تكامل Cisco AppDynamics

يُعَد Cisco AppDynamics حلًا لإدارة أداء التطبيقات، ويوفر تحليلات في الوقت الفعلي لتطبيقات الأعمال. تستفيد منصة IBM Turbonomic من مقاييس التطبيقات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد في البنية التحتية الأساسية. ومن خلال دمج برنامج IBM Turbonomic مع حل إدارة أداء التطبيقات في منظمتك، يمكنك تحويل المراقبة إلى إجراءات فعلية وضمان الأداء مع تقليل التكاليف.