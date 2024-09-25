مع التحول الجذري الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتعرض أقسام تكنولوجيا المعلومات لضغوط للتحديث والتحسين لتلبية الطلب. تنتشر منصات الخدمات السحابية بكثرة، وهي تَعِد بمزيد من المرونة والتوفير في التكاليف. إلا أن هناك أوقاتًا يفضل فيها الرؤساء التنفيذيون لتقنية المعلومات وفِرَق عمليات مراكز البيانات الاحتفاظ بتطبيقات وبيانات معينة في مركز البيانات الخاص بهم، (على سبيل المثال، عند الحفاظ على متطلبات الأمان والامتثال أو التحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة). ولكن قد تتطلب مراكز البيانات المحلية تحديثات متكررة، خاصةً مع ظهور تقنيات وخدمات وعمليات جديدة.
يُعَد تحديد إذا ما كنت تريد ترحيل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك إلى مزود سحابة أو تحديث مركز البيانات قرارًا معقدًا. ولكل خيار منهما إيجابيات وسلبيات، ويعتمد الخيار الأفضل على احتياجات عملك الحالية والمستقبلية. بينما تختار العديد من المؤسسات الانتقال إلى السحابة، دعونا نستعرض بعض الأسباب التي قد تجعل مبادرة تحسين مركز البيانات (DCOI) خيارًا أكثر فائدة وكفاءة من حيث التكلفة:
يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة التركيز على الاستدامة إلى دفع الشركات إلى بناء بِنى تحتية أفضل وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وفي الوقت الحالي، أصبحت كفاءة استخدام الطاقة (PUE)، وهي مقياس يقيس كفاءة الطاقة في مركز البيانات، هي العامل الرئيسي.
أتاحت التصاميم الحديثة لمراكز البيانات والتقنيات المتقدمة لفرق عمليات تقنية المعلومات تقليل استهلاك الطاقة والاعتماد على أنظمة التبريد في مراكز البيانات الفعلية بشكل كبير، ما يساعد على تحسين استخدام الخوادم، وتقليل تكاليف الطاقة، والحد من الأثر البيئي (الانبعاثات).
في كثير من الأحيان، توفِّر المؤسسات موارد سحابية أكثر من الحاجة للتأكد من عمل تطبيقاتها بشكل مثالي في حال حدوث زيادة في الطلب. لكن تكلفة تشغيل أعباء العمل غير الفعَّالة غالبًا ما تكون أكثر من المتوقع. أضف ذلك إلى التكلفة المستمرة لتشغيل أعباء العمل باستمرار وستبدأ فِرَق التمويل (أو عمليات التمويل) في التساؤل عن سبب تجاوز تكاليف الحوسبة السحابية لديك للميزانية بشكل مستمر.
باستخدام مركز البيانات المحلي، يمكنك الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بنيتك التحتية وبياناتك وسياسات الأمان لديك. ويُعَد هذا أمرًا بالغ الأهمية غالبًا للقطاعات التي تحتاج إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان للبيانات الحساسة أو الامتثال الصارم للمتطلبات.
رغم أن الاستثمار الرأسمالي الأوَّلي قد يكون كبيرًا، إلا أن التكاليف التشغيلية على المدى الطويل لمركز البيانات المحلي قد تكون أقل، خاصةً بالنسبة إلى المؤسسات التي لديها أعباء عمل قابلة للتنبؤ واحتياجات تخزين بيانات واسعة.
يتيح لك بناء مركز بيانات محلي مُحسَّن تخصيص بيئة تقنية المعلومات الخاصة بك لتلبية احتياجات مؤسستك المحددة، بما في ذلك متطلبات الأمان والتحسينات الخاصة بالأعمال.
في أثناء تقييم خياراتك، ضع في اعتبارك نهج البيئة السحابية الهجينة، الذي يتيح إدارة فعَّالة لمركز البيانات في البيئات المحلية، ووصولًا مبسطًا إلى تطبيقات البرمجيات كخدمة المستندة إلى السحابة، والتدفقات الآلية -أو عند الطلب- إلى السحابة. إن مرونة نُهُج البيئة السحابية الهجينة تمنح المؤسسات القدرة على التكيُّف وقابلية التوسع في البنية التحتية لتلبية متطلبات الأعمال المتغيرة باستمرار.
ومع ذلك، فإن إدارة أعباء العمل عبر البِنى التحتية للسحابة ومراكز البيانات يمكن أن تشكِّل بعض التحديات. وهنا تأتي IBM Turbonomic لتقديم الدعم المطلوب. يمكن لمنصة IBM Turbonomic مساعدة الشركات على إعادة تصور مركز البيانات باعتباره بطل الجيل التالي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات لديها.
تعمل Turbonomic تلقائيًا على تحسين موارد تطبيقات المؤسسة مع توسيع النطاق ديناميكيًا وفقًا لاحتياجات العمل، كل ذلك في الوقت الفعلي ودون التضحية بمدة التشغيل أو الوظائف أو الأداء. باستخدام Turbonomic، تمكَّن العملاء من تقليل استهلاك الطاقة وكمية الأجهزة التي تتطلبها بيئتهم، وتقليل أو تجنُّب تكاليف التحديث السنوية والاستمرار في إضافة الموارد عندما تحتاج التطبيقات إليها.
يتيح لك تحسين مركز البيانات المحلي التخطيط بشكل أفضل لتحديثات الأجهزة. وفي بعض الحالات، يمكن أن يقلل أيضًا من كمية معدات تكنولوجيا المعلومات التي تحتاجها لتحديث مراكز البيانات الخاصة بك.
يبدأ الأمر بالتخطيط. إذا كانت مؤسستك تتطلع إلى تحديث مراكز البيانات، أو الدمج داخل بيئة سحابية خاصة أو عامة أو هجينة أو ذات سحابات متعددة حالية، أو تبسيط البنية المحلية، فيمكن أن تساعد Turbonomic على تسريع استراتيجية التحسين والعملية. يمكن لبرنامج Turbonomic تخطيط عمليات تحويل مركز البيانات والمساعدة على ضمان أداء التطبيقات ذات المهام الحساسة طوال العملية.
تساعد قدرات التخطيط الاستراتيجي في Turbonomic المؤسسات على فهم الأجهزة التي يمكنها أو يجب عليها الاحتفاظ بها. ويمكن أن يكون أيضًا بمثابة أداة لإدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM)، ومعالجة بيانات القياس لمكونات الأجهزة عبر الشبكة، وتحديد أوجه القصور، والاتصال بجداول الاستهلاك وإعداد تنبيهات لإخطار فِرَق تكنولوجيا المعلومات عند انتهاء عقود الإيجار.
عند دمج مراكز البيانات، تبدأ المؤسسات عادةً بتقليل عدد الأجهزة المضيفة ثم تقليل عدد مراكز البيانات لتقليل فترات التعطل وتحسين استخدام المعدات والموارد. ومن خلال إنشاء السياسات المناسبة لدمج المجموعات (حتى بين vCenters ومراكز البيانات)، يمكن ترحيل الأجهزة الافتراضية مباشرةً إلى وجهتها الجديدة.
تقدِّم Turbonomic العديد من الخدمات للمساعدة على هذه العملية:
قبل اختيار خطة، يجب على المؤسسات التفكير في تغيير حجم الاختبار/التطوير للحصول على المزيد من أجهزتها. بمساعدة الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد Turbonomic على إرشادك خلال الدراسة.
بعد ذلك، تبدأ بالتحسين. بعد تحديد أماكن تشغيل أعباء العمل الخاصة بك، يمكن لمنصة Turbonomic أتمتة موارد التطبيقات لضمان تشغيل التطبيقات على النحو الأمثل في السحابة أو مركز البيانات. وتُجري منصة Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا تحليلًا مستمرًا لاحتياجات التطبيقات لضمان عدم نقص الموارد وتجنب حدوث مشكلات تؤدي إلى الحاجة للإصلاح أو الصيانة.
إليك خمس طرق تساعد بها Turbonomic في الحفاظ على التطبيقات لتعمل بأفضل أداء:
تستطيع منصة Turbonomic تحليل احتياجات أعباء العمل، واحتياجات العملاء، وتوافر الموارد عبر البنية التحتية للمساعدة على ضمان التوزيع الأمثل للموارد لتحقيق الكفاءة في التكلفة والأداء.
لا يقتصر عمل منصة Turbonomic على تحليل البيانات وتقديم التوصيات مثل المنصات الأخرى فحسب؛ بل يمكنها أيضًا نقل أعباء العمل تلقائيًا إلى الموارد غير المستغلة، وتوسيع تلك الموارد أو تقليصها بناءً على الطلب.
تستطيع Turbonomic كذلك إيقاف تشغيل أعباء العمل أو الموارد غير المستخدمة لتقليل التكاليف وزيادة سعة البنية التحتية، ما يتيح للشركات توسيع نطاق عملياتها دون الحاجة إلى شراء بنية تحتية جديدة. يمكن للعملاء استبدال البنية التحتية الحالية بنماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة حسب الحاجة (بدلًا من إضافة أجهزة جديدة)، ما يتيح للمستخدمين المزيد من التوفير على المدى الطويل.
تُجري منصة Turbonomic تحليلًا لكيفية استخدام كل عبء عمل للتخزين وكيفية تأثير التخزين في توفُّر المصفوفة الأساسية وأدائها. وهذا يساعد البرنامج على تحسين أجهزة التخزين، أو نقل البيانات في طبقة المحاكاة الافتراضية دون تعطيل الأداء أو فرض إعادة تكوين المصفوفة نفسها.
تستخدم منصة Turbonomic مقاييس البيئة في الوقت الفعلي لمحاكاة التغييرات التي تحددها. على سبيل المثال، إذا أراد فريق تقنية المعلومات ترحيل أعباء العمل، تستطيع منصة Turbonomic إخباره بمقدار البنية التحتية المادية التي سيحتاج إليها لإكمال العملية. ومع الأتمتة المستمرة لمراكز البيانات وتحسينها، يمكن لفِرَق تقنية المعلومات تشغيل أي محاكاة يتخيلونها.
تتيح منصة Turbonomic للفِرَق إنشاء "مجموعات فائقة"، وهي مجموعات افتراضية تسمح بتحريك أعباء العمل بين المجموعات عند زيادة الطلب. وتساعد قدرات التجميع هذه الفِرَق على تحرير إجمالي حجم الموارد التراكمي في الشبكة، ما يؤدي إلى توفير مرونة أكبر للشركات وتحسين أداء البنية التحتية واقتصاديات السحابة.
يمكن أن يشكِّل "احتكار الموردين لمنتج معين" تحديًا مع أدوات تحسين مراكز البيانات، والقلق بشأن زيادات الأسعار، وتغييرات التراخيص، ودعم العملاء يمكن أن يتسبب في الكثير من القلق. والأسوأ من ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الابتكار والفاعلية من حيث التكلفة في كل من مراكز البيانات والسحابة.
يمكن أن يساعد IBM Turbonomic المؤسسات على تحسين المرونة من خلال تقديم التكامل والتوصيات من أجل ما يلي:
من خلال إجراء تحليل شامل لاحتياجاتك ومواردك وميزانيتك المحددة، يمكنك تحديد إذا ما كان الوقت قد حان لتحديث مراكز البيانات الخاصة بك. وتستطيع IBM Turbonomic تمكينك من اتخاذ القرارات المُثلى بناءً على ما يناسب احتياجات مؤسستك.
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يمكنك إدارة السحابة الهجينة وتحسينها باستمرار باستخدام الأتمتة الذكية.