يزود watsonx Assistant المنظمات الكبيرة والمعقدة والحساسة للبيانات بقدرات أمن روبوت المحادثة وقابلية التوسع التي تحتاجها للحماية من المتسللين وإساءة استخدام بيانات العملاء، ودعم الوكيل الافتراضي الخاص بك خلال أوقات الذروة.
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant لديك وصمم أول مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي من أجلك اليوم.
يمنحك watsonx Assistant التحكم في بياناتك ومعارفك، بما في ذلك القدرة على ضبط البيانات التي تُشارك وتُسجل عبر المثيلات.
لتلبية الاحتياجات الإضافية لمنظمات المؤسسات، يوفر عزل البيانات الاختياري بيئة مخزن بيانات مستأجر واحد معزول فعليًا ولا يُشارك مع أي حسابات مستخدمين آخرين.
تأكد من أن بياناتك آمنة من خلال التشفير في حالة السكون وفي أثناء النقل باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة، بالإضافة إلى خيارات نقاط النهاية الخاصة.
نحن ندعم حماية بياناتك وتطبيقك من الثغرات الأمنية والمخاطر الأمنية لروبوتات المحادثة من خلال إجراء اختبارات الاختراق الداخلية والخارجية، واختبارات أمن روبوتات المحادثة، والتقييمات المستمرة.
اختر من في في مؤسستك يمكنه العرض ومن يمكنه تعديل المهارات الفردية والمساعدين والمثيلات بأكملها.
تابع التحديثات التي أُجريت على المهارات والمساعدين لفهم الإجراءات الحساسة بشكل أفضل عند حدوثها.
المرونة والقدرة على التكيف في النشر. استخدم مساعدك أينما وكيفما تريد، مع إمكانية التغيير بمرور الوقت.
استخدام منخفض أو متوسط أو مرتفع؟ لا مشكلة، يتطور watsonx Assistant مع احتياجاتك ويمكنه التوسع لتلبية طلب العملاء.
قم بتشغيل مساعدك داخل بيئتك باستخدام IBM Cloud Pak® for Data.
سرّع الوقت المناسب للقيمة باستخدام IBM Cloud. يمكننا التشغيل على سحابة Amazon أو Google أو Microsoft أيضًا.
تحتوي مواقعنا العالمية على ثلاثة مراكز بيانات على بُعد 8 أميال على الأقل من بعضها والتي تعمل بسلاسة لضمان توافر مساعدك.
يُنشر watsonx Assistant في أقاليم متعددة المناطق لدعم التوافر العالي، ما يقلل من مشكلات العملاء وفترات التعطل.
يوفر watsonx Assistant ما يصل إلى 99.9% من التوافر بناءً على الخطة التي تريدها.
استمتع بمرونة وقدرة على التكيف في النشر. استخدم مساعدك أينما وكيفما تريد، مع إمكانية التغيير بمرور الوقت.
watsonx Assistant حاصل على شهادة ISO للأمن الإلكتروني للمعلومات وحماية البيانات من التهديدات الأمنية والمتسللين.
watsonx Assistant على IBM Cloud معتمد من مركز العمليات الأمنية 2 (2 SOC).
بالنسبة إلى watsonx Assistant، يتوفر الدعم للمنظمات التي تستخدم خطة watsonx Assistant Enterprise ويُستضاف في مراكز بيانات IBM في واشنطن العاصمة ودالاس وتكساس.
بالنسبة إلى watsonx Assistant والمنتجات الأخرى، توفر IBM خصوصية البيانات وتدابير الأمان والحوكمة لدعم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
يفي watsonx Assistant بمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) لضمان قدرة الشركات على الحفاظ على البيئة الآمنة المطلوبة لقبول معلومات بطاقة الائتمان أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها.
watsonx Assistant حاصل على شهادة ISO لأمن المعلومات وأمن روبوتات المحادثة وحماية البيانات في روبوتات المحادثة لتلبية المعايير العالية للمنظمات المؤسسية.
معظم خدمات Watson عديمة الحالة، ما يعني أن Watson لا يخزن بيانات العميل إذا طلب العميل من IBM عدم استخدام بيانات العميل لتدريب النموذج الأساسي. تُجرى عمليات التدقيق داخليًا، ولكن لحماية أمن روبوت المحادثة وخصوصية بيانات روبوت المحادثة لعملائنا، لا نشارك العمليات.
يعتمد Watson على التعلم العميق والتعلم الآلي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتجارب العملاء ومساعدة العملاء على تغيير موعد أو تتبع شحنة أو التحقق من رصيد. كما يستخدم Watson أيضًا خوارزميات التعلم الآلي ويطرح أسئلة متابعة لفهم العملاء بشكل أفضل وتمريرهم إلى وكيل بشري عند الحاجة.
جرّب نموذج اكتشاف الهدف المحسّن. هذا النموذج الجديد، الذي يُقدم كميزة تجريبية في مهارات الحوار والإجراءات باللغة الإنجليزية، أسرع وأكثر دقة. فهو يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحولي والتعلم العميق في نموذج متماسك يتسم بالاستجابة العالية في وقت التشغيل. لمزيد من المعلومات، اطلع على تحسين التعرف على الهدف.
تلتزم شركة IBM بتزويد عملائنا وشركائنا بحلول مبتكرة لخصوصية البيانات والأمان والحوكمة لمساعدتهم في رحلتهم نحو الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
تعرّف على المزيد حول رحلة استعداد IBM الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات وقدرات اللائحة العامة لحماية البيانات وعروضها لدعم رحلة الامتثال الخاصة بك هنا.
يتوفر دعم القانون الأمريكي الخاص بإخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) لخطط المؤسسات التي تُستضاف في مواقع واشنطن العاصمة أو دالاس. لمزيد من المعلومات، اطلع على تمكين الإعدادات المدعومة من الاتحاد الأوروبي وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة.
لا تضِف معلومات صحية شخصية (PHI) إلى بيانات التدريب (الكيانات والمقاصد، بما في ذلك أمثلة المستخدمين) التي تنشئها. وعلى وجه الخصوص، تأكد من إزالة أي معلومات صحية شخصية من الملفات التي تحتوي على أقوال مستخدم حقيقية تحملها للتنقيب عن مقصد أو توصيات أمثلة المستخدم للمقصد.
استعد لتصميم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ميزات أمان مدمجة. حدد موعدًا للحصول على عرض توضيحي شخصي مع أحد اختصاصيي الإنتاج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ اليوم في إنشاء مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال خطتنا المجانية.