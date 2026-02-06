استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software من أجل:
استفِد من مزايا IBM Software Subscription & Support benefits النشط للبقاء على اطِّلاع دائم وزيادة العائد من استثمارك في S&S.
سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online لتنزيل أحدث نسخة أو إصدار من البرمجيات التي يحق لك استخدامها، لدعم حماية استثماراتك البرمجية مستقبلًا.
راجِع سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.
تقييم متطلبات الحوسبة والتخزين في السحابة العامة مع مراعاة خطط التوفير المتفق عليها وخصومات المزوِّد.