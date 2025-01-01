تكنولوجيا المعلومات من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين والوصول إليهم عندما تكون مشغولاً بالأعمال الورقية. من الأفضل أن تقضي وقتك بشكل فردي مع المتقدمين للتعرف عليهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا.
مع IBM Watson Orchestrate™ و ThisWay Global التكامل، يمكنك التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بينما يتولى Watson ®Orchestrate المهام البسيطة التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً. على سبيل المثال، اطلب من Watson ®Orchestrate سحب المرشحين من مجموعة المرشحين المتنوعة في ThisWay Global والاتصال بهم لتحديد موعد مقابلة.
استخدم الأوصاف الوظيفية لمطابقة المرشحين مع الوظيفة الشاغرة لديك. قم بسرعة الحصول على المرشحين المحتملين وتقييمهم والاتصال بهم وتشجيعهم على التقدم لشغل الوظيفة الشاغرة لديك.
الحد بشكل كبير من تحديات التوظيف الحالية من خلال نهج جديد لاكتساب المواهب. اعثر على المرشحين بشكل أسرع وأعد "الإنسان" إلى الموارد البشرية.
انسق بسرعة قائمة المرشحين المؤهلين والمتنوعين حتى تتمكن من إعطاء الأولوية لرعاية أفضل المواهب من أجل التوظيف - وتخفيف الضغط الناتج عن التوظيف.
اسأل Watson ®أو ابحث عن مرشحين بناءً على معاييرك واحصل على قائمة بأفضل المرشحين المؤهلين في غضون ثوانٍ باستخدام التكامل العالمي ThisWay Global. قم بتنقيح قائمتك وتنقيحها حسب الحاجة ودع Watson ®Orchestrate تبدأ بسرعة في التواصل مع المرشحين.
المرشح
IBM Watson Orchestrate يسهّل الاتصال بمنصة ThisWay Global الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعميل بشكل آمن باستخدام رمز OAuth مميز الخاص بالعميل. يتيح لك ذلك استخدام مهارات ThisWay Global بسلاسة في البحث عن مرشحين لشغل الوظائف الشاغرة لديك.
تستفيد IBM Watson Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويده بالقدرات التي تعتمد عليها.
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