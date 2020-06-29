8 نصائح وحيل لاستخدام Kubernetes

يمكنك تقسيم مجموعة Kubernetes إلى بيئات متعددة باستخدام المساحات الاسمية (مثل Dev1 وDev2 وQA1 وQA2 وغيرها)، ويمكن إدارة كل بيئة بواسطة مستخدم مختلف. من أبرز الصعوبات عند كتابة أوامر kubectl هو أنه في كل مرة تكتب فيها أمرًا، تحتاج إلى خيار --مساحة اسمية في النهاية. غالبًا ما ينسى الناس ذلك وينتهي بهم الأمر بإنشاء الكائنات (الحجيرات والخدمات وعمليات النشر) في المساحة الاسمية الخطأ.



باستخدام هذه الحيلة، يمكنك تحديد تفضيل المساحة الاسمية قبل تنفيذ أوامر kubectl. شغِّل الأمر التالي قبل تنفيذ أوامر kubectl، وسيتم حفظ المساحة الاسمية لجميع أوامر kubectl التالية في السياق الحالي:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

فيما يلي بعض أكثر أوامر المساحة الاسمية شيوعًا وفائدة: