التكامل مع Azure Kubernetes Service (AKS)

تعد خدمة Azure Kubernetes Service (AKS) خدمة Kubernetes مُدارة تسهل بناء ونشر وتحديث المجموعات. كما توفر طرق عرض أساسية لمجموعات AKS الخاصة بك. مع إدارة IBM Turbonomic لموارد AKS، فإنك تساعد على ضمان أداء التطبيقات الذي يجري تشغيلها على AKS. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض مجموعات AKS جنبًا إلى جنب مع التوزيعات الأخرى، سواء كانت Amazon EKS أو Google GKE أو Red Hat OpenShift أو أي إصدار أولي آخر من Kubernetes.
يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات. ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن لبرنامج IBM Turbonomic دمج Kubernetes في البنية التحتية الأساسية، سواء كانت برامج Hypervisor المحلية أو التقنيات السحابية. يمكنك توسيع النطاق أو رفع الحجم بثقة مع العلم بأن هناك قدرة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.
الكيانات
المقاييس
الإجراءات الصادرة
الإصدارات المدعومة
يعد التكامل مع Azure Kubernetes Service هو أحد عمليات تكامل منصات الحاويات المتعددة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.
تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.
تمكن من تحقيق إدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تعتمد على التطبيقات باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.
تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.
تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.