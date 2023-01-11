مما لا شك فيه أن هناك نموًا هائلًا في الوصول إلى بيانات العمليات وحجمها الموجودة لدينا جميعًا، كأفراد، في متناول أيدينا. وفي ظل المناخ الحالي الذي يتسم بقدر متزايد من الغموض والتعقيد، تبرز فرصة كبيرة للاستفادة من رؤى البيانات في تعزيز منهجية أكثر قوة، وأشد اعتمادًا على الأدلة، في أساليب العمل وإدارة التغيير ولا تكتفي البيانات بدعم استراتيجية أكثر إقناعًا لإدارة التغيير، بل يمكنها أيضًا تحديد التغيير وتسريعه وترسيخه بوتيرة أسرع، وهي جميعها عناصر حاسمة في عالم يتغير باستمرار. وبفضل هذه الفرص في IBM، نعزز باستمرار خبراتنا في عمليات تعدين البيانات وتحليلها، والتي نرى أنها تمثل بالفعل "عاملاً يغير قواعد اللعبة" عندما يتعلق الأمر ببناء ثقافات تقوم على التغيير المستمر والابتكار.
بالنسبة لنا، يبرز مجال واحد على وجه الخصوص ضمن فرص قدرات تحليل بيانات العملية، وهو عملية التعدين: العملية التي يتم من خلالها العثور على حالات الخلل والأنماط والارتباطات داخل مجموعات البيانات الضخمة للتنبؤ بنتائج العمليات. توفر عملية التعدين صورةً واضحة لما هو "ممكن تحقيقه" عندما يتعلق الأمر باستثمار الوقت والجهد في مبادرات التغيير التنظيمي القادرة على ترسيخ التغيير وجعله مستدامًا. نرى أربعة مجالات رئيسية يمكن تطبيق إمكانية عملية التعدين فيها لتحويل قيمة برنامج التغيير بشكل حقيقي:
إننا نلحظ مرارًا وتكرارًا التأثير الضار للقادة غير المنسجمين أو غير المنخرطين في العمل، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بقيادة قضية التغيير الفعال وإلهام فرقهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يشير استطلاع رأي حديث لمستوى ذكاء القيادة في عام 2021 أوردته مجلة Forbes إلى أن “29% فقط من الموظفين يقولون إن رؤية قائدهم للمستقبل تبدو دائمًا متوافقة مع رؤية المجموعة”. وفي نهاية المطاف، إذا لم يكن هناك توافق بين القادة على كل المستويات، وإذا لم يكن الناس مقتنعين تمامًا بالتغيير، فإن النتائج تصبح ضعيفة. إن امتلاكك لرؤية واستراتيجية رائعتَين لن يُحدث فرقًا إذا لم تتمكن من إقناع القادة والموظفين بتبني هذه الرؤية.
نظرًا لأن دراسة حالة الأعمال ودراسة حالة التغيير غالبًا ما تكونان أول عامل “يجب أن يكون صحيحًا” في أي برنامج تغيير، وربما العامل الأكثر حساسية فيه، فإن الحاجة إلى البيانات في الوقت الفعلي تصبح واضحة. كم سيكون أسهل أن يُبنى تحول الأعمال على رؤى مستندة إلى البيانات، قادرةً على عرض الفرصة وقياسها استنادًا إلى الحقائق.
تتيح الاستفادة من البيانات لاستبدال “الشعور الفطري”، الذي تُتخذ على أساسه الكثير من القرارات التجارية، لممارسي التغيير فصل التصورات عن الواقع وتحديد العمليات التي تحتاج إلى أكبر قدر من التركيز. بمعنى آخر، يركّز علم البيانات في إدارة التغيير انتباهك على ما سيكون له أكبر تأثير على أهداف عملك، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، والنتائج الاستراتيجية. يمكن أن يوضح ما إذا كانت التصورات حقيقية، بالإضافة إلى كشف رؤى غير متوقعة. وفي النهاية، يمكن للرؤى المبنية على بيانات قوية أن تضفي الشفافية على عملية صناعة القرار، وتُقدم سردًا أكثر إقناعًا يمكن للجميع الاتفاق عليه.
هل تعرف حقًا كيف تسير أعمالك على أرض الواقع؟ يمكن أن تقضي برامج التغيير عدة أسابيع في إجراء المقابلات وورش العمل للوقوف على الحقائق. ومع ذلك، فإننا غالبًا ما نجد انفصالًا بين ما يقول المستخدمون إنه يحدث، وما تظهره البيانات أنه يحدث بالفعل. تقوم أدوات عملية التعدين في العمليات بتحليل البيانات المستقاة من آلاف المعاملات في جميع المواقع لرسم صورة حقيقية؛ ما يؤدي إلى توفير رؤًى أسرع وأكثر موثوقية حول الأسباب الأساسية للمشكلات وتحديد أقوى الفرص للتحسينات.
وعلى نحو مماثل، يُكرّس وكلاء التغيير الكثير من الوقت والجهد في تصميم "الوضع المستقبلي" المحتمل وتحديد التأثير على الأشخاص المتأثرين بـ"الوضع الطبيعي الجديد" المحتمل. يمكن لأدوات عملية التعدين إجراء تحليل مناسب للفجوة في العمليات الجديدة لتحديد أكبر تأثيرات التغيير بسرعة وبدقة أكبر. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تسريع وتيرة إنشاء برامج الاتصالات والتدريب الخاصة بك لدعم إدخال التغيير من خلال رحلات تغيير أكثر دقة وتفصيلًا حسب الحاجة. ويمكن تزويد فرق التصميم برؤى مفصلة حول مستويات الامتثال للعمليات، بهدف توجيه وتركيز تصميم العمليات والأنظمة المستقبلية.
هناك تصور شائع بأن إدخال تقنية جديدة سيجعل الأمور أسرع وأسهل، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. تشير مجلة Forbes إلى أنه "على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في التقنيات الجديدة على مدار العقد الماضي، إلا أن العديد من المجموعات تشهد بالفعل تباطؤًا في عملياتها بسبب عدم الاستفادة من هذه التقنيات." ومن الواضح تمامًا أننا لا نستطيع مجرد "توصيل النظام" ونتوقع اعتماده. وبغض النظر عن مدى "ملاءمتها للغرض" في تصميمها، ومدى اعتمادها بشكل جيد عند إدخالها، فإن هذه النتائج ستتغير بلا شك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل داخل وخارج نطاق سيطرتنا.
إذن، كيف يمكنك اكتشاف ذلك مبكرًا، والتصدي له أو حتى منعه في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؟
على الرغم من التحليلات المتقدمة، يمكن لحلول عملية التعدين أن تُبرز الفجوات والفرص في التحول الرقمي. وهذا يعني أنه يمكنك التدخل من خلال تدخلات التغيير المستهدفة لتصحيح المسار بسرعة أكبر. ومثال على ذلك، تحديد مجموعة مستخدمين معينة أو عملية ما تعكس مستويات أدنى من النشاط أو عدم دقة في المهام. ويمكنك تصميم تدخلات التدريب والمشاركة لتعزيز مهارات أعضاء الفريق أو تثقيفهم؛ أو تحديد فرص تحسين العمليات لدعمهم بشكل أفضل في الأنشطة التي يضطلعون بها.
علاوةً على ذلك، يمكن لهذه القدرة أيضًا أن تعالج عائقًا آخر نواجهه: بمجرد إدخال التغيير، كيف يمكنك بسهولة قياس نجاحه واعتماده؟
من خلال تطبيق عملية التعدين، يمكنك رؤية مستويات الامتثال للعملية بسرعة عبر المؤسسة وعبر سلسلة القيمة مباشرةً. وتتميز أدوات عملية التعدين بأتمتة وإنشاء لوحات بيانات تعرض لمحة "سريعة" عن معدلات التبني. كما أنها تسمح لك بتحديد قيمة الأعمال بناءً على التحسينات وتسمح لك بتعيين المقاييس الرئيسية وتتبعها مع أهداف العمل.
يُعد غرس ثقافة التغيير المستمر والتحسين ضمن جوهر المجموعة مهمة كبيرة. يُظهر مؤشر الصحة التنظيمية لشركة McKinsey أن أكثر أنواع الثقافة شيوعًا في الشركات عالية الأداء هي ثقافة التحسين المستمر. أثبت هذا المؤشر أنه في ما يقرب من 2000 شركة، ترتبط صحة المؤسسة ارتباطًا وثيقًا بالأداء. تستهدف أدوات تعدين البيانات، بطبيعتها، هذا التحسين المستمر وتزوّد مستخدميها بالبيانات اللازمة لتحديد فرص جديدة بشكل مستمر وإعادة ابتكار طريقة إنجاز الأمور بلا هوادة.
وبفضل بساطتها وسهولة فهمها، تُمكِّن أدوات عملية التعدين غير المتخصصين في البيانات العثور على رؤى قائمة على البيانات واستخدامها، مما يسهل بناء ثقافة التحسين المستمر والابتكار في جميع أنحاء المنظمة. ومع ذلك، توفر الأساليب القائمة على البيانات مثل عملية التعدين قيمة أكبر عندما تلتزم بها المجموعات على المدى الطويل. ومن ثمَّ، فإن اعتماد هذه الأدوات عبارة عن مشروع تغيير صغير في حد ذاته. ولا يتطلب تضمين استخدام البيانات والمقاييس في العمل اليومي فهمًا للأداة فقط، بل أيضًا تغيير في العقلية نحو استخدام رؤى البيانات كجزء من جهود التحسين المستمر. تمامًا كما هو الحال مع أي تطبيق لتكنولوجيا المعلومات، فإن قضاء الوقت في توجيه المستخدمين والأطراف المعنية عبر منحنى التغيير من الوعي إلى التبني سيؤتي ثماره على المدى الطويل.
وفي الختام، بفضل قوة البيانات، ستتحول إدارة التغيير من تخصص قائم على المشاريع يواجه صعوبة في تبرير الاستثمار الكافي، إلى مجال يوجّه نحو نتائج الأعمال ويُبرز كيفية تحقيقها بنجاح. وتتيح فرصًا لا لتعزيز وتسريع التدخلات التقليدية لإدارة التغيير فحسب، مثل تطوير رحلات التغيير أو تتبّع التبنّي، بل أيضًا لإبراز قوتها في التأثير وتغيير عقليات العاملين ضمن المؤسسة. تعمل عملية التعدين على تجهيز الناس وتمكينهم من التفكير والتحدي وإعادة ابتكار ما نقوم به. وهذا يتماشى مع إدراكنا أن "التغيير دائم التغير" وأننا بحاجة إلى مواكبة ذلك أو المخاطرة بالتخلف عن الركب.
