تتوالى جهود تطوير البحث العميق

في غضون أسابيع قليلة، أطلقت OpenAI البحث التفصيلي، وأطلقت Perplexity البحث العميق، ومؤخرًا، قدمت Grok خاصية البحث العميق. حتى Google Gemini أطلقت نسختها الخاصة من البحث العميق التي أطلقت عليها اسم... البحث العميق، في نهاية العام الماضي.
تقول Kate Soule، مديرة إدارة المنتجات التقنية في IBM Research، في حلقة حديثة من بودكاست Mixture of Experts: "تنشئ العديد من الشركات نسخها الخاصة [من البحث العميق] لمجاراة الاتجاه العام وتركز على نماذج الاستدلال التي اجتاحت العالم". أظهرت لحظة DeepSeek، على وجه الخصوص، كيف يمكن للمصادر المفتوحة أن تدفع عجلة الابتكار. "نشهد ظهور نظام بنائي غني".
تُعيد ميزات مثل البحث العميق والبحث الوكالي تشكيل الطريقة التي يبحث بها الناس عن المعلومات ويستهلكونها عبر الإنترنت. وبينما تعتمد محركات البحث التقليدية على فهرسة الصفحات وترتيبها، فإن الوكلاء المستندين إلى الذكاء الاصطناعي يقرؤون ويجمعون ويقدمون إجابات منظمة بشكل مباشر.
يوضح Shobhit Varshney، نائب الرئيس والشريك الأول في شركة IBM: "تبدأ معظم نماذج البحث العميق هذه أولاً بوضع خطة. ثم تبدأ في البحث على الويب ... للعثور على كل المواقع ذات الصلة".
في هذا السياق، لا يقتصر دور الوكلاء على الإجابة عن الأسئلة البسيطة، بل إنهم يبحثون في الويب أو البيانات الخاصة، ويجمعون الحقائق، ويتحققون من صحتها، ويقسمون المشكلات إلى مكونات أصغر. ويتبع الوكلاء سلسلة من الأفكار، ويتحققون من عملهم، ويقدمون أبحاثًا أو تحليلات منظمة.
ومع ذلك، لا يزال التقييم الموضوعي لنتائج نماذج البحث العميق هذه يمثل حدًا. يقول Varshney: "لا أعرف شكل الإجابة الجيدة". ويشير إلى أن "هذه مشكلة أصعب بكثير من كتابة التعليمات البرمجية أو حل المسائل الرياضية، حيث يمكنني أن أقول لك بشكل قاطع ما إذا كان الجواب صحيحًا أم لا".
لكن البحث ليس سوى أحد التطبيقات العديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل.
تقول Soule: "هذه مجرد واحدة من حالات الاستخدام المبكرة التي حددناها التي تظهر فيها قيمة واضحة يمكن إثباتها يجلبها الاستدلال".
إن التحول إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل يغير بالفعل الصناعات، ويجبر الشركات على إعادة التفكير في طريقة عملها. يقول Frank Desvignes، الشريك المؤسس في True Global Ventures في وادي السيليكون: "لم ألتقِ بأي مؤسس لا يعمل على هذه المسألة، وأنا ألتقي بـ 500 مؤسس كل عام".
إحدى الصناعات التي تشهد هذا التحول بالفعل هي صناعة السفر. تقول Sarah Eley، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية للعمليات في Bookit N Go، وهي خدمة حجز سفر للشركات والمستهلكين، إن الوكلاء يمكنهم البحث وتقديم توصيات مخصصة وحجز الرحلات نيابة عن مستخدميهم. وتضيف: "يبدو لي واضحًا جدًا أن هذه هي الخطوة المنطقية التالية عندما يتعلق الأمر بالسفر، لأنه من الصعب جدًا اليوم التخطيط والحجز".
بالإضافة إلى التسويق ودعم العملاء، ستتغير كل جوانب الأعمال، من سلسلة التوريد والتمويل إلى الموارد البشرية والعمليات، بفضل الذكاء الاصطناعي الوكيل.
تقول Karen Butner، قائدة الأبحاث العالمية في معهد IBM لقيمة الأعمال: "يُحدث الذكاء الاصطناعي الوكيل تحولاً جذريًا".
وتشرح أنه بدلاً من تنفيذ الأفراد للمهام الفردية المعنية، سيتولى الوكلاء هذه المهام. وسيدير الأفراد وكلاء الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنهم يعملون معًا بسلاسة لتحقيق أهداف العمل.
تقول Butner: "هذه الأنظمة لا تتعلم فحسب، بل تتكيف أيضًا. وأسمي الأشخاص الذين يديرونها "قادة الأوركسترا للذكاء الاصطناعي" لأنهم ينسقون كل شيء".
في عالم الوكلاء، ستعمل العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسيُعيد البشر تشكيل مهاراتهم. ولن تكمن قيمة وكلاء الذكاء الاصطناعي في المهام التشغيلية، بل في قدرتهم على فهم البيئة وتحليلها. ستكون الفرصة هائلة.
ماذا يمكن أن نتوقع من البحث العميق فيما يتعلق بهذه الأنظمة الوكيلة؟ تقول Soule إنها واحدة من أكثر حالات الاستخدام العملية للاستدلال. علاوة على ذلك، بمجرد أن تبدأ نماذج الاستدلال هذه في دمج بيانات المؤسسة، تتضاعف الاحتمالات، ويعتقد Varshney "أن هذه هي الشركة التي ستجني مليارات الدولارات".
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).