليس وحده في هذا الأمر. ولقد حذر باحثون من مركز ستانفورد للبحث في نماذج الأساس (CRFM) مرارًا وتكرارًا من المخاطر الناشئة للتدريب واسع النطاق، بما في ذلك انتشار التحيز، ووهم المعرفة، وتلوث البيانات، وصعوبة تحديد حالات الفشل. ويمكن التخفيف من حدة هذه المشاكل ولكن لا يمكن القضاء عليها، مما يجعل اختيارات التصميم المبكرة، مثل تنظيم البيانات والتصفية والحوكمة، أمرًا أكثر حساسية.

وكما يرى Hagerty، فإن أحد أكبر العوائق الأخلاقية التي تحول دون إحراز تقدم ملموس هو الغموض المطلق لما تعنيه الشركات عندما تقول "الذكاء الاصطناعي". اسأل خمسة فرق منتجات عما يقصدون بعبارة "مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، وستجد على الأرجح خمس إجابات مختلفة. وينظر Hagerty إلى هذا الخطأ التعريفي باعتباره أحد الإخفاقات الأخلاقية الأساسية في العصر الحالي.

"في معظم الأوقات، عندما يقول الأشخاص الذكاء الاصطناعي، فإنهم يقصدون الأتمتة. أو شجرة القرار. أو عبارة "إذا كان الأمر كذلك".

إن عدم الوضوح حول المصطلحات ليس مشكلة أكاديمية. عندما تقدم الشركات البرامج الحتمية على أنها تفكير ذكي، يميل المستخدمون إلى الوثوق بها. عندما تطرح الشركات الناشئة أدوات البحث والفلترة الأساسية كنماذج توليدية، يرمي المستثمرون أموالهم على السراب. ويشير Hagerty إلى هذا الأمر على أنه "تسرب ضجيج" ويرى أنه مصدر متزايد للارتباك والإضرار بالسمعة.

في الصناعات المُنظّمة مثل التمويل أو الرعاية الصحية، يمكن أن تكون العواقب أكثر خطورة. وإذا تم تضليل المستخدم ليعتقد أن النظام لديه وعي أعمق مما هو عليه، فقد يفوض قرارات كان يجب أن تبقى بشرية. ويصبح الخط الفاصل بين الأداة والوكيل غير واضح، ومعه تتلاشى المسؤولية.

هذه المشكلة تؤدي أيضًا إلى إهدار الجهد. استشهد Hagerty ببحث أُجري مؤخرًا حول سوء استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في التنبؤ بالسلاسل الزمنية، وهي طريقة إحصائية تستخدم للتنبؤ بالقيم المستقبلية بناء على البيانات التاريخية، وهي مهمة تظل فيها الطرق التقليدية أكثر دقة وكفاءة. ومع ذلك، تستمر بعض الشركات في استخدام النماذج اللغوية الكبيرة على أي حال، بحثاً عن الجديد أو الإشارة إلى الابتكار.

قال: "إنك تحرق وحدات معالجة الرسومات للحصول على إجابات سيئة". "والأسوأ من ذلك، أنك تطلق على ذلك اسم التقدم."

إن القضية الأخلاقية ليست مجرد عدم كفاءة. إنه تحريف. تبني الفرق منتجات حول تقنيات بالكاد يفهمونها، وتضيف تسويقاً يبالغ في قدراتها وتنشرها للمستخدمين الذين لا يمكنهم تقييم ما يستخدمونه.