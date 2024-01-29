مخطط لمركز بيانات حديث

تناول الجزء الأول من هذه السلسلة القوى الديناميكية الكامنة وراء إعادة تحويل مركز البيانات. الآن، سنلقي نظرة على تصميم مركز البيانات الحديث ودور التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الصناعي والنقل بالحاويات، في السعي لتحقيق المرونة والاستدامة.
بصفتك قائدًا، أنت بحاجة إلى معرفة الوجهة التي تريد أن تسلكها بمؤسستك—ففهم مسارها غير قابل للتفاوض. ومع ذلك، يجب أن يكون منظورك مرتكزًا على الواقع؛ ما يعني أنه يجب عليك فهم قيود بيئتك الحالية:
يمكن أن تساعدك الإجابات عن هذه الأسئلة في توجيه خطة التحول الخاصة بك بأهداف قابلة للتحقيق. ومن المرجح أن تأتي التغييرات من خلال أنظمة تقنية قديمة وغير مترابطة وعمليات غير فعالة ومكلفة.
من المهم أيضًا تحديد دور التقنيات المتقدمة الجديدة في بيئتك الجديدة. الذكاء الاصطناعي والنقل بالحاويات ليسا مجرد كلمات طنانة. بل هي أدوات وأساليب قوية يمكن أن تساعدك على تعزيز الكفاءة والمرونة والقدرة على الصمود في جميع أنحاء مركز البيانات وفي كل ما تقوم به الشركة عبر الوسائل الرقمية.
لا تكتفِ بمواكبة هذه التطورات التقنية. بل استخدمها وابنِ حولها عمليات متقدمة قائمة على البيانات لتمكين مؤسستك بأكملها من خلق ميزة تنافسية مميزة.
عندما تحدد أهدافك ومهمتك بوضوح، يمكنك تطوير خطة إستراتيجية تتضمن التقنيات المتقدمة والعمليات—وحتى خدمات الشركاء—لتحقيق النتائج التي حددتها. لا ينبغي أن تقتصر هذه الخطة على تلبية الاحتياجات الفورية فحسب، بل يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف للتغلب على التحديات المستقبلية واستغلال الفرص المستقبلية. ويجب أن تشمل أيضًا المرونة والاستدامة كركنين أساسيين لضمان قدرتك على الاستمرار في النمو والتحول في السنوات القادمة.
ما الدقة الآلية؟ عندما تتمكن من دمج البيانات والأدوات والعمليات لإدارة جوانب مختلفة من مركز البيانات وتحسينها، تصبح الدقة الآلية متعلقة باستغلال التقنية لتشغيل العمليات من خلال ما يلي:
ستلعب الأتمتة دورًا محوريًا في تحويل مركز البيانات، حيث سيتفوق الحجم والتعقيد على قدرة البشر على الحفاظ على سير كل شيء بسلاسة. بالنسبة إليك بصفتك قائدًا للأعمال، هذا يعني التحول من الأساليب اليدوية إلى نهج أكثر انسيابية وقائم على التقنية ومدعوم بالبيانات.
يُعد الذكاء الاصطناعي عنصرًا حيويًا في هذا التقدم نحو الدقة الآلية. وبفضل قدرته على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والتنبؤ بالاتجاهات واتخاذ القرارات المستنيرة، سيكون دور الذكاء الاصطناعي هو تحويل الأتمتة البسيطة إلى عمليات ذكية. 34% من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع تخطط لتوجيه أكثر استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خلال العام.
عندما تطبق الدقة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مركز البيانات الخاص بك، يمكنك القيام بما يلي:
يساعد تطور مركز البيانات على وضع مؤسستك في طليعة التقدم التكنولوجي وفي قلب ممارسات الأعمال المستدامة. يمكن أن يساعد اعتماد مركز بيانات حديث يتبنى الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة والنقل بالحاويات في ضمان بروز مؤسستك بصفتها شركة ديناميكية وفعالة وواعية بيئيًا.
يمكن أن تساعدك IBM وVMware على تصميم مركز بيانات المستقبل—الذي يستخدم الأتمتة والتقارب الفائق والتقنيات السحابية لدعم الأداء العالي والموثوقية والاستدامة. من خلال العروض الخاصة بالأمان والامتثال والتحليلات والنقل بالحاويات، يمكن لشركتي IBM وVMware ضمان تلبية مركز البيانات الحديث لأهداف عملك
