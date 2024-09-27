IBM Storage Networking SAN384C-6 هو محول SAN من فئة المديرين يحتوي على ما يصل إلى 384 منفذ قناة ألياف بسرعة 32 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات شبكة التخزين.
يوفر IBM Storage Networking SAN384C-6 Multilayer Director، وهو محول شبكة SAN من الجيل التالي من فئة المديرين مصمم للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق، السحابة للمؤسسات من أجل تحويل الأعمال. ومن خلال إضافة خيارات الاتصال للمؤسسات التي تدعم FICON، يوفر SAN384C-6 بنية تحتية عالية الأداء وموثوقة من FICON مصممة لدعم خوادم أنظمة IBM z السريعة والقابلة للتوسع. من خلال مشاركة نفس نظام التشغيل وواجهة الإدارة مع محولات IBM Storage Networking من النوع C الأخرى، يتيح IBM SAN384C-6 النشر السلس للألياف الموحدة مع اتصال FC عالي الأداء لتحقيق تكلفة إجمالية منخفضة للملكية.
ساعد في حماية مركز البيانات في المستقبل من أجل السحابة والبيانات الكبيرة.
الجمع بين شبكات التخزين واسعة النطاق وبروتوكولات التخزين المتعددة على شبكة واحدة متقاربة.
تمكين نشر حلول تمديد شبكة التخزين (SAN) الكبيرة القابلة للتوسع باستخدام 24/10-port SAN Extension Module.
تحقيق التوافر العالي من خلال العناصر المتكررة بالكامل، الاستفادة من تقنية شبكة SAN الافتراضية وقوائم التحكم في الوصول والمعالجة الذكية للإطار.
مع النمو الهائل للبيانات في بيئات الأعمال الأكثر ذكاءً اليوم، يجب على الشركات نشر شبكات SAN واسعة النطاق بأكثر الطرق كفاءة وأقلها تكلفة. لتلبية متطلبات التوسعة مع إدارة التكلفة الإجمالية للملكية توفر SAN384C-6 العديد من القدرات لتمكين المنظمات من دمج أصول بياناتها في عدد أقل من شبكات SAN الأكبر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة. ويساعد في تقليل البصمة البيئية لأجهزة مركز البيانات والنفقات الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بها.
يشارك محول IBM Storage Networking SAN384C-6 نفس نظام التشغيل وواجهة الإدارة التي تستخدمها محولات IBM Storage Networking من النوع C الأخرى، مما يتيح نشر الألياف بسلاسة من خلال اتصال عالي الأداء باستخدام Fibre Channel وFICON وFCIP. توفر وحدة تبديل قناة الألياف (Fibre Channel Switching Module)التي تحتوي على 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية ميزات مبتكرة وعالية الأداء والتي تمكّن قابلية التوسيع والذكاء في عمليات نشر مراكز البيانات الافتراضية الكبيرة.
بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الأساسية المتمثلة في إجراء ترقيات البرامج دون تعطيل التشغيل والتوفُّر الدائم لعناصر الأجهزة الحساسة، تقدِّم بنية برامج مجموعة IBM Storage Networking من النوع C مستوى عاليًا من التوفُّر. وتتيح التوفُّر الدائم لجميع عناصر الأجهزة الرئيسية، بما في ذلك وحدات المشرفين ووحدات الألياف ومزودات الطاقة وأدراج المراوح. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميمها بحيث تحافظ على التوافر شبه المستمر.
صُمم SAN384C-6 لتوفير قدرة عالية في القابلية للتوسع ومرونة في الدفع حسب النمو وأمن قوي لتطبيقات السحابة متعددة المستأجرين، والأداء العالي المتوقع المطلوب لتلبية اشتراطات اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة (SLAs) والاتصال المرن المطلوب للبنى التحتية السحابية غير المتعرضة للأعطال أو التوقف والقدرات المتقدمة لإدارة حركة الزيارات - مثل جودة الخدمة - اللازمة لتخصيص قدرات الشبكة المرنة بسرعة وبتكلفة منخفضة لتطبيقات السحابة.
لتلبية احتياجات أي مستخدم، يوفر SAN384C-6 ثلاثة أوضاع إدارة رئيسية: واجهة سطر أوامر (CLI) مجموعة IBM Storage Networking من النوع C، وDCNM والتكامل مع أدوات إدارة التخزين التابعة لجهات خارجية. وهو يستفيد من واجهة سطر أوامر (CLI) مجموعة IBM Storage Networking من النوع C سهلة التعلم لتقديم قدرات إدارية واسعة النطاق. تم تصميم هذه الواجهة عالية الكفاءة والمباشرة لتوفير قدرات متسقة ومنطقية ومثالية للمسؤولين في بيئات المؤسسات.
تلبية للحاجة إلى أمن مضمون في شبكات التخزين؛ يوفر جهاز SAN384C-6 وبطاقة الخط ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية إطار عمل أمن شامل لحماية البيانات الحساسة للغاية التي تنتقل عبر شبكات المؤسسات اليوم. ويستخدم الفحص الذكي للحزم على مستوى المنفذ، بما في ذلك تطبيق قوائم التحكم في الوصول (ACLs) لفرض الأجهزة للمناطق وشبكات VSAN وميزات أمن المنافذ المتقدمة.
تتطلب إدارة شبكات التخزين على نطاق واسع أدوات تشخيص استباقية للتحقق من الاتصال وتوجيه زمن الانتقال، بالإضافة إلى آليات لالتقاط وتحليل حركة زيارات الشبكة. يوفر SAN384C-6 إحصائيات شاملة قائمة على المنفذ وقائمة على التدفق تتيح تحليل الأداء المتطور وحساب اتفاقية مستوى الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضيف قدرات Call Home المدمجة مزيدًا من الموثوقية وتسريع حل المشكلات والمساعدة على تقليل تكاليف الخدمة.
الطراز - 8978-E08
تكوين فتحات الهيكل
- فتحات البطاقة الخطية: 8
- فتحات المشرف: 2
- فتحات ألياف التبديل المتقاطع: 6
- أدراج المراوح: 3 أدراج مراوح في الجزء الخلفي من الهيكل
- فتحات مصدر الطاقة: 8
- عناصر قابلة للتبديل السريع
عناصر قابلة للتبديل السريع
مصادر الطاقة، وحدات المروحة، وحدات توصيلات صغيرة الحجم، وحدات المشرف، وحدات الألياف
الضمان
عام واحد، IBM في الموقع المحدود، صيانة على مدار 24 × 7 في نفس اليوم؛ خيارات الخدمة متاحة.
ميزات اختيارية
48-port 32Gbps FC Module and 16G SW Bundle (#AJL2) و48-port 32Gbps FC Switching Module (#AJL4) و24/10-port SAN Extension Module (#AJL5) وSAN384C-6 Fabric-1 Switching Module (#AJKE) وEnterprise Package(#AJJ9) وDCNM SAN Advanced Edition (#AJJA) وMainframe Package (#AJJB), مصدر طاقة 3000W AC (#AJKF) ووحدات توصيل صغيرة الحجم، مراوح وAJN6Supervisor-4 Module وAJNB Fabric-3 Module
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)
• أبعاد الهيكل (14RU): 61.9 سم (24.35 بوصة) × 43.9 سم (17.3 بوصة) × 86.4 سم (34 بوصة)
• وحدة تبديل قناة الألياف من IBM ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية: 4.4 سم × 40.39 سم × 55.37 سم (1.75 بوصة × 15.9 بوصة × 21.8 بوصة)
• مصدر الطاقة (3000 واط تيار متردد):55.98 سم × 10.03 سم × 4.06 سم (22.04 بوصة × 3.95 بوصة × 1.6 بوصة)
• وحدة الألياف 1: 82.3 سم × 5.13 سم × 25.96 سم (32.40 بوصة × 2.02 بوصة × 10.22 بوصة)
• وحدة Supervisor-1E: 5.18 سم × 20.17 سم × 55.5 سم (2.04 بوصة × 7.94 بوصة × 21.85 بوصة)
• درج المروحة: 91.87 سم × 13.08 سم × 4.75 سم (36.17 بوصة × 5.15 بوصة × 1.87 بوصة) SFP+: 1.25 سم × 1.36 سم × 5.65 سم (0.49 بوصة × 0.54 بوصة × 2.22 بوصة)
• الهيكل (يتضمن المراوح): 84.2 كجم (185.5 رطل)
• بطاقة خط Fibre Channel بسرعة 32 جيجابت في الثانية و48 منفذًا: 7.94 كجم (17.5 رطل)
الوزن
- مصدر الطاقة (3000 واط تيار متردد): 2.7 كجم (6 أرطال)
- وحدة الألياف: 5.0 كجم (11 رطلاً)
- وحدة Supervisor-1: 3.2 كجم (7 أرطال)
إعادة تدوير الأجزاء
لا توصي شركة IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى الاستفادة من برنامج IBM Product Collection (تجميع منتجات IBM) وبرنامج Recycling Take Back (استعادة العناصر القابلة لإعادة التدوير).
دمج أصول البيانات في شبكات SAN أقل عددًا وأكبر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.
تمكين منظمتك من دعم النمو الهائل للبيانات وتوفير المرونة التشغيلية.