اجعل تطوير C/C++ أكثر حداثة وحسّن أداء التطبيقات على منصات IBM Power الخاصة بك
®IBM Open XL C/C++ for AIX هو الجيل التالي من المحول البرمجي للغة C/C++ الذي يسهل إنشاء التطبيقات المكتوبة بلغة C/C++ وصيانتها لاستخدامها على منصات ®IBM Power.
من خلال الاستغلال الكامل لأحدث بنية Power10، يمكن لـ IBM Open XL C/C++ for AIX إنشاء كود برمجي يستفيد من قدرات Power10 لتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة لديك.
يشتمل IBM Open XL C/C++ for AIX على البنية التحتية لـ LLVM¹ وClang² لتقديم مزيج من التقنية مفتوحة المصدر وقوة تقنية تحسين المحول البرمجي من IBM.
تتيح لك البنية التحتية للمترجم IBM Open XL C/C++ for AIX الاستفادة من لغة C/C++ الحديثة بما في ذلك الميزات القياسية C17 و C++17 و C++20.
استغل بنية Power10، مثل مسرع مضاعفة المصفوفة (MMA)، وزد عائد استثمارك إلى أقصى حد مع الاستغلال الكامل للأجهزة.
استفد من كل من تحسينات LLVM الشائعة وتقنيات IBM الرائدة في الصناعة لتحسين أداء أحمال التشغيل.
وفر قدرات التشخيص وإعداد التقارير في LLVM/Clang. وقدم العديد من الأدوات المساعدة المستندة إلى LLVM لجعل أعمال التطوير أكثر كفاءة.
تساعد سرعة الإنشاء الأسرع على تقصير دورة التطوير، وتمكين التكرارات الأسرع، وتوفير التسليم المستمر للتطبيقات المهمة للأعمال على AIX.
مكّن ترخيص المحوّلات البرمجية IBM Open XL على الخوادم الافتراضية للقدرات المطلوبة عند الانتقال إلى السحابة الهجينة. يتوفر الترخيص الشهري لكل وحدة شحن لنواة العملية الافتراضية (VPC).
تتضمن كل نماذج الترخيص دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرامج الجديدة.
يدمج بالكامل البنية التحتية المحول البرمجي Clang و LLVM للغة C/C++. ويمكّنك من الاستفادة من ميزات لغة C/C++ الحديثة وميزات تحسين LLVM الشائعة مثل قدرات التشخيص وإعداد التقارير في LLVM. كما يفتح الباب لاستخدام العديد من الأدوات المساعدة المستندة إلى LLVM على IBM Power.
يستغل بنية Power10 بالكامل. ويوفر خيارات بنية Power10 ووظائف مدمجة ووظائف مكتبة مضبوطة لزيادة العائد على الاستثمار في الأجهزة إلى أقصى حد.
يوفر تحسين البرنامج أثناء الربط. يمكّنك من الاستفادة من التحسينات بين الوحدات النمطية من دون إجراء أي تغييرات كبيرة على ملفات التصنيع أو نظام الإنشاء. كما يُقدم تحسين وقت الربط البسيط الذي يوفر تحسينات كبيرة في كل من وقت التحويل البرمجي واستخدام الذاكرة عند استخدام تحسين وقت الربط. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام تحسين وقت الربط.
يوفر تقنيات تحسين المحول البرمجي في برمجة الكمبيوتر التي تستخدم الملف الشخصي لتحسين أداء وقت تشغيل البرنامج. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام التحسين الموجه بالملف الشخصي.
يوفر مجموعة من المكتبات الخاصة بالحوسبة الرياضية عالية الأداء بما في ذلك مكتبات Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) و Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).
توفر معلومات لمساعدتك على الاستفادة من ميزات المحول البرمجي لتحسين تطبيقاتك.
يوفر امتدادات اللغة لدعم برمجة امتداد الوسائط المتعددة المتجهة (VMX) والامتداد القياسي المتجه (VSX).
ترخيص واحد لكل مستخدم فريد
ابتداءً من
6,240.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرح له
وصول مشترك لعدة مستخدمين
ابتداءً من
18,900.00 دولار أمريكي*
لكل مستخدم متزامن
يتم تحصيل رسوم الترخيص الشهري لكل نواة معالج افتراضي (VPC)
ابتداءً من
95.70 دولارًا أمريكيًا*
لكل نواة معالج افتراضي شهريًا
عدد التراخيص المطلوبة
عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحول البرمجي
الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحول البرمجي في الوقت نفسه
بناءً على سعة البيئة التي يُستخدم فيها المحول البرمجي
منصة الشراء
IBM Passport Advantage® أو نظام استيفاء برامج مؤهل
IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل أو عبر الإنترنت
التراخيص
ترخيص غير قابل للمشاركة
سعر محتمل أقل من تراخيص المستخدمين المصرح لهم المتعددين
خيارات تسعير أكثر مرونة (دفع شهري حسب الاستخدام)
الدعم والوصول إلى ميزات البرامج الجديدة
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة.
** السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة
يزود إصدار IBM Open XL C/C++ و Fortran for AIX 17.1.2 مطوري AIX بتقنيات وأدوات متطورة.
قائمة كاملة بالإصدارات والتحديثات وحزم الإصلاحات التي صُنفت حسب الإصدار.
اختر طريقة تنزيل نسخة الإصدار العام بناءً على قناة الطلب الخاصة بك (PA أو AAS).