التكامل مع Kubernetes

تعد Kubernetes هي منصة الحاوية المفضلة لمعظم المؤسسات. بالنسبة إلى التطبيقات التي تُنقل بالحاويات وتطبيقات الخدمة المصغرة التي يجري تشغيلها على Kubernetes، تدير منصة IBM Turbonomic الموارد تلقائيًا؛ للمساعدة على ضمان الأداء. يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات.

ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن دمج Kubernetes في البنية التحتية الأساسية، سواء كانت الخوادم الأساسية المحلية أو التقنيات السحابية. يتيح لك ذلك توسيع النطاق أو زيادة الحجم بثقة مع العلم بأن هناك قدرة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.

