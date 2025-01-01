الأنظمة والبرامج التي تعمل بمثابة وكيل ذكاء اصطناعي، جاهزة للنشر
سرِّع الوقت المطلوب للوصول إلى القيمة باستخدام حلول الوكلاء مسبقة التجهيز. تمكَّن من حل المشكلات المتخصصة في مجالك باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل، المصمم للتفكير والتصرُّف وفق طبيعة عملك والتكيُّف معها.
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رسم توضيحي لإصبع يشير إلى نقاط

تمكين قدرات فريق عملك بفضل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

لا يقتصر دور وكلاء الذكاء الاصطناعي على الاستجابة فحسب، بل يُنجزون المهام أيضًا. ويتم بناء هذه الحلول على منطق مؤسسي وبدعم من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، حيث يُنجز هؤلاء الوكلاء المهام، ويتخذون القرارات، ويتولون القيام بأعمال يدوية كانت تعوق تقدم فريق العمل. فكل وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بسرعة ودقة ومرونة، إما بجانب فريق العمل وإما بشكل مستقل دون مساعدة من أحد.

باستخدام IBM watsonx Orchestrate، يمكنك أتمتة طلبات الموظفين في الموارد البشرية، وتأهيل العملاء المحتملين في المبيعات، وإدارة توريدات المشتريات؛ باستخدام نفس الأدوات التي تعتمد عليها دومًا. تمكَّن من نشر حلول وكلاء ذكاء اصطناعي مُعدة مسبقًا أو مخصصة في تطبيقات مؤسستك، وربطها ببيانات أعمالك، وتوسيع نطاق الأتمتة في أهم النواحي التي تمس الحاجة إليها. هذه هي أنظمة الذكاء الاصطناعي الفاعل، التي صُممت للعمل في قلب السياق، والتفكير في وسط المهام، وتحقيق النتائج بأدنى قدر من الإشراف عليها.
نشر الوكلاء في دقائق وليس في أشهر

يمكنك إطلاق حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدة مسبقًا باستغلال الخبرات المتخصصة والمنطق المضمَّن من فئة المؤسسات.
إدارة جميع الوكلاء من مكان واحد

يمكنك التحكم في جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك ومراقبتهم من واجهة واحدة وموحَّدة.
التكامل مع أدوات عملك

يمكنك دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في التطبيقات، وعمليات سير العمل، والأنظمة التي تستخدمها فرق عملك بالفعل.
العمل بجهد يدوي أقل لكن بذكاء أكبر

يمكنك إتمام المهام متعددة الخطوات، وتوجيه مسار العمل وتحديث الأنظمة باستخدام حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعمل بشكل مستقل؛ دون حاجة إلى توجيه أو مساعدة في كل خطوة.

حلول وكلاء النطاقات المعدة مسبقًا، والمُعدة مسبقًا للعمل

يمكنك تخطي الإعداد كي تبدأ بسرعة. يأتي وكلاء IBM watsonx مجهزون بخبرة في المجال، ومنطق من فئة المؤسسات، وعمليات تكامل التطبيقات؛ بحيث تتمكن من أتمتة العمل في مختلف أقسام الشركة، مثل الموارد البشرية والمبيعات والمشتريات، من أول يوم في العمل.

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الموارد البشرية

يمكنك أتمتة دعم الموارد البشرية، وتوظيف الجُدد، والتأهيل، والتعلُّم والتطوير، وإدارة الأداء وإدارة الموظفين باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تتصل بمنصات إدارة الموارد البشرية (HCM) وأدوات إصدار تذاكر المشكلات وطلب الدعم. حيث يتعامل وكلاء الموارد البشرية في منصة IBM watsonx مع الطلبات الواردة مثل طلب إجازة، أو طلب نقل وظيفي، والتواصل مع المرشحين الجُدد، بشكل تلقائي وعلى نطاق واسع.

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المبيعات

سرِّع دورات المبيعات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على تأهيل العملاء المحتملين، والتعامل مع الاعتراضات، وإنشاء المحتوى. يتكامل وكلاء المبيعات في منصة IBM watsonx مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للعثور على العملاء المحتملين، ومتابعتهم، وتزويد البائعين بالرؤى والمعارف اللازمة، لضمان عدم فوات أي فرصة.

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المشتريات

تمكَّن من أتمتة عملية التوريد، والتعاقد، وتقييم المورّدين، وإدارة البائعين. يتكامل وكلاء المشتريات في منصة IBM watsonx مع أدوات مثل SAP Ariba وCoupa لتبسيط سير عمل المشتريات ودعم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات المورّدين، والسياسات، وشروط العقود.

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دعم العملاء

تمكَّن من تقديم خدمة ذاتية أسرع وأذكى عبر أي قناة. يعمل وكلاء خدمة العملاء في IBM ®watsonx على حل استفسارات العملاء باستخدام إجابات مستندة إلى بيانات عملك، مع عدم التصعيد إلا عند الحاجة. 

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الموارد البشرية

يمكنك أتمتة دعم الموارد البشرية، وتوظيف الجُدد، والتأهيل، والتعلُّم والتطوير، وإدارة الأداء وإدارة الموظفين باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تتصل بمنصات إدارة الموارد البشرية (HCM) وأدوات إصدار تذاكر المشكلات وطلب الدعم. حيث يتعامل وكلاء الموارد البشرية في منصة IBM watsonx مع الطلبات الواردة مثل طلب إجازة، أو طلب نقل وظيفي، والتواصل مع المرشحين الجُدد، بشكل تلقائي وعلى نطاق واسع.

 استكشِف وكلاء الموارد البشرية
المبيعات

سرِّع دورات المبيعات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على تأهيل العملاء المحتملين، والتعامل مع الاعتراضات، وإنشاء المحتوى. يتكامل وكلاء المبيعات في منصة IBM watsonx مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للعثور على العملاء المحتملين، ومتابعتهم، وتزويد البائعين بالرؤى والمعارف اللازمة، لضمان عدم فوات أي فرصة.

 استكشِف وكلاء المبيعات
المشتريات

تمكَّن من أتمتة عملية التوريد، والتعاقد، وتقييم المورّدين، وإدارة البائعين. يتكامل وكلاء المشتريات في منصة IBM watsonx مع أدوات مثل SAP Ariba وCoupa لتبسيط سير عمل المشتريات ودعم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات المورّدين، والسياسات، وشروط العقود.

 استكشِف وكلاء المشتريات
دعم العملاء

تمكَّن من تقديم خدمة ذاتية أسرع وأذكى عبر أي قناة. يعمل وكلاء خدمة العملاء في IBM ®watsonx على حل استفسارات العملاء باستخدام إجابات مستندة إلى بيانات عملك، مع عدم التصعيد إلا عند الحاجة. 

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اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكنك تحسين الإنتاجية باستخدام watsonx Orchestrate والبقاء مطلعًا دومًا على آخر تحديثات لوكلاء IBM. 

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