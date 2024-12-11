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IBM Open XL C/C++ for AIX

اجعل تطوير C/C++ أكثر حداثة وحسّن أداء التطبيقات على منصات IBM Power الخاصة بك

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®IBM Open XL C/C++ for AIX هو الجيل التالي من المحول البرمجي للغة C/C++ الذي يسهل إنشاء التطبيقات المكتوبة بلغة C/C++ وصيانتها لاستخدامها على منصات ®IBM Power. 

 من خلال الاستغلال الكامل لأحدث بنية Power10، يمكن لـ IBM Open XL C/C++ for AIX إنشاء كود برمجي يستفيد من قدرات Power10 لتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة لديك.

يشتمل IBM Open XL C/C++ for AIX على البنية التحتية لـ LLVM¹ وClang² لتقديم مزيج من التقنية مفتوحة المصدر وقوة تقنية تحسين المحول البرمجي من IBM.

تتيح لك البنية التحتية للمترجم IBM Open XL C/C++ for AIX الاستفادة من لغة C/C++ الحديثة بما في ذلك الميزات القياسية C17 و C++17 و C++20.
بوابة ترحيل IBM Open XL C/C++ for AIX
الميزات زيادة عائد الاستثمار في أجهزة Power إلى أقصى حد

استغل بنية Power10، مثل مسرع مضاعفة المصفوفة (MMA)، وزد عائد استثمارك إلى أقصى حد مع الاستغلال الكامل للأجهزة.

 تحسين أداء التطبيقات

استفد من كل من تحسينات LLVM الشائعة وتقنيات IBM الرائدة في الصناعة لتحسين أداء أحمال التشغيل.

 تحسين إنتاجية المطورين

وفر قدرات التشخيص وإعداد التقارير في LLVM/Clang. وقدم العديد من الأدوات المساعدة المستندة إلى LLVM لجعل أعمال التطوير أكثر كفاءة.

 تمكين التسليم المستمر

تساعد سرعة الإنشاء الأسرع على تقصير دورة التطوير، وتمكين التكرارات الأسرع، وتوفير التسليم المستمر للتطبيقات المهمة للأعمال على AIX.

 تسريع التحول إلى نموذج السحابة الهجينة

مكّن ترخيص المحوّلات البرمجية IBM Open XL على الخوادم الافتراضية للقدرات المطلوبة عند الانتقال إلى السحابة الهجينة. يتوفر الترخيص الشهري لكل وحدة شحن لنواة العملية الافتراضية (VPC).

 الحصول على دعم IBM ذا المستوى العالمي

تتضمن كل نماذج الترخيص دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرامج الجديدة.
المزايا
اعتماد البنية التحتية لـ Clang و LLVM

يدمج بالكامل البنية التحتية المحول البرمجي Clang و LLVM للغة C/C++. ويمكّنك من الاستفادة من ميزات لغة C/C++ الحديثة وميزات تحسين LLVM الشائعة مثل قدرات التشخيص وإعداد التقارير في LLVM. كما يفتح الباب لاستخدام العديد من الأدوات المساعدة المستندة إلى LLVM على IBM Power.
استغلال أحدث بنية Power10

يستغل بنية Power10 بالكامل. ويوفر خيارات بنية Power10 ووظائف مدمجة ووظائف مكتبة مضبوطة لزيادة العائد على الاستثمار في الأجهزة إلى أقصى حد.

 استكشف استغلال تقنية Power10
تحسين وقت الربط (LTO)

يوفر تحسين البرنامج أثناء الربط. يمكّنك من الاستفادة من التحسينات بين الوحدات النمطية من دون إجراء أي تغييرات كبيرة على ملفات التصنيع أو نظام الإنشاء. كما يُقدم تحسين وقت الربط البسيط الذي يوفر تحسينات كبيرة في كل من وقت التحويل البرمجي واستخدام الذاكرة عند استخدام تحسين وقت الربط. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام تحسين وقت الربط.

 استكشف تحسين وقت الربط
التحسين الموجه بالملف الشخصي (PGO)

يوفر تقنيات تحسين المحول البرمجي في برمجة الكمبيوتر التي تستخدم الملف الشخصي لتحسين أداء وقت تشغيل البرنامج. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام التحسين الموجه بالملف الشخصي.

 استكشف التحسين الموجه بالملف الشخصي
مكتبات عالية الأداء

يوفر مجموعة من المكتبات الخاصة بالحوسبة الرياضية عالية الأداء بما في ذلك مكتبات Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) و Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).

 استكشف استخدام المكتبات عالية الأداء
تقارير التحسين

توفر معلومات لمساعدتك على الاستفادة من ميزات المحول البرمجي لتحسين تطبيقاتك.

 استكشف تقارير تحسين المحول البرمجي
برمجة المتجهات

يوفر امتدادات اللغة لدعم برمجة امتداد الوسائط المتعددة المتجهة (VMX) والامتداد القياسي المتجه (VSX).

 استكشف ملحقات دعم المعالجة المتجهة
قارن الإصدارات
استكشف الأسئلة الشائعة حول ترخيص المنتج
مستخدم مصرح له ترخيص دائم

ترخيص واحد لكل مستخدم فريد

ابتداءً من
6,240.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرح له

 مستخدم متزامن ترخيص دائم

وصول مشترك لعدة مستخدمين

ابتداءً من
18,900.00 دولار أمريكي*
لكل مستخدم متزامن

 VPC ترخيص شهري

يتم تحصيل رسوم الترخيص الشهري لكل نواة معالج افتراضي (VPC)

ابتداءً من
95.70 دولارًا أمريكيًا*
لكل نواة معالج افتراضي شهريًا

 شراء الآن

عدد التراخيص المطلوبة 

عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحول البرمجي

الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحول البرمجي في الوقت نفسه

بناءً على سعة البيئة التي يُستخدم فيها المحول البرمجي

منصة الشراء

IBM Passport Advantage® أو نظام استيفاء برامج مؤهل

IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل

IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل أو عبر الإنترنت

التراخيص

ترخيص غير قابل للمشاركة

سعر محتمل أقل من تراخيص المستخدمين المصرح لهم المتعددين

خيارات تسعير أكثر مرونة (دفع شهري حسب الاستخدام)

الدعم والوصول إلى ميزات البرامج الجديدة

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة. 

** السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة
الموارد ارتقِ بتجربة التطوير الخاصة بك مع أحدث إصدار لدينا

يزود إصدار IBM Open XL C/C++ و Fortran for AIX 17.1.2 مطوري AIX بتقنيات وأدوات متطورة.

قائمة إصلاحات IBM Open XL C/C++ for AIX و XL C/C++ for AIX

قائمة كاملة بالإصدارات والتحديثات وحزم الإصلاحات التي صُنفت حسب الإصدار.

 كيفية تنزيل نسخة الإصدار العام للمحولات البرمجية من IBM

اختر طريقة تنزيل نسخة الإصدار العام بناءً على قناة الطلب الخاصة بك (PA أو AAS).
الخطوات التالية

استكشف كيفية جعل تطوير C/C++ أكثر حداثة وحسّن أداء التطبيقات على منصات IBM Power الخاصة بك. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة مجانًأ مع أحد ممثلي IBM Power.

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الحواشي

¹ LLVM هو إطار عمل تجميع مفتوح المصدر يخضع للصيانة باستمرار من قِبل مجتمع تطوير كبير، ويدعم العديد من البنى ولغات البرمجة.

² Clang هو من البنية التحتية للمحول البرمجي LLVM الذي يوفر واجهة لغوية وبنية تحتية للأدوات لمشروع LLVM.