مستقبل تقديم التطبيقات يبدأ بالتحديث

موظفو مكتب في غرفة مؤتمرات

تقدر شركة IDC أنه ستُبنَي 750 مليون سحابة أصلية بحلول عام 2025. ومن ثَمَّ سيؤثر مكان وكيفية نشر هذه التطبيقات في وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. الحقيقة أن التطبيقات الأفقية معقدة، وتتحدى المؤسسات للحفاظ على البنية التحتية القائمة وتحديثها، مع تقديم مزايا جديدة للسحابة الأصلية. أفاد ثلاثة من كل أربعة مسؤولين تنفيذيين بوجود أنظمة متباينة في مؤسساتهم وأن نقص المهارات والموارد والممارسات التشغيلية المشتركة يشكل تحديًا لأهداف الأعمال.

ويعلم المديرون التنفيذيون أنهم بحاجة إلى التحديث. في الواقع، يشعر 83% من المسؤولين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات أن التحديث هو جوهر إستراتيجية مؤسساتهم، لكن 27% فقط يقولون إن مؤسساتهم قامت بتحديث سير العمل المطلوب (بما في ذلك التطبيقات والبيانات والأنظمة الأساسية). لكن من الواضح أن المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) الذين يعطون أولوية للتحديث يحققون عوائد أكبر بسبب تحول الأعمال.

يستطيع المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIO) تمكين تحديث التطبيقات من خلال عدة عوامل

1. الوصول إلى ابتكارات البرمجيات الجديدة:

لقد أصبح البرنامج شريان الحياة لجميع المجالات. تصاعد هذا التأثير بشكل كبير مع ظهور الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (ML)، والسحابة الهجينة، وDevSecOps وهناك المزيد من التطورات القادمة. يجب على المؤسسات مواكبة التكنولوجيا الحديثة حتى تتمكن من الابتكار وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

تحاول كل مؤسسة أن تتفوق من خلال تبني ممارسات البرمجيات المبتكرة الحديثة - ليس فقط من أجل النمو، ولكن من أجل البقاء. اختفت العديد من المؤسسات من خريطة التقنية بسبب فشلها في التكيف وتبني الابتكار بسرعة.

2. تحسين السرعة والمرونة:

العالم يتغير بسرعة والتقنية هي أكبر محفز لهذا التغيير. تحتاج المؤسسات إلى المرونة الكاملة للرد على الأسئلة المهمة، بما في ذلك:

  1. متى يمكنك اختبار فرضيتك (مثل عدد المناطق الجغرافية أو أي من سمات المستخدمين تستهدفها)؟
  2. ما مدى سرعة طرح الميزات في السوق (من المفهوم إلى الإنتاج) والتغلب على المنافسة؟
  3. كيف يمكنك إعادة توجيه مسارك بكفاءة استجابةً لظروف السوق المتغيرة؟
  4. كيف يمكنك تحقيق القيمة من ابتكارك بشكل أسرع؟
  5. كيف يمكنك الاستمرار في الابتكار بصورة متواصلة مع تقديم القيمة؟
  6. ما مدى كفاءة عملية الإصدار لديك؟

إذا كانت إجاباتك سلبية على الأسئلة أعلاه، فأنت تفقد مركزك أمام منافسيك. اعتمد أدوات المطور والعمليات المرنة لزيادة سرعتك ومساعدتك على معالجة هذه المشكلات.

3. تسليم القيمة وخفض تكلفة الأعمال

يساعد خفض تكاليف الإنتاج على تعزيز المرونة من خلال إعادة التوافق مع أهداف الأعمال الجديدة في وقت أقرب. من الضروري أن توفر التكاليف في كل شيء: ستساعدك الأتمتة على تحقيق ميزات وحلقات تعليقات أسرع، وأوقات انتظار وتنسيق أقل، وإطارات اختبار عالية الجودة، ومنصات مرنة، وترقيات سهلة وسريعة، وانعدام فترات التعطل من بين أمور أخرى.

بعيدًا عن الطرق التقليدية لخفض التكاليف، أصبحت معالجة الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من أساليب خفض التكاليف الحديثة. بحلول عام 2027، سيكون لدى 25% من المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) تعويضات مرتبطة بتأثيرهم التكنولوجي المستدام.

يمكن للتحديث أن يعالج أهداف الاستدامة بشكل مستمر. إن تقليل اعتمادك على الأجهزة، وزيادة استخدامك للبنية التحتية التي يتم توفيرها تلقائيًا والاستفادة من العناصر النمطية القابلة لإعادة الاستخدام هي طرق ملموسة لتحسين مدى تأثيرك في البيئة.

4. انخفاض المخاطر والدين التقني:

جميع الإصدارات القديمة بطبيعتها محفوفة بالمخاطر بسبب دورة الإصدار الأطول. تشمل مخاطر عدم تحديث التطبيقات زيادة فترة التعطل، إلى جانب استجابة محدودة وبطيئة لاحتياجات العملاء المتغيرة بسرعة. يمكن أن يكون لفترات التعطل والإصدارات البطيئة تأثير كبير في اقتصاديات المؤسسات وتأثير سلبي في علاقات العملاء. تشكل تطبيقاتك الحالية جزءًا كبيرًا من الدين التقني لمؤسستك، مع بنى معمارية وعمليات تطوير ضخمة. وفي كثير من الحالات، يوجد نقص في المطورين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية تحديثها وبنائها.

في استطلاع للرأي، اختار 41% من المشاركين "تقليل ديون التكنولوجيا/ترقية الأنظمة القديمة" كأولوية قصوى. كما أن الدين التقني مكلف للغاية ويتراكم بمرور الوقت.  على سبيل المثال، بلغت تكلفة الدين التقني في الولايات المتحدة 1.52 تريليون دولار أمريكي في عام 2022.

تُعطَي الأولوية للخصائص البراقة، بينما يُدفَع الدين التقني إلى أسفل قوائم الأعمال المتراكمة. يعوق الدين التقني تطوير الميزات الجديدة تدريجيًا، ما يزيد من المخاطر وتكلفة التغلب على تلك المخاطر.

يُعد تحديث وقت التشغيل خطوة كبيرة للحد من هذه المشكلات. فهو يحتاج إلى الحد الأدنى من الإعداد. كما أنه يدعم التأمين المستقبلي من خلال السماح بالتقدم السهل إلى الحاويات والخدمات المصغرة.

5. خبرة المطورين:

حقيقة تظهر في قطاع البرمجيات: تجربة المطورين الجيدة تؤدي إلى تجربة عملاء رائعة.

بحلول عام 2026، سينشئ حوالي 80% من مؤسسات هندسة البرمجيات  فرق منصات كمزودين داخليين لخدمات ومكونات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام من أجل تقديم التطبيقات.تركز العديد من المؤسسات جهودها لتحسين تجربة المطورين لتصبح أكثر مرونة واستجابة.

وهذا يقلل أيضًا من العبء المعرفي ويربط معنويات المطورين بقيمة الأعمال. المجالات القليلة التي تحقق نتائج رائعة هي تفكيك البنى المعقدة، وزيادة استخدام أدوات وعمليات التطوير الحديثة، وإنشاء منصات داخلية بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتكوين.

اعتماد التقنية والأدوات المناسبة لتحقيق النجاح

يقدم IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) مجموعة من خدمات التطبيقات الهجينة من البداية إلى النهاية والتي توفر أقصى مرونة في عمليات النشر، وبناء تطبيقات السحابة الأصلية، وإعادة هيكلة وإعادة تشكيل التطبيقات الحالية. فهو يساعدك في رحلة تحديث التطبيقات من خلال توفير المزايا التالية:

يقدم IBM Cloud Pak® for Applications (CP4Apps) مجموعة شاملة من المنتجات والميزات المتكاملة التي تساعد المؤسسات على تحديث التطبيق الحالي باستمرار والابتكار من خلال الخدمات المصغرة الجديدة على السحابة الأصلية:

  • أوقات التشغيل الشاملة التي تدعم الأجهزة الافتراضية والحاويات لتطبيقات Java
  • أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة التطبيقات: Transformation Advisor، وMono2Micro، وMigration Toolkit
  • منصة OpenShift القائمة على Kubernetes (OpenShift) التي تدعم التطبيقات المحلية وتطبيقات السحابة

دعنا نلقِ نظرة على التفاصيل الدقيقة:

  • وقت تشغيل التطبيق الذي تختاره مثل IBM WebSphere® Application Server (WAS)، وIBM WAS ND، وIBM WebSphere Liberty، Open Liberty®، وRed Hat JBoss® EAP، وQuarkus، وTomcat، وغيرها المزيد
  • أطر العمل والتقنيات مثل شبكة بيانات Red Hat، وNode.js، وOpenJDK، وSpring Boot، وغير ذلك المزيد
  • تشمل أدوات تحديث التطبيقات IBM Transformation Advisor، وIBM Mono2Micro، وMigration Tool WebSphere، وRed Hat Migration Tool Kit for Applications
  • منصة حاويات Kubernetes مفتوحة المصدر Red Hat OpenShift

الآن، دعونا نلقِ نظرة على IBM WebSphere Liberty، أحد برامج التشغيل المتاحة في CP4Apps. إنه يمثل وقت تشغيل Java الخفيف والسريع. تتضمن الميزات الرئيسية لـ Liberty ما يلي:

  • الحصول على وقت بدء أسرع مع التوسع عند الطلب: يتضمن "InstantOn" أوقات إطلاق لتطبيقات أسرع بعشر مرات من Java العادية. كما أن Liberty InstantOn مثالي أيضًا لتصميمات التطبيقات من دون خادم وتعتمد على الأحداث، ما يتيح التوسع السريع زيادة ونقصانًا حسب الطلب.
  • التخلص من الديون التقنية والحد من "متوسط وقت التعافي" من دون ترحيل: Liberty هو وقت التشغيل الوحيد في Java الذي يسمح لك بالحفاظ على أحدث إصدار من دون كود جديد أو إعدادات ومن دون تكلفة ترحيل أو فترة تعطل غير مخطط لها. كما أنه يساعد على تقليل الديون التقنية أيضًا.
  • التوصيل في أي مكان: Liberty متوافق مع تطبيقات وتصميمات متنوعة: monoliths، أو macroservices، أو الخدمات المصغرة
  • زيادة الإنتاجية وتوفير التكاليف

متوسط الفوائد السنوية لكل مؤسسة:

الفئةلكل مؤسسة
الفوائد العائدة علي المطورين 11,795,139 دولارًا أمريكيًا
الفوائد العائدة علي الموظفين2,435,714 دولارًا أمريكيًا
فوائد إنتاجية الأعمال630,070 دولارًا أمريكيًا
توفير تكاليف تكنولوجيا المعلومات630,070 دولارًا أمريكيًا
إجمالي وفورات التكلفة15,573,597 دولارًا أمريكيًا
قم بالتمرير لعرض الجدول الكامل

عملاء Cloud Pak for Applications متحمسون للفوائد التي يشهدونها مع Liberty في إطار جهودهم في التحديث:

  • القدرة على الدخول إلى السوق بشكل أسرع، مؤسسة التأمين "ثمة فائدة كبيرة وهي أننا نستطيع الدخول إلى السوق بشكل أسرع لأن Liberty غير معقد. ومن ثَمَّ فمؤسستي قادرة على تطوير الحلول والقدرات بشكل أسرع."
  • الكفاءة من حيث التكلفة من خلال النهج القائم على الحاويات، مؤسسة مالية: "الميزة الرئيسية التي وجدناها هي كفاءة أكبر للبنية التحتية من خلال نقل أحمال التشغيل إلى Liberty. لقد نجحنا في تقليل البنية التحتية بنسبة 50%. كان تغييرًا جذريًا مقارنة بالخوادم التقليدية"

تعاون معنا من أجل تقديم تطبيق أفقي يتحول مع أعمالك.

 

