التكامل مع Kubernetes

تعد Kubernetes هي منصة الحاوية المفضلة لمعظم المؤسسات. بالنسبة إلى التطبيقات التي تُنقل بالحاويات وتطبيقات الخدمة المصغرة التي يجري تشغيلها على Kubernetes، تدير منصة IBM Turbonomic الموارد تلقائيًا؛ للمساعدة على ضمان الأداء. يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات.
ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن دمج Kubernetes في البنية التحتية الأساسية، سواء كانت الخوادم الأساسية المحلية أو التقنيات السحابية. يتيح لك ذلك توسيع النطاق أو زيادة الحجم بثقة مع العلم بأن هناك قدرة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.
الكيانات المكتشفة
إذا وُصلت حجيرة حاوية بوحدة تخزين، فإن Turbonomic يكتشفها كوحدة تخزين ثابتة (جهاز افتراضي) ويعرض أي حجيرات متصلة بوحدة التخزين الثابتة
المقاييس المكتشفة
إنشاء إجراءات التحسين
ضمان الاستخدام الفعال للموارد على المستوى التفصيلي، والقضاء على أوجه القصور في الأداء وعدم كفاءة التكلفة
تمكن من تحسين بيئة Kubernetes باستمرار؛ للتأكد من أن حاوياتك تحتوي على المقدار المناسب من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة والتخزين
أتمتة الإجراءات لمنع تجاوز التكاليف والحفاظ على بيئة فعالة من حيث التكلفة لنظام Kubernetes
تحديد أوجه القصور وحلها بشكل استباقي، ما يضمن مستوى عالٍ من الأداء والتوفُّر لتطبيقات Kubernetes
أضف إمكانية موثوقية الموقع وفرق عمليات التطوير من خلال إمكانيات اتخاذ قرارات سريعة، ما يقلل وقت الاستجابة من أيام إلى ثوانٍ
تمكن من إدارة كل من المحاكاة الافتراضية والخدمات المصغرة من الجيل التالي من خلال لوحة معلومات موحدة
تخلص من التعقيد باستخدام نموذج موحد لتطبيق Kubernetes وسلامة البنية التحتية
سد الفجوة بين عمليات التطوير وفرق التطبيق من خلال رؤية تتميز بالشفافية وقابلية التدقيق لاتخاذ قرارات بشأن موارد تقنية المعلومات على أساس كل عنصر في التطبيق
تحديد الإجراءات وأتمتتها بناءً على الطلب في الوقت الفعلي ومتطلبات أحمال التشغيل، ما يسمح للفرق بالتركيز على المهام الحساسة
يتيح لك العرض المصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، والأتمتة الذكية، والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتجريد الحاصل على براءة اختراع بيئة Kubernetes الخاصة بمؤسستك من لوحة معلومات موحدة.
استخدم تحليلات الأتمتة والأداء في الوقت الفعلي لتحسين توفير موارد التطبيق بشكل استباقي، وضمان الأداء، وتوفير المال.
تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
يعد التكامل مع Kubernetes هو أحد عمليات تكامل منصات الحاويات المتعددة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.
تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.
تمكن من تحقيق إدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تعتمد على التطبيقات باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.
احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.
تحقق من الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.