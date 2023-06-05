كلما زاد نمو المؤسسة، أصبح من غير الممكن الاعتماد على أنظمة إدارة أوامر العمل الورقية (أو حتى جداول بيانات Excel) لإدارة احتياجات البيانات المتغيرة باستمرار. يجب على المؤسسات الأكبر حجمًا وتلك التي لديها احتياجات أكثر تعقيدًا أن تفكر في الاستثمار في برامج نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، وهو نوع من برامج إدارة أوامر العمل.

سيعمل نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) عالي الجودة على تخطيط طلبات الخدمة وأوامر العمل وإنشائها وتتبعها وتنظيمها وإجراء الصيانة الروتينية تلقائيًا، ما يلغي واجبات تخطيط المهام الزائدة عن الحد بالنسبة إلى مديري الصيانة والمشرفين عليها.

كما يسمح استخدام برامج نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) لمؤسستك بتخزين كميات كبيرة من البيانات إلكترونيًا، في موقع مركزي. وبفضل وجود جميع بيانات أوامر العمل الخاصة بك في مكان واحد، يمكن لفريق الإدارة لديك الوصول في الوقت الفعلي إلى أوامر العمل في أثناء انتقالها خلال دورة حياة أوامر العمل. وتعمل منصات نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) مع البرامج المصاحبة للأجهزة المحمولة على دفع الوصول إلى أبعد من ذلك، ما يسمح للمستخدمين بتتبع أوامر العمل والوصول إلى أنشطة الصيانة عن بُعد.

علاوة على ذلك، يمكن لنظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) الجيد تجميع بيانات أمر العمل وعرضها وفقًا للاحتياجات الخاصة بالقسم. يمكن لفِرق الصيانة إنشاء تقارير قابلة للتخصيص وعرضها، ومحاكاة بيانات التوجهات والمقاييس/مؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبة وظائف الأصل لجعل استكشاف المشكلات وإصلاحها وإدارة المخزون أكثر سهولة.

بينما يمكن أن يكون اعتماد نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) عملية معقدة، فإن دمج برامج CMMS في عمليات الصيانة يمكن أن يساعد المؤسسة على تقليل التكاليف، وزيادة الوصول إلى البيانات ووضوحها، وتقليل التراكم والأخطاء البشرية، وتبسيط أنظمة إدارة المرافق.