يعتمد Watson على التعلم العميق والتعلم الآلي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتجارب العملاء ومساعدة العملاء على تغيير موعد أو تتبع شحنة أو التحقق من رصيد. كما يستخدم Watson أيضًا خوارزميات التعلم الآلي ويطرح أسئلة متابعة لفهم العملاء بشكل أفضل وتمريرهم إلى وكيل بشري عند الحاجة.

جرّب نموذج اكتشاف الهدف المحسّن. هذا النموذج الجديد، الذي يُقدم كميزة تجريبية في مهارات الحوار والإجراءات باللغة الإنجليزية، أسرع وأكثر دقة. فهو يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحولي والتعلم العميق في نموذج متماسك يتسم بالاستجابة العالية في وقت التشغيل. لمزيد من المعلومات، اطلع على تحسين التعرف على الهدف.