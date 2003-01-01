يُعَد IBM Open XL Fortran for AIX مترجمًا من الجيل التالي للغة Fortran من IBM، ما يسهل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة بلغة Fortran لاستخدامها على منصات IBM Power. يعمل على تحسين بنيتك التحتية، ويدعم العمليات الحسابية العددية والعلمية والحوسبة عالية الأداء.
يوفر مجموعة من المكتبات الخاصة بالحوسبة الرياضية عالية الأداء بما في ذلك مكتبات Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) وBasic Linear Algebra Subprograms (BLAS).
يستغل بنية Power10 بالكامل. ويوفر خيارات بنية Power10 ووظائف مدمجة ووظائف مكتبة مضبوطة لزيادة عائد الاستثمار في الأجهزة إلى أقصى حد.
يوفر تقنيات تحسين المحوِّل البرمجي في برمجة الكمبيوتر التي تستخدم الملف الشخصي لتحسين أداء وقت تشغيل البرنامج. انتبه إلى متطلبات النظام عند استخدام التحسين الموجَّه بالملف الشخصي (PGO).
يوفر معلومات لمساعدتك على الاستفادة من ميزات المحوِّل البرمجي لتحسين تطبيقاتك.
يُتيح لك الاستفادة من التحسينات بين الوحدات دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في ملفات البناء أو نظام البناء. يمكنك تحقيق تحسينات كبيرة في كلٍّ من وقت الترجمة واستهلاك الذاكرة عند استخدام LTO.
يدعم FORTRAN 77 وFortran 90 وFortran 95 وFortran 2003 وجزءًا من Fortran 2008، بالإضافة إلى جزء من المواصفة الفنية 29113 لتعزيز التوافق بين Fortran وC. ويساعد ذلك على حماية الاستثمارات في شفرة المصدر والكائن الحالية بلغة Fortran.
تمكَّن من معالجة المتجهات وعناصرها باستخدام ربط التخزين، أو الدالة الجوهرية TRANSFER، أو دوال التوسعة المتجهية متعددة الوسائط (VMX) والتوسعة المتجهية العددية (VSX).
يجمع بين واجهة IBM XL Fortran الأمامية وبنية LLVM التحتية الخاصة بلغة Fortran للاستفادة من واحدة من أقوى تطبيقات Fortran في الصناعة. ويُتيح استخدام أدوات متعددة مبنية على LLVM على منصة Power.
ترخيص واحد لكل مستخدم فريد
بدءًا من
6,920.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل مستخدم مصرَّح له
وصول مشترك لعدة مستخدمين
بدءًا من
20,700.00 دولار أمريكي* لكل مستخدم متزامن
يتم تحصيل رسوم الترخيص الشهري لكل نواة معالج افتراضي (VPC)
بدءًا من
106.00 دولارات أمريكية*
لكل شبكة VPC شهريًا
عدد التراخيص المطلوبة هو عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون المحوِّل البرمجي
عدد التراخيص المطلوبة هو الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يستخدمون المحوِّل البرمجي في الوقت نفسه
يعتمد عدد التراخيص المطلوبة على سعة البيئة التي يتم فيها استخدام المحوِّل البرمجي
تم الشراء عبر IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
تم الشراء عبر IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل
تم الشراء من خلال نظام IBM Passport Advantage أو نظام استيفاء برامج مؤهل أو عبر الإنترنت.
ترخيص غير قابل للمشاركة
سعر محتمل أقل من تراخيص المستخدمين المصرَّح لهم المتعددين
خيارات تسعير أكثر مرونة (دفع شهري حسب الاستخدام)
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل 12 شهرًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
يشمل دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة الشراء والوصول إلى ميزات البرنامج الجديدة
مترجم C و++C من الجيل التالي لتحديث تطوير C و++C وتحسين أداء التطبيقات على منصات IBM Power.
مترجم C و++C من الجيل التالي لتحسين أداء التطبيقات على منصات Power الخاصة بك.
مترجم Fortran من الجيل التالي لتطوير برامج معقدة كثيفة الحسابات وتحسين أداء التطبيقات.
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