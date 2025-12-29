دروس Kubernetes التعليمية: مختبرات عملية مع شهادة

تدريب تفاعلي قائم على المتصفح لنشر مجموعة وتشغيلها على خدمة IBM Cloud Kubernetes. لا حاجة للتنزيل أو التكوين.

استكشِف IBM CloudLabs وKubernetes

شرح Kubernetes

احصل على رؤية شاملة لكل ما يتعلق بنظام Kubernetes

شرح النقل بالحاويات

استكشِف تاريخ التقنية وفوائدها ومزايا استخدامها.

تجربة بيئة مجموعة Kubernetes حقيقية

توفِّر مختبراتنا التفاعلية بيئة مهيَّأة مسبقًا ودليلًا خطوة بخطوة لمساعدتك على التعرُّف على خدمة IBM Cloud Kubernetes وخدمات IBM Cloud الأخرى لتوسيع نطاق مجموعة Kubernetes.

متاح لمدة 4 ساعات.
الخطوة 1

أنشئ حسابك على IBM Cloud دون تكلفة.

الخطوة 2

إكمال مقرر برنامج Kubernetes التعليمي.
الخطوة 3

اختبِر معرفتك واحصل على شارة اعتماد بعد اجتياز الاختبار.

مقرر دورة شهادة Kubernetes

أساسيات الحاويات وKubernetes

تعرَّف على مفاهيم Kubernetes الأساسية وكيفية استخدام حاويات Docker على Kubernetes

 تطبيقات الويب القابلة للتوسع على Kubernetes

تعرَّف على كيفية إنشاء تطبيق ويب، وتشغيله محليًا داخل حاوية، ونشره على مجموعة Kubernetes.

 تحليل السجلات ومراقبة سلامة التطبيقات

تعرَّف على كيفية تحليل الأنواع المختلفة من السجلات ومراقبة أداء التطبيقات والمجموعات الخاصة بك.

الموارد

