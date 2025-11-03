IBM VS FORTRAN

إنشاء تطبيقات فعَّالة لمنصات IBM z/OS وIBM z/VM.

لمحة عامة

تُعَد Fortran لغة برمجة تم تطويرها للتطبيقات التي تتطلب إجراء حسابات رياضية ومعالجة البيانات الرقمية. فهو مناسب بشكل خاص للتطبيقات العلمية والهندسية.

يعمل IBM VS FORTRAN على ترجمة كود Fortran لإنشاء تطبيقات فعَّالة لمنصتَي IBM z/OS وIBM z/VM. ويحتوي على محوِّل برمجي ومكتبة وأدوات تصحيح أخطاء تفاعلية.

يقدِّم VS FORTRAN قدرات لغوية واسعة، ومحوِّلًا برمجيًّا عالي التحسين، ودعمًا للمعالجة المتجهة والمتوازية، وأدوات مساعدة للبرمجة. أداة التصحيح التفاعلي هي أداة مرنة وفعَّالة لمراقبة واختبار تشغيل برامج VS FORTRAN.

المعالجة القياسية والمتجهة والمتوازية

إجراء المعالجة المتجهة والمتوازية بالإضافة إلى المعالجة التسلسلية القياسية ضمن برنامج واحد.
تحسينات IBM z/OS

يتضمن تحسينات في الإدخال والإخراج بالإضافة إلى مزايا أخرى لمنصة IBM z/OS.
دعم اللغة

يتوافق مع معايير اللغة والامتدادات.

الميزات

المعالجة القياسية والمتجهة والمتوازية

يوفر IBM VS FORTRAN معالجة قياسية محسَّنة لتحقيق أداء عالٍ للبرامج التسلسلية. يوفر معالجة متجهية على وحدة IBM ES/3090 Vector Facility ومعالجة موسَّعة لتعزيز أداء المتجهات على وحدة ES/9000 Vector Facility. يدعم التشغيل المتوازي التلقائي واللغة المتوازية الصريحة للتطبيقات على أجهزة IBM متعددة المعالجات.
تحسينات z/OS

يدعم IBM VS FORTRAN تقسيم بيانات الإدخال/الإخراج لتسريع تنفيذ عمليات الإدخال/الإخراج التسلسلية على z/OS. يمكن لمستخدمي z/OS تحديد عدد مخازن البيانات المؤقتة للإدخال/الإخراج التي سيتم استخدامها على أساس كل وحدة على حدة. هناك 225 مخزنًا مؤقتًا مسموحًا بها وتتم صيانتها بواسطة روتينات الإدخال/الإخراج الخاصة بالمكتبة وإقامة المخزن المؤقت فوق مساحة 16 ميجابايت باستخدام IBM DFSMS 1.1 أو أحدث. يوفر IBM VS FORTRAN أيضًا دعمًا للبيانات الافتراضية لنظام z/OS.
دعم اللغة

يتوافق VS FORTRAN مع معيار اللغة FORTRAN 77. ويوفر توافقًا موسَّعًا مع لغة IBM RS/6000 XL FORTRAN لتعزيز التعاون بين المنصات المختلفة وبين الأجهزة المضيفة ومحطات العمل. يتضمن IBM VS FORTRAN امتدادات معيارية في الصناعة للغة Fortran لتوفير التوافق مع عدة بائعين. كما أنه يدعم الأعداد الصحيحة ذات الدقة الموسَّعة (64 بت).
التفاصيل الفنية

يعمل VS FORTRAN على MVS وz/VM.

بالنسبة إلى بيئات MVS (MVS/ESA وOS/390 وz/OS)، الحد الأدنى لمتطلبات البرامج هو MVS/ESA الإصدار 4 وMVS/ESA DFP الإصدار 3 أو أعلى. نظام التشغيل الحالي هو z/OS.

بالنسبة إلى بيئات الأجهزة الافتراضية (VM/ESA وz/VM)، الحد الأدنى لمتطلبات البرمجيات هو VM/ESA الإصدار 1.0 أو أحدث. نظام التشغيل الحالي هو z/VM. بالنسبة إلى الأجهزة، يتم تشغيل IBM VS Fortran على أي جهاز يدعم البرنامج. الجهاز الحالي هو خادم zSeries.

تتم مناقشة متطلبات النظام والأجهزة الأساسية لإصدار VS FORTRAN Version 2، ومتطلبات التخزين الافتراضي وDASD.
منتجات ذات صلة

IBM® XL Fortran for AIX

محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج Fortran المعقدة على AIX.

 IBM® XL Fortran for Linux

محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج Fortran المعقدة على Linux.

 عائلة IBM C and C++ Compiler Family

الاستفادة من تقنيات المحوِّل البرمجي والتحسين المتقدمة.

 IBM Fortran Compiler Family

محوِّلات برمجية متقدمة عالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.
اتخِذ الخطوات التالية

اكتشِف كيف يعمل IBM VS Fortran على تكوين التطبيقات الفعَّالة لمنصات IBM z/OS وIBM z/VM. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
