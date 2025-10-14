IBM XL C/C++ for z/VM

محوِّل برمجي متقدم لتحسين الأداء لمنصة z/VM®.

لمحة عامة

يُعَد IBM® XL C/C++ for z/VM محوِّلًا برمجيًا محسَّنًا مصممًا لتطوير تطبيقات كبيرة ومعقدة وتحتاج إلى عمليات حسابية مكثفة.يُتيح لك كتابة تطبيقات C و++C محسَّنة لتعمل بكفاءة على أجهزة ®IBM Z.

     أدلة المستخدم والتنفيذ للمحوِّل البرمجي XL C/C++ for z/VM 1.3
    تحسين أداء التطبيقات

    يدعم التحويلات عالية المستوى، وهي تحسينات تهدف إلى تعزيز أداء الحلقات؛ ويدعم حتى OPTIMIZE(3) أو OPT(3).
    ترحيل التطبيقات بسهولة

    يتوافق مع المعيار الدولي ISO/IEC 9899:1999 (C99)، ومع معيار ANSI/ISO 1998 C++‎، ويشمل محوِّلًا برمجيًا للغة C مطابقًا للمعايير بالإضافة إلى مكتبة ++C القياسية.
    تبسيط نقل التطبيقات بين البيئات

    يدعم المعايير الصناعية لتسهيل نقل التطبيقات إلى z/VM من منصات IBM وغير IBM.

    الميزات

    دعم النصوص الحرفية بنظام Unicode

    يضيف IBM XL C/C++ for z/VM دعم النوعين char16_t وchar32_t عبر typedefs في C وكنوعين أصليين في ++C، ما يجعل من السهل نقل الكود الذي يستخدم هذه الأنواع إلى ®z/OS.
    التوافق مع GNU Compiler Collection ‏(GCC)

    يضيف IBM XL C/C++ for z/VM دعم النوعين char16_t وchar32_t عبر typedefs في C وكنوعين أصليين في ++C، ما يجعل من السهل نقل الكود الذي يستخدم هذه الأنواع إلى ®z/OS.
    تحليل أعمق للمؤشر

    خيار RESTRICT يُشير إلى المحوِّل البرمجي أن مؤشرات المَعلمات في جميع الدوال أو الدوال المحددة منفصلة عن بعضها. يعمل المحوِّل البرمجي على إجراء تحليل أعمق للمؤشرات عند تفعيل خيار RESTRICT. يهدف هذا إلى تحسين أداء التطبيق الذي يتم تحويله برمجيًا.
    ميزة سلسلة الخيارات المحفوظة

    يوفر IBM XL C/C++ for z/VM تمثيلًا مضغوطًا لخيارات المحوِّل البرمجي المستخدمة لكل ملف مصدر، ويُنشئ سلسلة الخيارات المحفوظة داخل الملف التنفيذي لكل وحدة تجميع. يسجِّل المحوِّل البرمجي معلومات الإصدار لجميع المكونات النشطة أثناء عملية التحويل البرمجي. يمكن أن تساعدك هذه الميزة الجديدة على تشخيص مشكلات وقت التشغيل.
    دعم تعديل مستوى خطورة الرسائل

    يُتيح خيار الشدة تغيير مستوى خطورة بعض الرسائل التشخيصية الصادرة عن المحوِّل البرمجي. تسمح هذه الميزة بتخصيص مستويات معينة من الرسائل التشخيصية حسب معايير البرمجة الخاصة بالمستخدم.
    دعم التصحيح

    تم تحسين قوائم المصدر التي يُنشئها المحوِّل البرمجي لتضمين الإزاحة الابتدائية لكل دالة. من المتوقع أن تكون الإزاحة الابتدائية لكل دالة مفيدة لأغراض تصحيح الأخطاء. بالنسبة إلى التعليمات البرمجية المحوَّلة برمجيًا باستخدام مستوى التحسين O2 أو O3، يمكن عرض أسماء الدوال وعنوانها وأسماء وأنواع وقِيَم المَعلمات عند تصحيح التعليمات البرمجية المحسَّنة.
    الموارد

    بيئة لغة IBM z/VM
    احصل على نظرة عامة على بيئة اللغة على z/VM.
    الميزات الإضافية لـ IBM XL C/C++ for z/VM
    استكشِف الميزات الإضافية لـ IBM XL C/C++ for z/VM مع الأوصاف الفنية.
    الاختلافات بين XL C/C++ for z/VM وz/OS XL C/C++‎
    تعرّف على ميزات المحوِّل البرمجي z/OS XL C/C++‎ التي لا يدعمها أو تعمل بشكل مختلف في XL C/C++ for z/VM‎.

    منتجات ذات صلة

    IBM z/OS IBM z/OS XL C/C++‎

    يستفيد من أحدث بنية z/Architecture، بما في ذلك أحدث خوادم IBM z15.

     IBM® XL C/C++ for Linux

    محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج C و++C المعقدة.

     اكتشِف عائلة IBM C and C++ Compiler

    تفضَّل بزيارة صفحة عائلة المحوِّلات البرمجية للغتي C و++C.

    اتخِذ الخطوة التالية

    استكشِف IBM XL C/C++ for z/VM. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
