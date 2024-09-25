مع التحول الجذري الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتعرض أقسام تكنولوجيا المعلومات لضغوط للتحديث والتحسين لتلبية الطلب. تنتشر منصات الخدمات السحابية بكثرة، وهي تَعِد بمزيد من المرونة والتوفير في التكاليف. إلا أن هناك أوقاتًا يفضل فيها الرؤساء التنفيذيون لتقنية المعلومات وفِرَق عمليات مراكز البيانات الاحتفاظ بتطبيقات وبيانات معينة في مركز البيانات الخاص بهم، (على سبيل المثال، عند الحفاظ على متطلبات الأمان والامتثال أو التحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة). ولكن قد تتطلب مراكز البيانات المحلية تحديثات متكررة، خاصةً مع ظهور تقنيات وخدمات وعمليات جديدة.

يُعَد تحديد إذا ما كنت تريد ترحيل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك إلى مزود سحابة أو تحديث مركز البيانات قرارًا معقدًا. ولكل خيار منهما إيجابيات وسلبيات، ويعتمد الخيار الأفضل على احتياجات عملك الحالية والمستقبلية. بينما تختار العديد من المؤسسات الانتقال إلى السحابة، دعونا نستعرض بعض الأسباب التي قد تجعل مبادرة تحسين مركز البيانات (DCOI) خيارًا أكثر فائدة وكفاءة من حيث التكلفة: