تكامل Prometheus

Prometheus هو أداة مراقبة مفتوحة المصدر تجمع المقاييس من مصادر مختلفة وتخزن البيانات في قاعدة Time Series Database لتحليلها. يستطيع Prometheus مراقبة أي جزء من تطبيقك، من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية.

يزود Prometheus منصة ®IBM® Turbonomic بمقاييس تفصيلية حول أداء البنية التحتية للبيئة، بما في ذلك استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة، وحركة بيانات الشبكة، وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية. تستخدم برامج IBM Turbonomic هذه البيانات لحل مشكلات الأداء بصورة تلقائية واستباقية، وتخصيص الموارد لتلبية الطلبات المتقلبة، والمساعدة على ضمان أداء جميع التطبيقات على النحو الأمثل.