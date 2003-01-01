IBM Open XL Fortran for AIX

يُتيح لك الاستفادة من التحسينات بين الوحدات دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في ملفات البناء أو نظام البناء. يمكنك تحقيق تحسينات كبيرة في كلٍّ من وقت الترجمة واستهلاك الذاكرة عند استخدام LTO.