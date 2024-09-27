يوفر IBM Storage Networking SAN384C-6 Multilayer Director، وهو محول شبكة SAN من الجيل التالي من فئة المديرين مصمم للنشر في شبكات التخزين واسعة النطاق، السحابة للمؤسسات من أجل تحويل الأعمال. ومن خلال إضافة خيارات الاتصال للمؤسسات التي تدعم FICON، يوفر SAN384C-6 بنية تحتية عالية الأداء وموثوقة من FICON مصممة لدعم خوادم أنظمة IBM z السريعة والقابلة للتوسع. من خلال مشاركة نفس نظام التشغيل وواجهة الإدارة مع محولات IBM Storage Networking من النوع C الأخرى، يتيح IBM SAN384C-6 النشر السلس للألياف الموحدة مع اتصال FC عالي الأداء لتحقيق تكلفة إجمالية منخفضة للملكية.