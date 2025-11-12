IBM Storage Networking SAN192C-6 Multilayer Director

يُعد SAN192C-6 من IBM Storage Networking SAN192C-6 محول SAN من فئة المدير مع ما يصل إلى 768 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات شبكة التخزين.

إنه مصمم للنشر في شبكات التخزين الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكنها دعم السحابة المؤسسية وتحول الأعمال. تُضيف مجموعة شاملة من المزايا الذكية إلى ألياف محولات فائقة الأداء ومستقلة عن البروتوكولات.