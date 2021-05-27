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خدمات الأمن الإلكتروني الحكومية
وحسبما أظهرت آخر هجمات طلب الفدية المتزايدة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، فإن التهديدات قد انتقلت من العالم الرقمي إلى العالم المادي. ومع زيادة الحكومة الفيدرالية الأمريكية استثمارها في السحابة الهجينة، ينبغي أن تركز الأساليب الجديدة لتعزيز الأمن الإلكتروني على حماية كل من الأنظمة والبيانات - بغض النظر عن مكان وجودها – سواء في البيئة المحلية أو على السحابة أو على الحافة.
أنشأت شركة IBM مركزًا للتدريب على الاستجابة الإلكترونية في العاصمة واشنطن والذي بدوره سيستعين بفرق X-Force وتقنيات شركة IBM لتوفير تجارب مماثلة للواقعية بهدف تحسين إمكانات الاستجابة للحوادث.
بفضل خبرتهم التي تمتد إلى ما يقرب من عقد من الزمان في تشغيل مرافق التدريب على الاستجابة الإلكترونية حول العالم، يوجّه المدربون التابعون لشركة IBM في مجموعة واشنطن المشاركين من خلال سيناريوهات اختراق واسعة النطاق – بدءًا من تزييف الأكواد باستخدام الذكاء الاصطناعي والهجمات المدمرة وصولاً إلى هجمات التزييف العميق والهجمات الفورية. وهذه تجربة واقعية، وتساعد المشاركين من الشركات والوكالات على تجاوز التحديات التي قد يواجهونها في الوقت الفعلي مثل انهيار التواصل بين الفرق، ومشاكل الموارد، وتلبية متطلبات الإبلاغ عن الحوادث الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية.
المجموعة الإلكترونية في واشنطن هي مكان يمكن أن يتعاون فيه العملاء الحكوميون من أجل إيجاد حلول فريدة للتهديدات الأمنية المتقدمة.
يبتكر باحثو X-Force تقنيات هجومية لاكتشاف التهديدات ومنعها. في حين يجمع محللو X-Force بيانات التهديدات ويترجمونها إلى معلومات عملية للحد من المخاطر.
من خلال خدمات اختبار الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية ومحاكاة الخصوم، يتقمص مهاجمو X-Force Red دور المهاجمين في محاولة منهم للعثور على الثغرات الأمنية.
يمكن تخصيص ورش عمل المركز بناءً على متطلبات الوكالة. ومن الأمثلة على ذلك:
في هذا التحدي الخاص بالوكالات الحكومية الفيدرالية، يختبر مدربو IBM الفرق ويوجهونهم من خلال سلسلة من سيناريوهات الهجمات الإلكترونية، ويكتشفون ثغرات خطط الاستجابة ضمن بيئة آمنة، ما يسمح لأصحاب المصلحة في الوكالات الفيدرالية بتعلم أفضل الممارسات بناءً على معايير المجال ودراسات الحالة الواقعية. يستخدم هذا السيناريو الذي يركز على المستوى الفيدرالي دليل CISA للاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والثغرات الأمنية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، والذي جرى إعداده وفقًا لقرار EO 14028 (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، بهدف توجيه عملية صنع القرار في سيناريو واقعي لأزمة إلكترونية. يمكن أن تشارك مؤسسات القطاع الخاص في سيناريو مماثل، يسمى تحدي استجابة الأعمال، مصمم خصوصًا لمجالاتها وتحدياتها الأمنية الفريدة.
في هذا السيناريو العملي، يكتشف المشاركون هجومًا إلكترونيًا تشنه مؤسسة إجرامية إلكترونية على شركة وهمية ويحققون فيه. وتختبر لعبة الحرب الإلكترونية Cyber Wargame إجراءات الاستجابة للحوادث المتبعة في المؤسسة، وطرق التواصل وحل المشاكل من خلال وضع الفرق التقنية وفرق العمل في خضم حادث أمن إلكتروني واقعي لمعرفة كيف سيتعاونون من أجل معالجته. يمكن إجراء هذا التدريب سنويًا للمساعدة على ضمان تحديث خطط وإجراءات الاستجابة للحوادث بانتظام من أجل مواجهة أحدث التهديدات وتحديات الأعمال.
صُمم هذا التدريب لمساعدة المشاركين على التعرف على الحوادث من منظور المهاجمين من خلال عرض أنواع الأدوات التي يستخدمها المهاجمون اليوم ونطاق الهجمات الحديثة. وتتضمن الجلسة معارف ذات صلة بشأن التحليل الذكي للتهديدات مقدمة من X-Force لمساعدة المشاركين على البقاء على اطلاع دائم بأحدث التهديدات الإلكترونية والتعامل معها.
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يكشف بحث جديد أجرته شركة IBM وPalo Alto Networks أن المؤسسات مثقلة بالتعقيدات الأمنية، وهذا يكلفها أكثر من 5% من الإيرادات السنوية. اكتشف كيفية تعزيز الأمن بسلاسة وتمكين مؤسستك من تحقيق عائد استثمار أكبر من خلال تطبيق نهج قائم على منصة.
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يوفر مركز أبحاث X-Force Threat Intelligence معارف تساعد على تطبيق نهج استباقي في مجال الأمن الإلكتروني، كما يوفر نظرة عامة على خدمات IBM Security X-Force مثل الاستجابة للحوادث، والتحليل الذكي للتهديدات، وإدارة عمليات الرصد والاستجابة.
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