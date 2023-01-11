إننا نلحظ مرارًا وتكرارًا التأثير الضار للقادة غير المنسجمين أو غير المنخرطين في العمل، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بقيادة قضية التغيير الفعال وإلهام فرقهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يشير استطلاع رأي حديث لمستوى ذكاء القيادة في عام 2021 أوردته مجلة Forbes إلى أن “29% فقط من الموظفين يقولون إن رؤية قائدهم للمستقبل تبدو دائمًا متوافقة مع رؤية المجموعة”. وفي نهاية المطاف، إذا لم يكن هناك توافق بين القادة على كل المستويات، وإذا لم يكن الناس مقتنعين تمامًا بالتغيير، فإن النتائج تصبح ضعيفة. إن امتلاكك لرؤية واستراتيجية رائعتَين لن يُحدث فرقًا إذا لم تتمكن من إقناع القادة والموظفين بتبني هذه الرؤية.

نظرًا لأن دراسة حالة الأعمال ودراسة حالة التغيير غالبًا ما تكونان أول عامل “يجب أن يكون صحيحًا” في أي برنامج تغيير، وربما العامل الأكثر حساسية فيه، فإن الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي تصبح واضحة. كم سيكون أسهل أن يُبنى تحول الأعمال على رؤى مستندة إلى البيانات، قادرةً على عرض الفرصة وقياسها استنادًا إلى الحقائق.

تتيح الاستفادة من البيانات لاستبدال “الشعور الفطري”، الذي تُتخذ على أساسه الكثير من القرارات التجارية، لممارسي التغيير فصل التصورات عن الواقع وتحديد العمليات التي تحتاج إلى أكبر قدر من التركيز. بمعنى آخر، يركّز علم البيانات في إدارة التغيير انتباهك على ما سيكون له أكبر تأثير على أهداف عملك، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، والنتائج الاستراتيجية. يمكن أن يوضح ما إذا كانت التصورات حقيقية، بالإضافة إلى كشف رؤى غير متوقعة. وفي النهاية، يمكن للرؤى المبنية على بيانات قوية أن تضفي الشفافية على عملية صناعة القرار، وتُقدم سردًا أكثر إقناعًا يمكن للجميع الاتفاق عليه.