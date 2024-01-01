باستخدام تقنيات مثل الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والسحابة، تقوم الشركات بتوصيل أنواع جديدة ومختلفة من نقاط النهاية ببيئتها المؤسسية. وفي الوقت نفسه، تزداد الهجمات الإلكترونية تعقيدًا، ما يجعل من الصعب ضمان أمان كل نقاط النهاية عبر مؤسستك. غالبًا ما يتفاقم هذا بسبب حقيقة أنك قد لا تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة أمان نقطة النهاية داخليًا.