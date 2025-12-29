تدريب تفاعلي قائم على المتصفح لنشر مجموعة وتشغيلها على خدمة IBM Cloud Kubernetes. لا حاجة للتنزيل أو التكوين.
احصل على رؤية شاملة لكل ما يتعلق بنظام Kubernetes
استكشِف تاريخ التقنية وفوائدها ومزايا استخدامها.
توفِّر مختبراتنا التفاعلية بيئة مهيَّأة مسبقًا ودليلًا خطوة بخطوة لمساعدتك على التعرُّف على خدمة IBM Cloud Kubernetes وخدمات IBM Cloud الأخرى لتوسيع نطاق مجموعة Kubernetes.
متاح لمدة 4 ساعات.
أنشئ حسابك على IBM Cloud دون تكلفة.
إكمال مقرر برنامج Kubernetes التعليمي.
اختبِر معرفتك واحصل على شارة اعتماد بعد اجتياز الاختبار.
تعرَّف على مفاهيم Kubernetes الأساسية وكيفية استخدام حاويات Docker على Kubernetes
تعرَّف على كيفية إنشاء تطبيق ويب، وتشغيله محليًا داخل حاوية، ونشره على مجموعة Kubernetes.
تعرَّف على كيفية تحليل الأنواع المختلفة من السجلات ومراقبة أداء التطبيقات والمجموعات الخاصة بك.