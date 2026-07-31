IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390 هي أداة محاكاة للمحطات الطرفية والشبكات. حيث يمكنها محاكاة شبكة من المحطات الطرفية والرسائل المرتبطة بها.

يمكن استخدام IBM® Workload Simulator for z/OS and OS/390 لتحديد أداء النظام ووقت الاستجابة، وتقييم تصميم الشبكة، وإجراء الاختبارات الوظيفية، وأتمتة اختبار الانحدار. حيث تُستخدم كأداة أساسية في خطة اختبار شاملة لزيادة فعالية اختبار النظام من خلال توفير نهج منظم ومنهجي لجميع مراحل اختبار النظام.