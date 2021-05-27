خدمات الأمن الإلكتروني الحكومية

وحسبما أظهرت آخر هجمات طلب الفدية المتزايدة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، فإن التهديدات قد انتقلت من العالم الرقمي إلى العالم المادي. ومع زيادة الحكومة الفيدرالية الأمريكية استثمارها في السحابة الهجينة، ينبغي أن تركز الأساليب الجديدة لتعزيز الأمن الإلكتروني على حماية كل من الأنظمة والبيانات - بغض النظر عن مكان وجودها – سواء في البيئة المحلية أو على السحابة أو على الحافة.

أنشأت شركة IBM مركزًا للتدريب على الاستجابة الإلكترونية في العاصمة واشنطن والذي بدوره سيستعين بفرق X-Force وتقنيات شركة IBM لتوفير تجارب مماثلة للواقعية بهدف تحسين إمكانات الاستجابة للحوادث.