فيما يلي بعض طرق اختبار البيانات الشائعة التي يمكنك استخدامها لتحسين جودة بياناتك وسلامتها.

1. اختبار اكتمال البيانات

يُعَد اختبار اكتمال البيانات جانبًا أساسيًا من ضمان جودة البيانات. تضمن هذه الطريقة وجود جميع البيانات المطلوبة في النظام وعدم فقدان أي معلومات مهمة. يتضمن اختبار اكتمال البيانات التحقق مما إذا كانت جميع السجلات والحقول والسمات موجودة والتحقق من أنها مملوءة بالقيم المناسبة.

تتمثل الخطوة الأولى في اختبار اكتمال البيانات في تحديد متطلبات مجموعة البيانات. وهذا يستلزم تحديد الحقول والسجلات والسمات الإلزامية التي يجب أن تكون موجودة في النظام. بعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء حالات اختبار وبيانات اختبار تغطي جميع السيناريوهات الممكنة التي قد تكون فيها البيانات مفقودة أو غير مكتملة. أخيرًا، قم بتنفيذ حالات الاختبار وتحليل النتائج لتحديد أي ثغرات في البيانات.

متى يجب استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار اكتمال البيانات أمرًا ضروريًا عند ترحيل البيانات بين الأنظمة، أو دمج مصادر البيانات الجديدة، أو تنفيذ عمليات أعمال جديدة تتطلب بيانات إضافية. كما يُعَد ضروريًا أثناء مشروعات تخزين البيانات والتقارير، حيث يمكن أن تؤدي البيانات غير المكتملة إلى رؤى غير صحيحة واتخاذ قرارات غير صحيحة.

2. اختبار اتساق البيانات

يركِّز اختبار اتساق البيانات على التأكد من أن البيانات في الأنظمة أو قواعد البيانات المختلفة متسقة وتلتزم بالقواعد والمعايير نفسها. يمكن أن تؤدي البيانات غير المتسقة إلى حدوث أخطاء وتؤثِّر في موثوقية التقارير وعمليات اتخاذ القرار.

لإجراء اختبار اتساق البيانات، تحتاج أولًا إلى تحديد القواعد والمعايير التي يجب تطبيقها على البيانات. وقد يشمل ذلك تنسيقات البيانات، ووحدات القياس، واتفاقيات التسمية، والقواعد الخاصة بالمجال المعنيّ. بمجرد تحديد القواعد، يمكنك إنشاء حالات اختبار تتحقق مما إذا كانت البيانات تتَّبع هذه القواعد والمعايير.

متى يتم استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار اتساق البيانات ضروريًا عند التعامل مع بيانات من مصادر متعددة، أو دمج الأنظمة، أو توحيد قواعد البيانات. وهو مهم أيضًا أثناء مشروعات ترحيل البيانات، حيث يتم نقل البيانات من نظام إلى آخر ويجب الحفاظ على اتساقها.

3. اختبار دقة البيانات

يهدف اختبار دقة البيانات إلى التحقق من أن البيانات في النظام تمثِّل بدقة الكيانات الواقعية التي تصفها. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى تحليلات غير صحيحة واتخاذ قرارات خاطئة وعدم الثقة في البيانات بشكل عام.

لإجراء اختبار دقة البيانات، تحتاج إلى تحديد متطلبات الدقة لمجموعة البيانات. وقد يشمل ذلك معدلات الخطأ المقبولة والتفاوتات والحدود لعناصر البيانات المختلفة. وبعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء حالات اختبار تتحقق مما إذا كانت البيانات تفي بمتطلبات الدقة هذه. يمكن استخدام تقنيات متعددة، مثل مقارنة البيانات بالمصادر الموثوق بها والمعروفة بالدقة، أو استخدام الأساليب الإحصائية، أو الاستعانة بأدوات تصنيف البيانات.

متى يتم استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار دقة البيانات ضروريًا للمؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على البيانات في اتخاذ القرارات، مثل المؤسسات المالية ومقدِّمي الرعاية الصحية والوكالات الحكومية. كما أنه أمر بالغ الأهمية عند إدخال مصادر بيانات جديدة، حيث يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى أخطاء متتابعة وتقليل قيمة مجموعة البيانات بأكملها.

4. اختبار سلامة البيانات

يهدف اختبار سلامة البيانات إلى التأكد من أن البيانات في النظام تظل دون تغيير وتحافظ على اتساقها ودقتها طوال دورة حياتها. ويشمل ذلك التحقق من حماية البيانات من الوصول غير المصرّح به والتلف والفقدان.

لإجراء اختبار سلامة البيانات، يجب تحديد قيود ومتطلبات السلامة الخاصة بمجموعة البيانات. وقد يشمل ذلك سلامة المراجع، والقيود الفريدة، والمفاتيح الأساسية والأجنبية، وغيرها من قواعد العمل التي يجب تطبيقها. بمجرد تحديد المتطلبات، يمكنك إنشاء حالات اختبار للتحقق من التزام البيانات بهذه القيود والمتطلبات.

متى يتم استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار سلامة البيانات أمرًا ضروريًا عند تنفيذ أنظمة أو قواعد بيانات أو تطبيقات جديدة تتفاعل مع البيانات. كما أنه مهم أيضًا أثناء مشروعات ترحيل ودمج البيانات، حيث يتم نقل البيانات أو تحويلها ويجب الحفاظ على سلامتها.

5. اختبار التحقق من صحة البيانات

يضمن اختبار التحقق من صحة البيانات أن البيانات المدخلة في النظام تفي بالقواعد والمتطلبات المحددة مسبقًا. يركِّز هذا النوع من الاختبارات على التحقق من أن البيانات تتوافق مع التنسيق المتوقع والنطاق والقواعد الأخرى لضمان صلاحيتها للمعالجة والتحليل لاحقًا.

لإجراء اختبار التحقق من صحة البيانات، تحتاج إلى تحديد قواعد ومتطلبات التحقق لمجموعة البيانات. وقد يتضمن ذلك عمليات التحقق من نوع البيانات، وقيود النطاق والطول، وعمليات التحقق من التنسيق. بعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء حالات اختبار للتحقق من صحة البيانات وفقًا لهذه القواعد والمتطلبات.

متى يتم استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار التحقق من صحة البيانات أمرًا بالغ الأهمية عند تطوير أنظمة أو تطبيقات أو قواعد بيانات جديدة تتطلب تأكيد المستخدم. كما أنه أمر أساسي أيضًا أثناء مشروعات ترحيل ودمج البيانات، حيث يتم نقل البيانات أو تحويلها ويجب أن تلتزم بقواعد التحقق المحددة.

6. اختبار انحدار البيانات

اختبار انحدار البيانات هو عملية إعادة اختبار العناصر المتعلقة بالبيانات في النظام أو التطبيق بعد إجراء التغييرات. يهدف هذا النوع من الاختبارات إلى التأكد من أن التغييرات لم تؤدِّ إلى ظهور عيوب جديدة أو إعادة ظهور العيوب الموجودة سابقًا.

لإجراء اختبار انحدار البيانات، تحتاج إلى تحديد العناصر التي تأثرت بالتغييرات وعناصر البيانات ذات الصلة. بعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء حالات اختبار تغطي هذه المكونات وعناصر البيانات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتمالًا لتأثرها بالتغييرات.

متى يتم استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار الانحدار في البيانات أمرًا بالغ الأهمية عند تنفيذ تغييرات في النظام، مثل تحديثات البرامج، أو إصلاح الأخطاء، أو إضافة ميزات جديدة. كما أنه مهم أيضًا أثناء مشروعات ترحيل ودمج البيانات، حيث يمكن أن تؤثِّر التغييرات في البيانات أو هيكلها على سلوك النظام.

7. اختبار أداء البيانات

يركِّز اختبار أداء البيانات على التأكد من قدرة النظام على التعامل بكفاءة مع حجم وسرعة البيانات المتوقع معالجتها. يتحقق هذا النوع من الاختبارات من قدرة النظام على تلبية معايير الأداء المطلوبة، مثل أوقات الاستجابة ومعدل المعالجة واستخدام الموارد.

لإجراء اختبار أداء البيانات، يجب تحديد متطلبات الأداء للنظام، مثل الحد الأقصى لعدد المستخدمين المتزامنين وأوقات الاستجابة المقبولة وحجم البيانات المتوقع. بعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء حالات اختبار تُحاكي هذه السيناريوهات وقياس أداء النظام في ظل ظروف مختلفة.

متى يتم استخدام هذه الطريقة: يُعَد اختبار أداء البيانات أمرًا أساسيًا عند تصميم وتنفيذ أنظمة تتعامل مع أحجام كبيرة من البيانات أو تمتلك متطلبات أداء صارمة. كما أنه أمر بالغ الأهمية أثناء مشروعات ترحيل ودمج البيانات، حيث يمكن أن تؤثِّر التغييرات في البيانات أو هيكلها على أداء النظام.

