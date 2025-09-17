IBM® C/C++ for z/OS

لتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة وتحسين أداء التطبيقات، قم بتطوير تطبيقات C/C++ عالية الأداء وبرامج الأنظمة على z/OS

مطورو البرامج يناقشون كود البرمجة وينظرون إلى شاشتين

لمحة عامة

تعد برامج التحويل البرمجي IBM C/C++ for z/OS، بما في ذلك المحول البرمجي الكلاسيكي z/OS XL C/C++ والمحول البرمجي الذي تم تقديمه حديثًا Open XL C/C++ for z/OS، من المحولات البرمجية المتقدمة والمحسّنة للغتي C وC++ على نظام z/OS والتي تستخدم ميزات IBM Z® لإنتاج تطبيقات أعمال عالية الأداء.

 نظرة عامة على IBM C/C++ for z/OS (2:20 دقيقة) الترحيل إلى LLVM الجديد
زيادة العائد على الاستثمارات

استخدم أحدث تقنيات تحسين المحول البرمجي مع نظام IBM® Z الحديث لتعزيز أداء تطبيقات C/C++ على منصة z/OS عالية الأمان والمرونة. تساعد هذه المبادرة على تسريع عائد الاستثمارات والتخفيف من مخاطر الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
تقليل جهود الترحيل

Open XL C/C++ يستند بالكامل إلى إطار عمل تقنية Clang و LLVM مفتوح المصدر، وهو يلتزم بمعايير لغة C17/C18 و C++17. يهدف هذا النهج إلى تقليل جهود الترحيل عند نقل تطبيقات C/C++ من المنصات الموزعة إلى z/OS.
تحسين التقنيات الناشئة

برنامج Open XL C/C++ يساعد على توسيع لغات z/OS الحديثة والأدوات المساعدة مثل Python وNode.js و Go و Java وIBM® Z Open Automation Utilities (ZOAU) لتعزيز وظائفها وإنشاء حزم تطبيقات تعزيز تبني التكنولوجيا.
تبسيط العملية

يدعم المحوّل البرمجي z/OS XL C/C++ جمل CICS و SQL المضمنة في شيفرة مصدر C/C++، مما يبسط عمل C/C++ في بيئات CICS و Db2.

الميزات

رجل يحمل دفتر ملاحظات في مركز اختبار IBM® z17
قدرات جديدة للأجهزة دون تغيير الكود

حدد المستوى البنيوي الذي سيتم إنشاء تعليمات البرنامج القابل للتنفيذ من أجله. يتيح ذلك توفير قدرات على مستوى الأجهزة مباشرةً من خلال خيارات المحول البرمجي، دون تعديل مصادر الرمز.

 تعرف على المزيد حول استخدام ميزات IBM® z16
مهندس ضمان الجودة يعمل على إيجاد وإصلاح الأخطاء في الكود البرمجي لمنتج أو برنامج قبل إطلاقه
يدعم خدمات نظام z/OS UNIX و z/OS batch

احصل على دعم لـ z/OS UNIX System Services و z/OS batch في أوضاع التجميع 32-bit non-XPLINK و 32-bit XPLINK و 64-bit XPLINK، والتي تعتبر مثالية لتطبيقات z/OS الحالية ونقل التطبيقات من المنصات الموزعة.

 اكتشف المزيد من الميزات المدعومة
منظر علوي لأذرع روبوتية تعمل على حزام ناقل في مستودع آلي
التكامل مع مجموعة أساسية من الأدوات

استخدم هذا المحوّل البرمجي لدمج أدوات IBM® Developer for z/OS Enterprise Edition، وهي مجموعة أدوات قوية لتطوير تطبيقات IBM® z/OS وصيانتها من خلال تطبيق ممارسات عمليات التطوير. تتضمن هذه المجموعة أيضًا IBM® Debug for z/OS، الذي يوفر إمكانيات تصحيح الأخطاء وتغطية التعليمات البرمجية للتطبيقات المكتوبة بلغات C/C++.

 استكشف IBM Developer for z/OS
لقطة جانبية لمبرمجة واقع افتراضي أمريكية من أصل أفريقي متفكرة ترتدي نظارات وهي تكتب تعليمات برمجية على الكمبيوتر
دعم تشخيص البرامج وتصحيح الأخطاء

لزيادة إنتاجية المبرمجين وتوليد الكود بطريقة فعالة من حيث التكلفة لتشخيص الالتزام بالدلالات اللغوية المحتملة، بما في ذلك دعم IBM® z/OS Debugger.

 استكشف IBM z/OS Debugger استكشف دعم تصحيح الأخطاء
محلل يعمل على لوحة معلومات تحليلات الأعمال مع الرسوم البيانية
مكتبات عالية الأداء

استخدم مكتبتي Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) و Open Basic Linear Algebra Subroutines (OpenBLAS) لتسريع تنفيذ وظائف الرياضيات والجبر المستخدمة في تحليلات الأعمال.

 استكشف المكتبات باستخدام Open XL C/C++ استكشف المكتبات باستخدام z/OS XL C/C++
مهندس تكنولوجيا معلومات شاب يشرح بيانات رسوم بيانية على شاشات الحاسوب لزميله، بينما ينظر إليه، خلال اجتماع عمل
تكنولوجيا التحسين المتقدمة

استخدم تقنية التجميع والتحسين المتقدمة لتحسين أداء التطبيق.

 استكشف خيارات المحول البرمجي
مقارنة المنتج

المنتجات Open XL C/C++ for z/OS

أحدث محول برمجي متقدم لتحسين لغات C و C++ على نظام التشغيل z/OS يدعم معايير لغات C/C++ الحالية بواجهة Clang مفتوحة المصدر، وذلك لتحسين التوافق مع المنصات الموزعة.

 نزّله الآن z/OS XL C/C++

محول C و C++ متقدم ومحسن على نظام z/OS، يدعم لغة Metal C والأنظمة الفرعية في z/OS مثل CICS و Db2 و IMS.

دعم IBM عالمي المستوى

الترخيص

 العملاء المرخص لهم باستخدام z/OS XL C/C++ يحق لهم الحصول على Open XL C/C++ رسوم الترخيص الشهرية (MLC)، وهي ميزة اختيارية بسعر محدد في z/OS

قناة توزيع

المُنتَج النهائي على الإنترنت

جزء من ميزات z/OS الاختيارية

METAL C لإمكانيات برمجة النظام

دعم عبارات CICS وSQL المضمنة

يحسن التوافق مع المنصات الموزعة

يدعم معايير لغة C/C++ الحالية

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

التكامل مع المنتجات الأخرى

عندما تستخدم z/OS XL C/C++، يمكنك كتابة برامج تستفيد من قوة منتجات وأنظمة فرعية أخرى من IBM.

 استكشف التفاعل مع منتجات IBM الأخرى
IBM CICS Transaction Server for z/OS

يمكنك استخدام واجهة CICS على مستوى الأوامر لكتابة برامج تطبيقات بلغة C/C++. توفر واجهة مستوى الأوامر لـ CICS تسهيلات لإدارة البيانات والمهام والوظائف، والتي يتم توفيرها عادةً بواسطة نظام التشغيل.

 استكشف وثائق CICS Information Management System (IMS)

IMS و z/OS XL C/C++ يمكنهما تنسيق معالجة الأخطاء معًا.

 استكشف وثائق IMS IBM® Db2 Database

يمكن لكل من z/OS Language Environment و z/OS XL C/C++ توفير واجهة لبرنامج IBM Db2 Universal Database المرخص. يطلب برنامج XL C/C++ خدمات Db2 باستخدام عبارات SQL المضمنة في البرنامج.

 استكشف وثائق Db2

الموارد

الترحيل إلى Open XL C/C++
هل أنت مهتم بالترحيل إلى البنية الأساسية لمحول LLVM و Clang؟ اكتشف نصائح الترحيل لتسهيل عملية الترحيل من XL C/C++ إلى Open XL C/C++.
تحسين المحول البرمجي AutoSIMD لبرامج z/OS XL C/C++
تعرَّف على تحسين AutoSIMD الذي تم تقديمه في محول z/OS 2.2 XL C/C++.
قائمة الإصلاحات لنظام z/OS XL C/C++
اطلع على قائمة كاملة بالإصدارات والتحديثات وحزم الإصلاحات والإصلاحات المؤقتة المصنفة حسب الإصدار لنظام IBM z/OS XL C/C++.

