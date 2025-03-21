هل تحسب إجمالي تكلفة الملكية للكمبيوتر المركزي بشكل خاطئ؟

عندما يتعلق الأمر بالسعي وراء الابتكار الرقمي، يواجه المديرون التنفيذيون للمعلومات والمديرون التنفيذيون للتكنولوجيا تحدياً لا يرحم في تحقيق التوازن بين تحول الأعمال وانخفاض التكلفة. على الرغم من أن هذه الأهداف قد تبدو متعارضة، إلا أن الاستراتيجية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات التي تدمج الكمبيوتر المركزي والسحابة والذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدم قيمة وفيرة.
هناك مئات من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي للعملاء الذين يرغبون في نشر التقنية ضمن معاملات الكمبيوتر المركزي. هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الانتقال الكامل عن الكمبيوتر المركزي هو الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث تستمر هذه الأنظمة في لعب دور فريد في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجية البنية الهجينة. مع بزوغ فجر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، حان الوقت لإعادة النظر في إجمالي تكلفة الملكية (TCO) وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات غير المستغلة للكمبيوتر المركزي.
الحسابات التقليدية للتكلفة الإجمالية للملكية التي تركز ببساطة على التكاليف المالية لشراء وتشغيل التقنيات غالباً ما تقلل من قيمة الكمبيوتر المركزي. من خلال حصر تحليلها على هذا المقياس الواحد، تتجاهل المؤسسات التوفير والقيمة التي يمكن أن يحققها الكمبيوتر المركزي. يجب على واضعي استراتيجيات الأعمال المعاصرين إعادة التفكير في كيفية حساب التكلفة الإجمالية للملكية TCO من خلال اختيار تحليل أكثر تفصيلاً يأخذ في الاعتبار القدرات المتطورة للكمبيوتر المركزي.
متطلبات استهلاك الطاقة ومتطلبات الصيانة هي مجالات مهمة للمقارنة. عند اختيار الكمبيوتر المركزي بدلاً من عدد مكافئ من الخوادم القائمة على x86، يمكن للشركات توفير الكثير من خلال تحسين كفاءة الطاقة. تظهر فرص توفير التكاليف في عدة عوامل أخرى تتعلق بنشر الكمبيوتر المركزي. وقد تكمن الوفورات الكبيرة أيضًا في تكاليف ترخيص البرامج. يقوم العديد من البائعين بتحصيل الرسوم حسب النواة، ويمكن للكمبيوتر المركزي القيام بنفس العمل باستخدام عدد أقل بكثير من النوى مقارنة بحل مزرعة الخوادم.
بمجرد أن تفعل المؤسسات الكمبيوتر المركزي بشكل عملي، هناك المزيد من العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار قد يغفل عنها تحليل التكلفة الإجمالية للملكية التقليدي. قد تؤدي فترة التعطل أو اختراق الأمن إلى خسارة كبيرة للشركة. ومع ذلك، يمكن للشركات استخدام أمان وموثوقية منصات الخوادم للمساعدة في تجنب التداعيات المكلفة لمثل هذه الأحداث.
لا تعتبر أجهزة الكمبيوتر المركزية الحديثة مراكز تكلفة. هي مولدات قيمة رئيسية تقود نتائج الأعمال كجزء من بنية تحتية شاملة لتكنولوجيا المعلومات. تساعد الشركات على تحقيق عائد الاستثمار (ROI) بشكل أسرع وتقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بفترة التعطل. بالإضافة إلى مدة تشغيل المهام الحساسة، تجعل ميزات مثل التكرار المدمج وتحمل الأعطال هذه الأنظمة لا تقدر بثمن بالنسبة إلى المؤسسات التي تتطلب خدمة متسقة كعنصر لا غنى عنه.
تتميز أجهزة الكمبيوتر المركزي بموثوقيتها وتوفرها الاستثنائي، كما توفر قابلية التوسع والقيمة طويلة الأمد. صممت أجهزة الكمبيوتر المركزي للتعامل مع أحمال التشغيل الضخمة بسرعات عالية، ويمكن للكمبيوتر المركزي دعم آلاف المعاملات في الثانية. تعتمد صناعات، مثل البنوك، على هذا الأداء، خاصة في أوقات الذروة مثل التسوق في العطلات.
توليد المزيد من القيمة باستخدام الكمبيوتر المركزي يتطلب من المؤسسات أيضاً النظر عن كثب في أكثر الموارد قيمة لديها: وهي البيانات. يمكن لأجهزة الكمبيوتر المركزي تمكين الشركات من استخراج الرؤى بشكل أسرع وجعل البيانات أكثر توفراً للمستخدمين المصرح لهم مع الحفاظ على بيئة حوسبة آمنة.
المعالجات التشفيرية، والتشفير الآمن الكمي الشامل، وكشف الاحتيال المعزز بالذكاء الاصطناعي هي مجرد بعض الميزات المدمجة في بعض أجهزة الكمبيوتر المركزي. تجد الصناعات التي لديها متطلبات تنظيمية صارمة أن أجهزة الكمبيوتر المركزي هذه منصات موثوقة لتلبية احتياجات أعمالها، بفضل تقنيات الأمان والامتثال وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية.
بعيداً عن التوفيرات التشغيلية، يمكن للكمبيوتر المركزي أيضاً تقليل متطلبات الموارد، وتسريع الابتكار، ودعم النمو المستقبلي. الطريقة الأكثر شيوعا لتحقيق عائد استثمار أعلى هي من خلال تحسينات العمليات التي تسهل العمليات التشغيلية بشكل كبير، حيث تنجز المهام التي تستغرق عادة أياماً في دقائق معدودة. وتقلل هذه التحسينات من متطلبات الوقت والتكلفة، ما يسمح للشركات بالتوجه إلى السوق بشكل أسرع وتعزيز الكفاءة بشكل عام.
يمكن للكمبيوتر المركزي دمج أحمال التشغيل من منصات متعددة، مما يحسن استخدام الأجهزة، ويقلل من تكاليف البنية التحتية، ويوفر قابلية التوسع دون تدهور كبير في الأداء. يساعد هذا الدمج في تقليل التكاليف من خلال نشر أنظمة أقل لمزيد من أحمال التشغيل، ومشاركة الموارد القيمة، وتحسين الخدمات لتلبية الطلب بشكل أفضل.
يمكن لهذه التحسينات أن تبسط العمليات وتقلل من الموارد المطلوبة للصيانة. يمكن للمؤسسات بعد ذلك إعادة تخصيص المواهب للمبادرات الاستراتيجية التي تدفع نمو الأعمال والابتكار. تساعد أجهزة الكمبيوتر المركزي أيضاً المؤسسات على تحقيق وفورات الحجم مع الحفاظ على الاستدامة في مقدمة الأولويات من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمساحة.
مع بدء المزيد من المؤسسات في تحديث الكمبيوتر المركزي لديها، تبحث عن طرق لدمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال الأساسية لديها وعمليات تكنولوجيا المعلومات. في الواقع، 79% من مديري تكنولوجيا المعلومات يرون الكمبيوتر المركزي ضروريًا للابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي وخلق القيمة.
يمكن لمجموعة متنوعة من الصناعات الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي. عند النظر إلى التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمار، من المهم أن ننظر إلى الكمبيوتر المركزي ليس فقط كمنصة معاملات، بل كمنصة ذكاء اصطناعي متطورة تقدم قدرات جديدة ومبتكرة.
يعد الذكاء الاصطناعي نقطة تحول في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم كفاءة الكمبيوتر المركزي. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط عملية حل الحوادث من خلال التنبؤ بالحوادث ومنع وقوعها، مما يقلل من متوسط الوقت اللازم لحلها من ساعات إلى دقائق. أنظمة التصحيح أكثر كفاءة بكثير باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التنبؤ بأعطال الأجهزة المحتملة ووضع صيانة وقائية.
ومن بين حالات الاستخدام الأخرى للذكاء الاصطناعي المتقدم على الكمبيوتر المركزي أيضاً مساعدي التعليمات البرمجية، مما يساعد على تعزيز إنتاجية المطورين وسد الفجوات في المهارات. لا تساعد هذه الميزات المستخدمين الجدد على الشعور بالراحة وزيادة الإنتاجية فحسب، بل تساعدهم أيضاً على تحسين الوظائف اليومية للمستخدمين ذوي الخبرة. كما أن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تسهل عمليات التطوير، وتسرع تحديث التطبيقات، وتقلل من دورات الاختبار.
الذكاء الاصطناعي في الكمبيوتر المركزي يعني رحلة أسرع نحو تحديث الأعمال. مع الذكاء الاصطناعي على منصة IBM Z، تمكن بنك في أمريكا الشمالية من تحليل كل معاملة دفع في الوقت الفعلي لتقليل الاحتيال بشكل كبير، وتقليل التكاليف بشكل كبير، وتعزيز رضا العملاء بشكل عام.
مع مسرع الذكاء الاصطناعي المدمج على الشريحة، حسن البنك أيضاً من استقرار وسرعة الاستجابة في وقت الاستجابة، وهو عامل حساس في الوقاية من الاحتيال. من خلال تبني الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي، تمكن البنك من رفع قدراته في الكشف عن الاحتيال إلى مستويات لا مثيل لها.
أثناء التوجه نحو تحديث الأعمال، من الضروري الاستمرار في الاأخذ في الاعتبار كفاءة الطاقة والاستدامة. من خلال اختيار نشر الذكاء الاصطناعي على IBM z16، يمكن للمؤسسات تقليل استهلاك الطاقة لتشغيل العمليات بمقدار 41 ضعف مقارنة بخادم x86 المماثل.
تعمل أجهزة الكمبيوتر المركزي على تعزيز الابتكار والقيمة الاقتصادية والتحول الرقمي. بالنسبة للمديرين التنفيذيين للمعلومات والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، يكمن مفتاح النجاح في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والأتمتة لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهم الكاملة.
الرياضيات الجديدة للكمبيوتر المركزي ليست عن حسابات التكلفة البحتة، بل تدور حول تحقيق التوازن بين الاقتصاد وخلق القيمة لتعظيم عائد الاستثمار. من خلال إعادة التفكير في حسابات التكلفة الإجمالية للملكية التقليدية والتركيز على كفاءة التكلفة، يمكن للمؤسسات نشر الكمبيوتر المركزي كأصول استراتيجية سليمة.
