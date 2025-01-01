لا يقتصر دور وكلاء الذكاء الاصطناعي على الاستجابة فحسب، بل يُنجزون المهام أيضًا. ويتم بناء هذه الحلول على منطق مؤسسي وبدعم من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، حيث يُنجز هؤلاء الوكلاء المهام، ويتخذون القرارات، ويتولون القيام بأعمال يدوية كانت تعوق تقدم فريق العمل. فكل وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بسرعة ودقة ومرونة، إما بجانب فريق العمل وإما بشكل مستقل دون مساعدة من أحد.

باستخدام IBM watsonx Orchestrate، يمكنك أتمتة طلبات الموظفين في الموارد البشرية، وتأهيل العملاء المحتملين في المبيعات، وإدارة توريدات المشتريات؛ باستخدام نفس الأدوات التي تعتمد عليها دومًا. تمكَّن من نشر حلول وكلاء ذكاء اصطناعي مُعدة مسبقًا أو مخصصة في تطبيقات مؤسستك، وربطها ببيانات أعمالك، وتوسيع نطاق الأتمتة في أهم النواحي التي تمس الحاجة إليها. هذه هي أنظمة الذكاء الاصطناعي الفاعل، التي صُممت للعمل في قلب السياق، والتفكير في وسط المهام، وتحقيق النتائج بأدنى قدر من الإشراف عليها.