تكامل Dynatrace

توفِّر Dynatrace رؤى لمراقبة تطبيقاتك الحيوية للأعمال وتحسينها. يكتشف برنامج IBM Turbonomic التطبيقات التي تديرها منصة Dynatrace، بالإضافة إلى مقاييس أدائها، ويستخدم هذه المعلومات لاتخاذ قرارات تخصيص موارد أكثر ذكاءً للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تدعم تلك التطبيقات.