التكامل مع Kubernetes
تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.
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رسم توضيحي للتكامل مع Kubernetes لبرنامج IBM Turbonomic
طريقة العمل

تعد Kubernetes هي منصة الحاوية المفضلة لمعظم المؤسسات. بالنسبة إلى التطبيقات التي تُنقل بالحاويات وتطبيقات الخدمة المصغرة التي يجري تشغيلها على Kubernetes، تدير منصة IBM Turbonomic الموارد تلقائيًا؛ للمساعدة على ضمان الأداء. يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات.

ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن دمج Kubernetes في البنية التحتية الأساسية، سواء كانت الخوادم الأساسية المحلية أو التقنيات السحابية. يتيح لك ذلك توسيع النطاق أو زيادة الحجم بثقة مع العلم بأن هناك قدرة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.
التكامل مع Turbonomic Kubernetes

الكيانات المكتشفة

  • الخدمة
  • الحاويات 
  • مواصفات الحاوية
  • حجيرات الحاوية
  • وحدات التحكم في أحمال التشغيل 
  • مساحة الاسم
  • مجموعة الحاويات
  • Virtual machine (VM)

إذا وُصلت حجيرة حاوية بوحدة تخزين، فإن Turbonomic يكتشفها كوحدة تخزين ثابتة (جهاز افتراضي) ويعرض أي حجيرات متصلة بوحدة التخزين الثابتة

المقاييس المكتشفة

  • وقت الاستجابة

  • وقت المعاملة 
  • الذاكرة الافتراضية (VMem)
  • طلب الذاكرة الافتراضية
  • حصة طلب الذاكرة الافتراضية 
  • الحصة الحدية للذاكرة الافتراضية
  • وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (VCPU)
  • طلب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية 
  • اختناق وحدة المعالجة المركزية الافتراضية 
  • حصة طلب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية 
  • الحصة الحدية لوحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • تخصيص طلب الذاكرة
  • تخصيص الذاكرة
  • تخصيص طلب وحدة المعالجة المركزية
  • تخصيص وحدة المعالجة المركزية

إنشاء إجراءات التحسين

  • تحديد مواصفات الحاوية وتغيير حجمها (عبر وحدات التحكم في أحمال التشغيل)
  • تحديد حصص مساحة الاسم وتغيير حجمها (زيادة/تقليل الحجم فقط)
  • تحديد وحدات التحكم في أحمال التشغيل وتغيير حجمها
  • تحديد وحدات التحكم في أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها
  • تحديد حجيرات الحاوية ونقلها
  • تحديد حجيرات الحاوية وتوفيرها
  • تحديد حجيرات الحاوية وإيقافها مؤقتًا
  • تحديد وإعادة تكوين عقد Kubernetes
تحسين الموارد في الوقت الفعلي لنظام Kubernetes

  • ضمان الاستخدام الفعال للموارد على المستوى التفصيلي، والقضاء على أوجه القصور في الأداء وعدم كفاءة التكلفة

  • تمكن من تحسين بيئة Kubernetes باستمرار؛ للتأكد من أن حاوياتك تحتوي على المقدار المناسب من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة والتخزين

  • أتمتة الإجراءات لمنع تجاوز التكاليف والحفاظ على بيئة فعالة من حيث التكلفة لنظام Kubernetes

 
ضمان الأداء لنظام Kubernetes

  • تحديد أوجه القصور وحلها بشكل استباقي، ما يضمن مستوى عالٍ من الأداء والتوفُّر لتطبيقات Kubernetes 

  • أضف إمكانية موثوقية الموقع وفرق عمليات التطوير من خلال إمكانيات اتخاذ قرارات سريعة، ما يقلل وقت الاستجابة من أيام إلى ثوانٍ

  • تمكن من إدارة كل من المحاكاة الافتراضية والخدمات المصغرة من الجيل التالي من خلال لوحة معلومات موحدة
تمكن من تحقيق المواءمة بين فرق عمليات التطوير وعمليات تقنية المعلومات

  • تخلص من التعقيد باستخدام نموذج موحد لتطبيق Kubernetes وسلامة البنية التحتية 

  • سد الفجوة بين عمليات التطوير وفرق التطبيق من خلال رؤية تتميز بالشفافية وقابلية التدقيق لاتخاذ قرارات بشأن موارد تقنية المعلومات على أساس كل عنصر في التطبيق

  • تحديد الإجراءات وأتمتتها بناءً على الطلب في الوقت الفعلي ومتطلبات أحمال التشغيل، ما يسمح للفرق بالتركيز على المهام الحساسة

 
التحسين الذاتي لإدارة الموارد لبرنامج AWS وكل شيء آخر

يتيح لك العرض المصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، والأتمتة الذكية، والمعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتجريد الحاصل على براءة اختراع بيئة Kubernetes الخاصة بمؤسستك من لوحة معلومات موحدة.

 إدارة موارد التطبيقات

استخدم تحليلات الأتمتة والأداء في الوقت الفعلي لتحسين توفير موارد التطبيق بشكل استباقي، وضمان الأداء، وتوفير المال.

 تحسين Kubernetes

تحسين أتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
المزيد من عمليات تكامل منصة الحاويات

يعد التكامل مع Kubernetes هو أحد عمليات تكامل منصات الحاويات المتعددة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.

 عرض جميع عمليات التكامل Red Hat OpenShift

تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.

 تعرف على المزيد Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

تمكن من تحقيق إدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تعتمد على التطبيقات باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.

 تعرف على المزيد Azure Kubernetes Service (AKS)

احصل على تحليلات تنازلية تعتمد على التطبيقات تساعد على ضمان استمرار أداء تطبيقاتك.

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تحقق من الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.

 تعرف على المزيد
لقد حان وقت تسريع العمليات

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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