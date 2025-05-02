اكتشاف وتقديم بيانات ذات مغزى لأعمالك

كن واثقًا في جودة بياناتك والرؤى التي تولدها مع الذكاء الاصطناعي في watsonx.data.
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الوصول المبكر إلى معلومات watsonx.data 

احصل على وصول مبكر إلى الموارد، وتدريب على أحدث تطوراتنا، ورؤى الخبراء حول زيادة إمكانات ذكاء watsonx.data لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك على نطاق واسع.

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تبدأ حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة ببيانات عالية الجودة

البيانات الجيدة هي أساس الذكاء الاصطناعي الجيد.والذكاء الاصطناعي الجيد هو مفتاح نجاح الأعمال.ومع حلول الذكاء الاصطناعي في watsonx.data، يمكنك فعل ما هو أكثر من مجرد التحكم في البيانات وإدارتها.تمكَّن من تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة، وتوحيد إدارة البيانات، والجودة، ودورة حياة البيانات، والمشاركة، وتمكين مستهلكي البيانات من الحصول على بيانات ملائمة للسياق وموثوق بها.

تحقيق أقصى استفادة من بياناتك

Illustration of a pie chart displaying the number of mortgage_applications related items and a flow chart demonstrating steps to discover.
أتمتة إدارة البيانات. تحسين جودة البيانات.

تسريع اكتشاف البيانات وحل مشكلات الجودة وأتمتة إدارة البيانات.

 تعرف على الطريقة
Graphs displaying data quality score relating to a mortgage applicant
تحسين جودة البيانات باستخدام الأتمتة

اكتشاف وتقييم جودة البيانات على نطاق واسع—أينما كانت بياناتك—بفضل القدرات الآلية لتوصيف البيانات وتنقيتها ومراقبتها والمزيد.

 اكتشِف المزيد
Illustration giving an overview of end-to-end client data lineage
تتبع بياناتك من الإنشاء إلى الاستهلاك

ضمان الدقة والثقة والامتثال من خلال تخطيط رحلة بياناتك.

 بد رسم الخرائط
Illustration showing multiple data products in tile format
مشاركة منتجات البيانات عندما تريد، وأينما تريد.

التخلص من الصوامع المؤسسية وتمكين المشاركة السريعة للبيانات عن طريق أتمتة تسليم منتجات البيانات.

 بدء المشاركة
Illustration of a pie chart displaying the number of mortgage_applications related items and a flow chart demonstrating steps to discover.
أتمتة إدارة البيانات. تحسين جودة البيانات.

تسريع اكتشاف البيانات وحل مشكلات الجودة وأتمتة إدارة البيانات.

 تعرف على الطريقة
Graphs displaying data quality score relating to a mortgage applicant
تحسين جودة البيانات باستخدام الأتمتة

اكتشاف وتقييم جودة البيانات على نطاق واسع—أينما كانت بياناتك—بفضل القدرات الآلية لتوصيف البيانات وتنقيتها ومراقبتها والمزيد.

 اكتشِف المزيد
Illustration giving an overview of end-to-end client data lineage
تتبع بياناتك من الإنشاء إلى الاستهلاك

ضمان الدقة والثقة والامتثال من خلال تخطيط رحلة بياناتك.

 بد رسم الخرائط
Illustration showing multiple data products in tile format
مشاركة منتجات البيانات عندما تريد، وأينما تريد.

التخلص من الصوامع المؤسسية وتمكين المشاركة السريعة للبيانات عن طريق أتمتة تسليم منتجات البيانات.

 بدء المشاركة
الرؤى المستندة إلى البيانات. والأثر المستند إلى الرؤى. %110 تعزيز الإنتاجية

يمكن لمشرفي البيانات الاستفادة من أتمتة المهام الحساسة وإنشاء مجموعات بيانات عالية الجودة وموثوقة وآمنة لتحسين الإنتاجية.²

 %90 الوقت الذي يوفره مهندسو البيانات

من خلال تبسيط إدارة البيانات، يمكن لمهندسي البيانات تقليل الوقت المستغرق في تحسين عملية البيانات.²

 %95 توفير الوقت لمستهلكي البيانات

يمكن لمستهلكي البيانات أن يشهدوا انخفاضًا كبيرًا في الوقت الذي يقضونه في استخدام حلول بيانات الخدمة الذاتية لاكتشاف البيانات والوصول إليها وفهمها.²

الخيار الذكي لذكاء البيانات

تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير IDC MarketScape لعام 2024 لبرمجيات منصة ذكاء البيانات.¹ 

اقرأ التقرير

حلول ذات صلة

استفِد من جميع بياناتك، في أي مكان. بفضل سرعة مستودع البيانات، ومرونة بحيرة البيانات والميزات الخاصة لدعم الذكاء الاصطناعي، تستطيع ™IBM watsonx.data مساعدتك على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات في جميع أعمالك.

إنشاء مسارات البيانات وإدارتها ومراقبتها لتقديم بيانات قابلة للتنفيذ بسرعة على نطاق واسع

اتخِذ الخطوة التالية
تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لمنصات حوكمة البيانات والتحليلات تقرير ISG لعام 2024 لدليل المشترين لذكاء البيانات المستندات الفنية: تخطيط رحلتك عبر ذكاء البيانات المدونة: التعامل مع طوفان البيانات
الحواشي

¹ تقييم الموردين لبرمجيات منصة ذكاء البيانات العالمية لعام 2024، IDC MarketScape، نوفمبر 2024.

² الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ومع ذلك تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.