التكامل مع Amazon EKS 

تعد خدمة Azure Kubernetes Service (AKS) خدمة Kubernetes مُدارة تسهل بناء ونشر وتحديث المجموعات. كما توفر طرق عرض أساسية لمجموعات AKS. مع إدارة IBM Turbonomic لموارد EKS، فإنك تساعد على ضمان أداء التطبيقات الذي يجري تشغيلها على EKS. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض مجموعات EKS جنبًا إلى جنب مع التوزيعات الأخرى، سواء كانت Azure Kubernetes Service أو Google Kubernetes Engine أو Red Hat OpenShift أو أي إصدار أولي آخر من Kubernetes.

يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات. ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن لبرنامج IBM Turbonomic دمج Kubernetes في البنية التحتية الأساسية، سواء كانت برامج Hypervisor المحلية أو السحابة. يتيح لك ذلك توسيع النطاق أو زيادة الحجم بثقة مع العلم بأن هناك قدرة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.

