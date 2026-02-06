احصل على تحسينات لبرنامج IBM الخاص بك مع اشتراك IBM active Software Subscription and Support.

رسم توضيحي لأشكال هندسية بدرجات اللون الأزرق والأسود والرمادي

في كل عام، تعلن IBM عن مئات الإصدارات الجديدة من البرمجيات، وكل إصدار أقوى وأكثر موثوقية وأعلى أمانًا من سابقه. العديد منها مدمج بقدرات الذكاء الاصطناعي وجاهز للعمل على السحابة، وجميعها مدعومة بدعم تقني على مدار الساعة طوال الأسبوع.

  •  
 

تعرَّف على الجديد

استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software من أجل:

  • تقليل تكاليف اقتناء البرمجيات.
  • تحسين الأداء والإنتاجية والأمان.
  • الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتكامل للحصول على رؤى ونتائج أفضل.
  • تسريع التحديث والتحول.

 

نزِّل أحدث إصدار من نظام VRMS

استفِد من مزايا IBM Software Subscription & Support benefits النشط للبقاء على اطِّلاع دائم وزيادة العائد من استثمارك في S&S.

سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online لتنزيل أحدث نسخة أو إصدار من البرمجيات التي يحق لك استخدامها، لدعم حماية استثماراتك البرمجية مستقبلًا.

الموارد
كود ومهندس وأحد رجال الأعمال يستخدمون جهازًا لوحيًّا لتطوير البرمجيات، مع التمرير أو تحديث قاعدة البيانات. مبرمج، متخصص في التكنولوجيا الرقمية، أو مدير ذو خبرة يصمِّم لعبة أو موقع ويب أو تطبيقًا في مكتب مبتكر لشركة ناشئة.
احصل على التحديثات والتحسينات لبرمجيات IBM التي يحق لك استخدامها.

استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.

 تعرّف على المزيد
رجل يعمل على دفتر ملاحظات مع رسوم توضيحية تمثِّل هذا.
سياسة التنزيل لدى IBM

راجِع سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.

 تعرّف على المزيد
امرأة تعمل وترتدي سماعة رأس.
جدِّد اشتراك S&S للوصول المستمر إلى التحديثات والدعم.

تقييم متطلبات الحوسبة والتخزين في السحابة العامة مع مراعاة خطط التوفير المتفق عليها وخصومات المزوِّد.

 تعرّف على المزيد