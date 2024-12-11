IBM Open XL C/C++ for AIX

يوفر تحسين البرنامج أثناء الربط. يمكّنك من الاستفادة من التحسينات بين الوحدات النمطية من دون إجراء أي تغييرات كبيرة على ملفات التصنيع أو نظام الإنشاء. كما يُقدم تحسين وقت الربط البسيط الذي يوفر تحسينات كبيرة في كل من وقت التحويل البرمجي واستخدام الذاكرة عند استخدام تحسين وقت الربط. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام تحسين وقت الربط.