حلول إدارة تكاليف السحابة

تتخذ أدوات إدارة تكاليف السحابة من IBM نهجًا قائمًا على التطبيق لاكتشاف بيئتك وتحديد سياق بيانات توفير الموارد على مستوى التطبيقات والبنية التحتية. يُنشئ البرنامج إجراءات موثوقة لتوفير الموارد على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes والتي يمكن للعملاء أتمتتها لتحسين الإنفاق باستمرار وخفض قيمة فاتورة السحابة.
ساعد في ضمان حصول تطبيقاتك دائمًا على موارد السحابة التي تحتاجها لتحقيق أداء متميّز مع تحقيق أقصى قدر من التوفير في التكاليف. يسمح برنامج تحسين السحابة الذي يأخذ في الاعتبار المقاييس والسياق على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes لفرق تقنية المعلومات بأتمتة الإنفاق وتحسينه باستمرار بثقة تامة عبر رحلة السحابة.
يمكنك تحسين الاستثمارات في أصول تقنية المعلومات من خلال الرؤية والذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يترتب عليه توفير السياق والمعارف التي تعمل على تحسين العائد على الاستثمار في البرامج وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
بادر بتمكين الأتمتة لإدارة توفير موارد التطبيقات في الوقت الفعلي لتعزيز الأداء المستمر بأقل تكلفة والسماح لفرق هندسة السحابة وفرق العمليات بتحويل أولوياتها لتتوجه إلى تقديم تجربة أفضل للمستخدمين النهائيين.
على عكس حلول التحسين البديلة، يمكن تشغيل أتمتة IBM Turbonomic لتحقيق نتائج ملموسة، بما في ذلك انخفاض بنسبة 75% في التذاكر المتعلقة بأداء التطبيق وعائد الاستثمار (ROI) بنسبة 247% على مدى ثلاث سنوات¹. تدعم المنصة مجموعة واسعة من مزودي خدمات السحابة العامة بما في ذلك Microsoft Azure وAmazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP).
يوفر برنامج Turbonomic قدرات تخطيط الترحيل إلى السحابة ولوحات معلومات سهلة الاستخدام، ما يتيح لك تبسيط وتسريع عملية الترحيل إلى السحابة. اختر أحمال التشغيل ووجهات الترحيل، بالإضافة إلى خصم التسعير وتفضيلات الترخيص. بعد ذلك، يتوصل برنامج Turbonomic إلى خطة منخفضة التكلفة ومُحسّنة لتناسب احتياجاتك المرتبطة بالخدمة السحابية.
مع زيادة الإنفاق على السحابة العامة، برز مفهوم العمليات المالية باعتباره فرع إدارة تكاليف السحابة الذي يناسب المنظمات التي تتطلع إلى تحسين تكاليف الحوسبة السحابية وتحسين رؤية التكاليف. وتستخدم فرق هندسة العمليات المالية منصة Turbonomic لتفعيل أتمتة العمليات المالية والأتمتة والتكامل بأمان مع أي سير عمل تنظيمي. يتيح هذا الأمر لفرق السحابة وفرق تقنية المعلومات إمكانية الاستفادة من فرص التوفير وخفض إنفاق السحابة ومضاعفة عائد الاستثمار.
لكي تكون أهداف مستوى الخدمة مفيدة، يجب أن تقيس تلك الأهداف العنصرين المهمين: تأثير الأعمال وتجربة العملاء. يستخدم Turbonomic ميزات تحديد حجم الحاويات المناسب وحركات الحجيرات المستمرة، وتوسيع نطاق المجموعة الذكي لتحديد إجراءات تخصيص الموارد المناسبة لضمان حصول تطبيقاتك على ما تحتاجه بالضبط لتلبية أهداف اتفاقيات مستوى الخدمة.
