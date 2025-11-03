إنشاء تطبيقات فعَّالة لمنصات IBM z/OS وIBM z/VM.
إجراء المعالجة المتجهة والمتوازية بالإضافة إلى المعالجة التسلسلية القياسية ضمن برنامج واحد.
يتضمن تحسينات في الإدخال والإخراج بالإضافة إلى مزايا أخرى لمنصة IBM z/OS.
يتوافق مع معايير اللغة والامتدادات.
يعمل VS FORTRAN على MVS وz/VM.
بالنسبة إلى بيئات MVS (MVS/ESA وOS/390 وz/OS)، الحد الأدنى لمتطلبات البرامج هو MVS/ESA الإصدار 4 وMVS/ESA DFP الإصدار 3 أو أعلى. نظام التشغيل الحالي هو z/OS.
بالنسبة إلى بيئات الأجهزة الافتراضية (VM/ESA وz/VM)، الحد الأدنى لمتطلبات البرمجيات هو VM/ESA الإصدار 1.0 أو أحدث. نظام التشغيل الحالي هو z/VM. بالنسبة إلى الأجهزة، يتم تشغيل IBM VS Fortran على أي جهاز يدعم البرنامج. الجهاز الحالي هو خادم zSeries.
تتم مناقشة متطلبات النظام والأجهزة الأساسية لإصدار VS FORTRAN Version 2، ومتطلبات التخزين الافتراضي وDASD.
محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج Fortran المعقدة على AIX.
محوِّل برمجي عالي الأداء لتطوير برامج Fortran المعقدة على Linux.
الاستفادة من تقنيات المحوِّل البرمجي والتحسين المتقدمة.
محوِّلات برمجية متقدمة عالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.
اكتشِف كيف يعمل IBM VS Fortran على تكوين التطبيقات الفعَّالة لمنصات IBM z/OS وIBM z/VM. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.