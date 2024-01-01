الصفحة الرئيسية الخدمات أمن نقطة النهاية خدمات إدارة أمن نقاط النهاية
إدارة نقاط نهاية حديثة لحماية المستخدمين النهائيين وأجهزتهم من أحدث تهديدات الأمن الإلكتروني.
امرأة شابة تستخدم الهاتف المحمول في رصيف محطة المترو
لمحة عامة

باستخدام تقنيات مثل الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والسحابة، تقوم الشركات بتوصيل أنواع جديدة ومختلفة من نقاط النهاية ببيئتها المؤسسية. وفي الوقت نفسه، تزداد الهجمات الإلكترونية تعقيدًا، ما يجعل من الصعب ضمان أمان كل نقاط النهاية عبر مؤسستك. غالبًا ما يتفاقم هذا بسبب حقيقة أنك قد لا تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة أمان نقطة النهاية داخليًا.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

احصل على رؤى لمساعدتك على توقع تهديدات الأمن الإلكتروني والبقاء في الطليعة.
المزايا
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الرؤية عبر البيئات
تأمين نقاط النهاية في بيئات متنوعة ومفتوحة باستخدام برامج مكافحة الفيروسات والتشفير ومنع فقدان البيانات والإدارة المستمرة.
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نهج مستقل عن المنتج
دمج حلول حماية نقطة النهاية الخاصة بك ودعمها مثل McAfee وTrend Micro وSymantec وSOPHOS.
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قم بتوسيع فريقك من خلال الاستعانة بمتخصصين أمنيين ماهرين
يمكن لفريقنا من المتخصصين في الأمن العالمي جلب المهارات والخبرات اللازمة لمراقبة أمن نقطة النهاية وإدارته والحفاظ عليه.
القدرات
خدمات الأمن المُدارة

استكشف أحدث خدمات الأمان المُدارة لعالم اليوم ذي السحابات المتعددة الهجينة.

 استكشاف حلول خدمات الأمن المُدارة (MSS) الدفاع عن نقاط النهاية ضد الهجمات المتطورة بشكل متزايد

نظرًا إلى أن نقاط النهاية تمثل محيط المؤسسة الجديد، فقد اجتمعت العديد من الاتجاهات لجعلها أكثر عرضة إلى الخطر من أي وقت مضى: الاستخدام المتزايد للتطبيقات السحابية التجارية والأجهزة المملوكة للموظفين المنتشرة والعمل عن بعد وتزايد تجسس الشركات وسرقة الملكية الفكرية.

يمكن لخدمات إدارة أمن نقطة النهاية مساعدتك على:

  • تصميم الحماية من الفيروسات لنقاط النهاية وتكوينها ونشرها
  • مواءمة السياسات مع الامتثال التنظيمي لحماية البيانات الحساسة
  • تثبيت أحدث تقنيات تشفير نقطة النهاية
  • استخدام محللي الأمن ووحدات التحكم المركزية لمراقبة العمليات وصيانتها وتحديثها
الموارد الاطلاع على أحدث التطورات في أمن نقطة النهاية

تعرف على أحدث التطورات في أمان نقطة النهاية، بدءًا من تأمين إنترنت الأشياء (IoT) إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

 لماذا يعتبر أمن البيانات مهمًا؟

احصل على نظرة ثاقبة حول كيفية حماية أمن البيانات لمعلوماتك الرقمية من الوصول غير المصرح به والسرقة.

 أمن نقطة النهاية للقوى العاملة المتنقلة لديك

تعرف على مدى أهمية أمن نقطة النهاية في حل تحديات الكشف عن التهديدات لفريق الأمان لديك.
حلول ذات صلة إدارة نقاط النهاية الموحدة

تأمين الأجهزة المحمولة من خلال منصة متكاملة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 تعرّف على المزيد الأمن السحابي

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 تعرّف على المزيد التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR)

يمكنك تسريع الاستجابة للحوادث وتأمين الخوادم والتخزين من خلال الأتمتة وتوحيد العمليات والتكامل مع أدوات الأمن الموجودة لديك.

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